Ξεκίνησαν «τοπικές» χερσαίες επιχειρήσεις του Ισραήλ στη Γάζα

Οι ισραηλινές δυνάμεις διείσδυσαν στο έδαφος της Λωρίδας της Γάζας τις τελευταίες 24 ώρες, ανακοίνωσε το βράδυ της Παρασκευή ο στρατός, πριν από την αναμενόμενη χερσαία επιχείρηση στον πυκνοκατοικημένο παλαιστινιακό θύλακα.

«Τις τελευταίες 24 ώρες οι δυνάμεις του ισραηλινού στρατού πραγματοποίησαν τοπικής κλίμακας επιδρομές εντός του εδάφους της Λωρίδας της Γάζας» αναζητώντας τρομοκράτες που εκτοξεύουν ρουκέτες προς το Ισραήλ και εξοπλισμό, ανέφερε η σχετική ανακοίνωση.

Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων αυτών, καταβλήθηκαν προσπάθειες για τον εντοπισμό αγνοουμένων.

Υπενθυμίζεται πως σύμφωνα με εκτιμήσεις των ισραηλινών Αρχών στη Γάζα κρατούνται τουλάχιστον 120 αιχμάλωτοι.

Στις επιδρομές συμμετείχαν μονάδες του πεζικού και άρματα.

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε, τέλος, τις αναφορές ότι σημαντικός αριθμός αμάχων στη Γάζα άρχισε να μετακινείται προς τα νότια, όπως ζήτησαν νωρίτερα οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας.

Στο μεταξύ, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι τα αντίποινα της τελευταίας εβδομάδας για την επίθεση της Χαμάς το Σάββατο δεν ήταν παρά «μόνο η αρχή», χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει τι θα ακολουθήσει ή για πόσο καιρό.

«Πλήττουμε τους εχθρούς μας με ισχύ άνευ προηγουμένου», ανέφερε ο Νετανιάχου σε μια σύντομη ανακοίνωσή του η οποία μεταδόθηκε από την τηλεόραση αφού είχε ξεκινήσει η αργία του εβραϊκού Σαββάτου, γεγονός εξαιρετικά ασυνήθιστο. «Τονίζω ότι αυτή είναι μόνο η αρχή», επέμεινε ο Νετανιάχου.

Νωρίτερα την Παρασκευή, ισραηλινές οβίδες έπληξαν ένα φυλάκιο του λιβανέζικου στρατού στα σύνορα μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, όπως ανέφεραν τρεις πηγές στο πρακτορείο Reuters.

Προηγήθηκε μία προειδοποίηση του στρατού της χώρας για μια πιθανή ένοπλη διείσδυση, στην οποία «απάντησε», όπως διαβεβαίωσε, με το πυροβολικό του.

Λίγο αργότερα ωστόσο ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι δεν υπήρξε καμία διείσδυση στο Ισραήλ και ότι οι κάτοικοι ενός μεθοριακού χωριού, στους οποίους είχαν δοθεί οδηγίες να κλειδωθούν στα σπίτια τους, μπορούν και πάλι να κυκλοφορούν ελεύθερα. Ο συναγερμός αφορούσε το χωριό Χανίτα, που απέχει 500 μέτρα από τα σύνορα και βρίσκεται απέναντι από τη λιβανέζικη κοινότητα Ααλμα Ελ Σάεμπ.

Η λιβανέζικη, φιλοϊρανική οργάνωση Χεζμπολάχ σημείωσε, πάντως, ότι πραγματοποίησε επιθέσεις σε ορισμένες μεθοριακές περιοχές, ως απάντηση στις ισραηλινές επιχειρήσεις σε πόλεις του νοτίου Λιβάνου.

Στην ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού αναφέρθηκε, τέλος, ότι σημειώθηκε μια έκρηξη στον μεθοριακό φράχτη, ο οποίος υπέστη μικρές υλικές ζημίες.

