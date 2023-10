Γάζα: Παγιδευμένοι μεταξύ του τελεσιγράφου του Ισραήλ και της Χαμάς

Το πρωί της Παρασκευής, περισσότεροι από ένα εκατομμύριο άνθρωποι στη βόρεια Γάζα βρέθηκαν αντιμέτωποι με ένα τρομερό δίλημμα: Να ακολουθήσουν τους 400.000 φίλους, συγγενείς και γείτονες που είχαν ήδη εγκαταλείψει τα σπίτια τους εν μέσω των αεροπορικών επιδρομών-αντιποίνων του Ισραήλ και της προειδοποίησής του ότι σχεδόν οι μισοί από τους 2,3 εκατομμύρια ανθρώπους του θύλακα θα πρέπει να εκκενώσουν την περιοχή για τη «δική τους ασφάλεια» πριν από την αναμενόμενη χερσαία επίθεση;

Ή να λάβουν υπόψη την έκκληση της Χαμάς να παραμείνουν στις θέσεις τους, απέναντι σε αυτό που η τρομοκρατική οργάνωση αποκάλεσε «αηδιαστικό ψυχολογικό πόλεμο» των δυνάμεων κατοχής;

Νωρίτερα την ίδια ημέρα ο ισραηλινός στρατός έριξε φυλλάδια στη Γάζα τα οποία προειδοποιούσαν τους κατοίκους να φύγουν «αμέσως» προς τον Νότο. Σε χάρτη που περιλαμβάνεται στα φυλλάδια υπάρχει βέλος που δείχνει προς τον Νότο, κάτω από μια γραμμή που έχει χαραχθεί στο κέντρο της Λωρίδας της Γάζας.

The IDF minimizes harm to civilians in Gaza by dropping endless flyers urging them to leave harms way. pic.twitter.com/zLXmQDj5TT

Hamas maximizes harm to civilians in Gaza by hiding behind them.

‼️ Νεότερη ανακοίνωση από τις ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ ανέφερε ότι οι Παλαιστίνιοι έχουν προθεσμία μέχρι τις 20:00 (τοπική ώρα) για να εγκαταλείψουν το βόρειο τμήμα της Λωρίδα της Γάζας. «Αν ανησυχείτε για τον εαυτό σας και τα αγαπημένα σας πρόσωπα, θα πρέπει να κατευθυνθείτε νότια σύμφωνα με τις οδηγίες μας. Να είστε βέβαιοι ότι οι επικεφαλής της Χαμάς ενδιαφέρονται μόνο για την προστασία του εαυτού τους», ανέφερε το σχετικό μήνυμα του στρατού.

Η Νεμπάλ Φαρσάκ, εκπρόσωπος της παλαιστινιακής Ερυθράς Ημισελήνου στην πόλη της Γάζας, ξέσπασε σε κλάματα καθώς προσπαθούσε να συλλάβει το μέγεθος της τραγωδίας. «Ξεχάστε το φαγητό, ξεχάστε την ηλεκτρική ενέργεια, ξεχάστε τα καύσιμα» είπε. «Η μόνη ανησυχία τώρα είναι αν θα τα καταφέρεις, αν πρόκειται να ζήσεις».

Το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας δήλωσε ότι 1.799 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και περισσότεροι από 6.400 τραυματιστεί από τότε που το Ισραήλ άρχισε να πλήττει τη Γάζα το Σάββατο. Ο ΟΗΕ εκτίμησε ότι περισσότεροι από 423.000 άνθρωποι έχουν ήδη εγκαταλείψει τα σπίτια τους στην περιοχή, με πολλούς από αυτούς να κατευθύνονται σε μέρη από όπου το Ισραήλ τους ζήτησε να φύγουν.

Το πρωί της Παρασκευής πολλοί άνθρωποι στρίμωχναν τα υπάρχοντά τους σε βαλίτσες και πλαστικές σακούλες, μάζευαν τα παιδιά τους και άρχιζαν να κινούνται νότια.

«Αυτή τη στιγμή φεύγω από το σημείο που νόμιζα ότι ήταν το πιο ασφαλές στο οποίο μπορούσα να πάω» δήλωσε σε τηλεφωνική της συνέντευξη η Ράμα Αμπού Aμρα, μια φοιτήτρια που έχει ήδη εξαναγκαστεί πολλές φορές να μετακινηθεί κατά μήκος της πόλης της Γάζας μαζί με την οικογένειά της από τότε που άρχισαν οι βομβαρδισμοί.

Καθώς μιλούσε, στο βάθος ακούγονταν κραυγές από πανικόβλητα πλήθη. «Δεν είμαστε καθόλου ασφαλείς, δεχόμαστε συνεχώς επίθεση. Δεν ξέρω, απλώς προσεύχομαι στον Θεό να μας προστατεύσει, να προστατεύσει τα σπίτια μας, το δικό μου είναι πραγματικά υπό επίθεση. Μπορεί να μην το ξαναβρώ».

Είπε ότι αποχαιρετούσε όλα όσα αγαπούσε: το δωμάτιό της, το σπίτι της, τις παιδικές αναμνήσεις της, τα πράγματά της από το πανεπιστήμιο. «Ποτέ δεν πίστευα ότι θα συνέβαινε αυτό» πρόσθεσε η ίδια. «Εχουμε αντιμετωπίσει πολλές κλιμακώσεις, πολλούς πολέμους στο παρελθόν, αλλά ακόμα και αυτοί ήταν ευκολότεροι».

