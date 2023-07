Κίεβο: Απαγορευμένη γλώσσα τα ρωσικά στον πολιτισμό

Ο δήμος του Κιέβου απαγόρευσε την Πέμπτη τη δημόσια χρήση όλων των «πολιτιστικών προϊόντων» στη ρωσική γλώσσα, συμπεριλαμβανομένων των βιβλίων, της μουσικής, των κινηματογραφικών ταινιών και των θεατρικών έργων.

Τα ρωσικά είναι η γλώσσα του «επιτιθέμενου κράτους» και δεν έχουν θέση στο Κίεβο, ανέφερε το μέλος του δημοτικού συμβουλίου Βαντίμ Βασίλτσουκ, σύμφωνα με την ανακοίνωση της δημοτικής αρχής.

«Μια για πάντα, τα πολιτισμικά προϊόντα στη ρωσική γλώσσα πρέπει να απαγορευθούν (…) στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας», είπε.

