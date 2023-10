Ο Λόιντ Οστιν στο Ισραήλ: Είναι η ώρα για επίλυση, όχι για εκδίκηση

Το Ισραήλ διεξάγει έναν ολοκληρωτικό πόλεμο κατά των μαχητών της Χαμάς για να επιφέρει μόνιμη αλλαγή και να διαφυλάξει το μέλλον του εβραϊκού κράτους ως μιας ευημερούσας δημοκρατίας, δήλωσε σήμερα ο ισραηλινός υπουργός Αμυνας Γιόαβ Γκάλαντ, τονίζοντας ότι η ένοπλη παλαιστινιακή οργάνωση είναι μέρος ενός «άξονα του κακού» που περιλαμβάνει το Ιράν.

«Αυτός είναι ένας πόλεμος για την ύπαρξη του Ισραήλ ως μιας ευημερούσας χώρας, ενός δημοκρατικού κράτους, της πατρίδας του εβραϊκού λαού», ανέφερε ο Γκάλαντ στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στο Τελ Αβίβ με τον αμερικανό ομόλογό του, Λόιντ Όστιν, ο οποίος βρίσκεται από το πρωί στο Ισραήλ.

Σε ερώτηση που του έγινε από δημοσιογράφο αν η Τεχεράνη έδωσε τη συγκατάθεσή της στην επίθεση της Χαμάς το περασμένο Σάββατο, ο Γκάλαντ είπε: «Δεν έχει σημασία… (γιατί) η ιδέα είναι μια ιρανική ιδέα».

#WATCH | Israel-Hamas conflict | US Secretary of Defence Lloyd Austin says, "In times like these, sometimes the best thing that a friend can do is just to show up and to get to work. Now, this is no time for neutrality, for false equivalence or for excuses for the inexcusable.… pic.twitter.com/CV09iJaPxn