«Απλώς δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Ελπίζουμε να μείνουμε ζωντανοί, γιατί πραγματικά δεν ξέρω αν θα επιβιώσω. Απλά προσευχηθείτε για εμάς. Δεν έχουμε ίντερνετ, νερό και φαγητό. Καμία σύνδεση, όλα είναι τόσο δύσκολα. Δεν έχουμε ζήσει ποτέ κάτι τέτοιο».

Αλλοι, ωστόσο, έχουν αποφασίσει ότι δεν θα επαναληφθεί αυτό που οι Παλαιστίνιοι αποκαλούν «Νάκμπα» – η αραβική λέξη για την καταστροφή, η οποία αναφέρεται στον πόλεμο του 1948 για τη δημιουργία του Ισραήλ, που οδήγησε στον μαζικό εκτοπισμό χιλιάδων ανθρώπων.

Είναι χαρακτηριστική η μαρτυρία ενός άνδρα στο νοσοκομείο Σίφα, το μεγαλύτερο από τα 13 δημόσια νοσοκομεία της Γάζας, όπου έφθασε για να δει δεκάδες φίλους και συγγενείς που είχαν μεταφερθεί εκεί από ένα κτίριο στον καταυλισμό προσφύγων αλ Σάτι, στα βόρεια του θύλακα, που είχε βομβαρδιστεί από το Ισραήλ. «Επέζησα – δεν ξέρω γιατί επέζησα» είπε στους δημοσιογράφους. «Είναι για να [μπορώ] να πω στον εχθρό, στην Αμερική, στην Ευρώπη και στον κόσμο ότι ο παλαιστινιακός λαός δεν θα νικηθεί. Νομίζουν ότι θα υπάρξει άλλος εκτοπισμός ή ότι μπορεί να πάμε στην Αίγυπτο. Ανοησίες» πρόσθεσε και κατευθύνθηκε προς το νεκροτομείο για να προσπαθήσει να αναγνωρίσει τους νεκρούς συγγενείς του.

Παρά τους βομβαρδισμούς και τους μαζικούς εκτοπισμούς, η Χαμάς προέτρεψε τους κατοίκους της Γάζας να μη μετακινηθούν. Για άλλη μια φορά επικαλέστηκε το φάντασμα της Νάκμπα.

«Λέμε στον λαό της βόρειας Γάζας και της πόλης της Γάζας: μείνετε στα σπίτια σας και στα μέρη σας» προέτρεψε τους Παλαιστίνιους ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικών της Χαμάς, Εγιάντ αλ-Μποζόμ. «Με τις σφαγές κατά αμάχων οι κατοχικές δυνάμεις θέλουν να μας εκτοπίσουν για άλλη μια φορά από τη γη μας. Ο εκτοπισμός του 1948 δεν θα συμβεί [ξανά]. Θα πεθάνουμε [εδώ] και δεν θα φύγουμε».

Το υπουργείο Υγείας της Γάζας δήλωσε ότι θα ήταν αδύνατη η απομάκρυνση των πολλών τραυματιών από τα νοσοκομεία, προσθέτοντας ότι το προσωπικό των νοσοκομείων δεν θα ενεργήσει σύμφωνα με το τελεσίγραφο του Ισραήλ.

«Δεν μπορούμε να εκκενώσουμε τα νοσοκομεία και να αφήσουμε τους τραυματίες και τους αρρώστους να πεθάνουν» δήλωσε ο εκπρόσωπος Ασραφ αλ-Κίντρα. Σε περίπτωση σοβαρών ισραηλινών επιδρομών, πρόσθεσε, δεν υπάρχουν πουθενά στη Γάζα άλλες υποδομές για την υποδοχή και θεραπεία ασθενών.

Αυτή την άποψη διατύπωσε και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ). «Υπάρχουν βαριά τραυματίες των οποίων η μόνη πιθανότητα να επιβιώσουν είναι η μηχανική υποστήριξη» δήλωσε ο εκπρόσωπος του ΠΟΥ, Ταρίκ Γιασάρεβιτς. Επομένως, «η μετακίνηση αυτών των ανθρώπων ισοδυναμεί με θανατική ποινή. Το να ζητά κανείς από υγειονομικούς να κάνουν κάτι τέτοιο είναι πέρα για πέρα σκληρό».

Η παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος –τέσσερις από τους διασώστες της οποίας σκοτώθηκαν στη Γάζα τις τελευταίες ημέρες– δήλωσε επίσης ότι θα παραμείνει στη Γάζα.

«Η απόφαση έχει ληφθεί» ανέφερε η οργάνωση σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Δεν έχουμε φύγει και δεν πρόκειται να φύγουμε. Οι διασώστες μας θα συνεχίσουν την ανθρωπιστική αποστολή τους μέχρι την τελευταία στιγμή. Δεν θα αφήσουμε τους ανθρώπους να αντιμετωπίσουν μόνοι τον θάνατο».

Heartbreaking moments as our #Gaza healthcare teams call to say goodbye, refusing to abandon patients. We're not leaving. We will stay and serve in need.

As per IHL, those not in combat should always be treated humanely. We demand the safety of healthcare workers.#NotATarget pic.twitter.com/UmIwY2CDf5

— PRCS (@PalestineRCS) October 13, 2023