Καταρρίφθηκε ρωσικό μεταγωγικό: μετέφερε «ουκρανούς αιχμαλώτους πολέμου» ή πυραύλους;

Eνα ρωσικό στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος Ilyushin Il-76, που, σύμφωνα με τα ρωσικά ΜΜΕ, μετέφερε 65 ουκρανούς αιχμαλώτους πολέμου, τρεις συνοδούς και εξαμελές πλήρωμα, συνετρίβη το πρωί της Τετάρτης στην περιοχή Μπέλγκοροντ στη Ρωσία, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία.

Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA, το οποίο επικαλείται το ρωσικό υπουργείο Αμυνας, οι ουκρανοί επιβάτες προορίζονταν για ανταλλαγή αιχμαλώτων.

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι το μεταγωγικό αεροσκάφος καταρρίφθηκε από την Ουκρανία, κάνοντας λόγο για «βάρβαρη ενέργεια».

Ο κυβερνήτης του Μπέλγκοροντ, Βιάτσεσλαβ Γκλαντκόφ, είπε ότι όλοι οι επιβαίνοντες στο Il-76 είναι νεκροί.

Ο Αντρέι Καρταπόλοβ, απόστρατος σρατηγός και μέλος της ρωσικής κρατικής Δούμας (Κάτω Βουλή) είπε ότι το αεροσκάφος επλήγη από τρεις πυραύλους τύπου Patriot ή IRIS-Ts, τους οποίους προμηθεύει η Δύση στην Ουκρανία.

Το ίδιο είπε και ο πρόεδρος της Δούμας, Βιάτσεσλαβ Βολόντιν, απευθυνόμενος στους ρώσους βουλευτές: «Σκότωσαν στον αέρα τους δικούς τους στρατιώτες, τις μητέρες τους, τα παιδιά τους που τους περίμεναν. Σκότωσαν τους πιλότους μας που πραγματοποιούσαν ανθρωπιστική αποστολή, με αμερικανικούς και γερμανικούς πυραύλους».

Πηγές του γενικού επιτελείου της Ουκρανίας, ανέφεραν αρχικά ότι οι ένοπλες δυνάμεις της κατέρριψαν το αεροσκάφος, όπως σημείωσε ο Guardian.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την εφημερίδα Ukrainskaya Pravda, η οποία επικαλέστηκε αμυντικές ουκρανικές πηγές, το αεροπλάνο μετέφερε αντιαεροπορικούς πυραύλους S-300 για αυτό και καταρρίφθηκε.

Αργότερα, όμως, η εφημερίδα άλλαξε το δημοσίευμα, αναφέροντας απλά τη συντριβή του αεροσκάφους που μετέφερε πυραύλους, χωρίς να αναφέρει τα αίτια.

Ενα βίντεο που αναρτήθηκε στο Telegram από το Baza, κανάλι που συνδέεται με τις ρωσικές υπηρεσίες ασφαλείας, έδειχνε ένα μεγάλο αεροσκάφος να πέφτει προς το έδαφος και να εκρήγνυται σε μια τεράστια πύρινη σφαίρα.

Το Il-76 είναι ένα στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος που έχει σχεδιαστεί για την αερομεταφορά στρατευμάτων, φορτίων, στρατιωτικού εξοπλισμού και όπλων και μπορεί να μεταφέρει μέχρι 90 επιβάτες.

BREAKING: Video of plane crash in Russia shows missile trace in the sky, suggesting it was shot down pic.twitter.com/k75m9l9pmw — BNO News (@BNONews) January 24, 2024

Η περιοχή του Μπέλγκοροντ, η οποία συνορεύει με την Ουκρανία, έχει δεχτεί συχνές επιθέσεις από την Ουκρανία τους τελευταίους μήνες, συμπεριλαμβανομένης μιας πυραυλικής επίθεσης τον Δεκέμβριο από την οποία σκοτώθηκαν 25 άνθρωποι.

The first photos from the site of the plane crash in Belgorod. #Russia #Belgorod pic.twitter.com/zWih3sXoRP — Dr. Khaled Alfaiomi (@Alfaiomi) January 24, 2024

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News