ΗΠΑ: Πυροβολισμοί σε τράπεζα στο Σινσινάτι – Τέσσερις νεκροί

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Πέμπτης (τοπική ώρα) στο Σινσινάτι των ΗΠΑ, όταν ένοπλος άρχισε να πυροβολεί αδιακρίτως στο λόμπι της Fifth Third Bank στο κέντρο της πόλης.

Police are responding to a report of an active shooter at a Fifth Third Bank location in Cincinnati's Fountain Square, authorities say https://t.co/Wjr6pzB5r7 pic.twitter.com/yLQCPlQ7C1 — CNN Breaking News (@cnnbrk) September 6, 2018

Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ τουλάχιστον πέντε είχαν τραυματιστεί σοβαρά. Όπως επιβεβαίωσε η αστυνομία του Σινσινάτι ο δράστης είναι νεκρός από πυρά αστυνομικών, ενώ τα κίνητρά του παραμένουν άγνωστα, καθώς και η ταυτότητά του.

JUST IN: Five victims, three of whom have died, following shooting in downtown Cincinnati, authorities say; suspect is deceased. https://t.co/RuJkXeDpqS pic.twitter.com/NThtDzq5bh — ABC News (@ABC) September 6, 2018

Όσον αφορά τους τραυματίες, τρεις άντρες και μία γυναίκα διακομίστηκαν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Σινσινάτι. Ο ένας κατέληξε, ενώ οι υπόλοιποι είναι σε πολύ σοβαρή κατάσταση. Όλοι φέρουν τραύματα από τις σφαίρες. Ιατρικές πηγές επισημαίνουν ότι ένας ακόμη τραυματίας έχει μεταφερθεί σε άλλο νοσοκομείο.

More ambulances lined up. Scene of Fifth Third Bank in Cincinnati, Ohio. Active shooter. Fatalities. pic.twitter.com/513EkaeTcC — 𝙎𝙘𝙤𝙩𝙩 𝙁𝙤𝙧𝙙 (@ScottFordTVGuy) September 6, 2018

Δημοτικός σύμβουλος της πόλης επιβεβαίωσε ότι αρχικά υπήρχαν πέντε νεκροί και μπορεί ο αριθμός αυτός να ανέβει, ενώ σημείωσε ότι ο δράστης ήταν ένας.

@CincyPD UPDATE: active shooter/officer involved shooting incident at Fifth Third Bank at 511 Walnut Street in lobby and loading dock. Call received at 9:10am. Five victims injured, three dead. Suspect is dead. Three or four officers responded and engaged the shooter. pic.twitter.com/AlRP6wTANw — Cincinnati Police Department (@CincyPD) September 6, 2018

Σύμφωνα με το Cincinnati Enquirer, το οποίο επικαλείται την Αστυνομία, ένα από τα θύματα βρέθηκε στον δρόμο, ενώ ένα δεύτερο μέσα σε ένα κατάστημα με παγωτά.

Breaking: Massive police presence after shooting at Fifth Third bank in Downtown Cincinnati. Fox19 is reporting that at least 2 people are dead and 4 others are in critical condition. pic.twitter.com/tN5PV0nrZP — PM Breaking News (@PMBreakingNews) September 6, 2018

Αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε στην εφημερίδα ότι είδε μία γυναίκα να κινείται προς τη Fifth Third Bank φορώντας ακουστικά και να πυροβολείται από τον ένοπλο, ενώ πρόσθεσε ότι άκουσε 15 πυροβολισμούς.

Cincinnati bank building shooting leaves 4 people dead, including suspect, police say; 2 others injured https://t.co/AQu9wHYgXi — Fox News (@FoxNews) September 6, 2018

«Από τον 29ο όροφο ακούσαμε έναν πυροβολισμό. Μπορούσαμε αμέσως να δούμε τις αστυνομικές δυνάμεις που περικύκλωσαν τη Fountain Square. Καταλάβαμε ότι κάτι δεν πάει καλά. Έχουμε συγκλονιστεί», δήλωσε ο διευθυντής της τράπεζας.

Ο Μάικλ Ρίτσαρντσον, υπάλληλος της τράπεζας, βρισκόταν έξω από την κεντρική πόρτα του κτιρίου στη Fountain Square και κάπνιζε, όταν ξαφνικά άκουσε τους πυροβολισμούς.

Live video and tweets from the shooting at Fifth Third Bank in Downtown Cincinnati https://t.co/FpqJuS9PYr pic.twitter.com/naBxOHtuzW — Dr. sonam sharma (@DrSonamsharma) September 6, 2018

«Είδα έναν άντρα να έχει ένα όπλο μέσα στο λόμπι. Κοίταξα πίσω μου και είδα τον τύπο, πυροβολούσε και ξανα-πυροβολούσε. Μετά από αυτό άρχισα να τρέχω. Πήγα προς τη βόρεια πλευρά του κτιρίου και κάθισα κάτω», πρόσθεσε ο μάρτυρας.