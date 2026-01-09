Ο Πούτιν έστειλε ξανά πύραυλο Oreshnik εναντίον της Ουκρανίας

Ο ρωσικός στρατός ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι εκτόξευσε τον υπερηχητικό πύραυλο Oreshnik στην Ουκρανία, ως απάντηση για την περιβόητη επίθεση σε σπίτι του ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, για την οποία ούτε η CIA δεν έχει πειστεί.

Το ρωσικό υπουργείο Αμυνας ανακοίνωσε ότι ο πύραυλος εκτοξεύθηκε στο πλαίσιο μαζικής επίθεσης εναντίον ενεργειακών υποδομών και εγκαταστάσεων κατασκευής drones.

Κάποιες πληροφορίες αναφέρουν ότι επλήγη υπόγεια εγκατάσταση φυσικού αερίου.

Τα ουκρανικά Μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι, σύμφωνα με την Πολεμική Αεροπορία της Ουκρανίας, ο πύραυλος ταξίδευε με ταχύτητα σχεδόν 13.000 χλμ. την ώρα (8.000 μίλια/ώρα).

Ο Oreshnik –το όνομά του σημαίνει φουντουκιά– είναι ένας υπερηχητικός πύραυλος με βεληνεκές άνω των 5.000 χλμ., που μπορεί να φέρει πολλαπλές κεφαλές –συμβατικές και πυρηνικές– ικανές να πλήττουν διαφορετικούς στόχους. Η «φουντουκιά» κινείται με ταχύτητες άνω των 10.000 χλμ. την ώρα, με αποτέλεσμα η αναχαίτισή της να είναι εξαιρετικά δύσκολη.

Οι New York Times έγραψαν πως η χρήση ενός τέτοιου όπλου –αν και εξοπλισμένου με συμβατικές ή ψεύτικες κεφαλές– θα αποτελούσε μια απειλητική πρόκληση για την Ουκρανία και τους δυτικούς συμμάχους της και μια εκ νέου κλιμάκωση από τον Πούτιν. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο πύραυλος προήλθε από περιοχή δοκιμών των στρατηγικών πυρηνικών δυνάμεων της Ρωσίας.

Είναι μόλις η δεύτερη φορά στον πόλεμο που χρησιμοποιείται αυτός ο τύπος πυραύλου. Η Μόσχα εκτόξευσε πρώτη φορά Oreshnik τον Νοέμβριο του 2024. Σε εκείνη την περίπτωση, ουκρανικές πηγές είχαν αναφέρει ότι ο πύραυλος μετέφερε εικονικές κεφαλές, όχι εκρηκτικά, και προκάλεσε περιορισμένες ζημιές.

Επειτα από εκείνη την επίθεση, ο Πούτιν παρουσίασε το όπλο ως μια νέα εξέλιξη της ρωσικής στρατιωτικής βιομηχανίας και ως λόγο για τον οποίο η Δύση πρέπει να αποσύρει τη βοήθειά της προς την Ουκρανία.

Σύμφωνα με τους New York Times, ο Oreshnik βασίστηκε στον διηπειρωτικό πύραυλο RS-26 Rubezh, ο οποίος επανασχεδιάστηκε με μικρότερη εμβέλεια. Ο Oreshnik φέρει πολλαπλές κεφαλές που διαχωρίζονται κατά την πτήση και πέφτουν κατακόρυφα πάνω σε έναν στόχο. Η Ουκρανία δεν διαθέτει συστήματα αεροπορικής άμυνας ικανά να τον καταρρίψουν.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News