Ο προπονητής για τα πλάγια άουτ που μπορεί να αλλάξει τη μοίρα της Λίβερπουλ

Πως ρίχνεις την Μάντσεστερ Σιτι από την κορυφή του αγγλικού πρωταθλήματος, ειδικά αν δεν έχεις το ίδιο απεριόριστο μπάτζετ με την ανίκητη αρμάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα;

Προφανώς, πρέπει να επιστρατεύσεις πιο έξυπνους τρόπους επικράτησης, όπως το να μετατρέπεις… ποδοσφαιρικό άνθρακα σε διαμάντια.

Για το ποδόσφαιρο, ο εν λογω άνθρακας δεν είναι άλλος από τα πλάγια άουτ, κάτι που για πολλούς απαιτεί απλώς να πάρεις την μπάλα και να την ρίξεις μέσα στο γήπεδο.

Σωστό;

Λάθος, σύμφωνα με τον Γιουργκεν Κλοπ, ο οποίος αποδεικνύει πως σκέφτεται out of the box, που λένε και στο Νησί και για το λόγο αυτό θεωρεί πως ένα πλάγιο άουτ, αν εκτελεστεί σωστά, μπορεί να μετουσιωθεί σε ένα εύκολο γκολ.

Για το λόγο αυτό, η Λίβερπουλ προσέλαβε, κατόπιν υποδείξεως του Κλοπ τον Δανό Τόμας Γκρόνεμαρκ, κάτοχο του ρεκόρ Γκίνες για την πιο μακρινή εκτέλεση -51.33 μ. παρακαλώ- πλαγίου άουτ!

Ο 42χρονος πρώην αθλητής του μπόμπσλεϊ (έλκυθρο χιονοδρομιών) έχει δουλέψει εδώ και 15 χρόνια προκειμένου να τελειοποιήσει τις εκτελέσεις των πλαγίων άουτ από τους ποδοσφαιριστές, έχοντας τελειοποιήσει, όπως τονίζει, μία ειδική τεχνική για τις εκτελέσεις πλαγίων άουτ.

Μάλιστα, έχει συνεργαστεί στο παρελθόν με τις Σάλκε, Χέρτα και Μίντιλαντ, υπολογίζοντας ότι οι προπονήσεις του πρόσθεσαν στην τελευταία περίπου 20 γκολ ανά σεζόν!

Ο Γκρόνεμαρκ έκανε όνομα κυρίως στην Μίντιλαντ, στην οποία και εργάστηκε συμβάλλοντας τα μέγιστα στην πολύ καλή πορεία της στο Europa League το 2016. Ο Δανός προπονητής δήλωσε συγκεκριμένα:

«Η Μίντιλαντ έχει δείξει ότι το πλάγιο μπορεί να αποδειχτεί καλό όπλο, αν μπορείς να το εκτελέσεις με καλή τεχνική, ακρίβεια και καλή τακτική προσέγγιση. Είναι σημαντικό η μπάλα να πηγαίνει ευθεία και όχι πολύ ψηλά, γιατί τότε είναι εύκολο για τους αμυνόμενους. Αν το εκτελέσεις ευθεία και με ακρίβεια, μαζί με κάποιες τακτικές λεπτομέρειες, τότε είναι πιο εύκολο να σκοράρεις», θεωρεί ο Γκρόνεμαρκ.

Ο Κλοπ είναι αισιόδοξος πως με αυτόν τον –κυριολεκτικά- πλάγιο τρόπο, η Λίβερπουλ θα καταφέρει να ανέβει ξανά στο θρόνο της Πρέμιερ Λιγκ.

Ίσως και να έχει δίκιο και αυτή η νέα προσέγγιση να φέρει αποτελέσματα: στην περσινή σεζόν σημειώθηκε σε όλο το πρωτάθλημα μόλις 1 γκολ μετά από εκτέλεση πλαγίου άουτ, ενώ πρόπερσι μόλις τέσσερα. Μήπως λοιπόν ήρθε η ώρα να σημειωθούν περισσότερα;

Ο Γκρόνεμαρκ πιστεύει πως με την κατάλληλη τεχνική μπορούν να σημειωθούν μέχρι και 15 γκολ μέσα σε μια σεζόν με αυτόν τον τρόπο.

«Πάρα πολλοί άνθρωποι στο χώρο του ποδοσφαίρου έχουν αποδεχτεί πως ένα πλάγιο άουτ δεν επιδέχεται βελτίωσης –είναι αυτό που είναι. Κι εγώ είμαι εδώ για να αλλάξω αυτή την πεποίθηση», καταλήγει με νόημα ο 42χρονος Δανός.