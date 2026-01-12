-
Νέα αιχμή Γεωργιάδη για Δένδια: Αμα δεν μιλάς και καθόλου, δεν θα σου ξεφύγει και τίποτα
Για τις σχέσεις και –το κυριότερο– τις φιλοδοξίες του Αδωνι Γεωργιάδη, υπουργού Υγείας και αντιπροέδρου της ΝΔ, και του Νίκου Δένδια, υπουργού Αμυνας, θα τα έχετε πληροφορηθεί: εδώ και μήνες ο πρώτος φροντίζει να σχολιάζει τα του δεύτερου, και έτσι πλασάρεται μαζί του ως ένα πρώτο δίδυμο δελφίνων στη Νέα Δημοκρατία.
Τελευταίο επεισόδιο σε αυτή την ιδιότυπη συνύπαρξη είναι τα όσα έσπευσε να παρατηρήσει ο κ. Γεωργιάδης, στην σκιά του γαλάζιου «μπιφ» που είχε ο κ. Δένδιας με τον Δημήτρη Καιρίδη, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της ΝΔ την περασμένη Πέμπτη στη Βουλή.
Κατά τη διάρκεια εκδηλώσεων για την κοπή της πίτας στις τοπικές οργανώσεις της ΝΔ στη Μεταμόρφωση και στα Βριλήσσια, την Κυριακή, εκδηλώσεις στις οποίες ήταν παρών και ο κ. Καιρίδης, που όπως και ο κ. Γεωργιάδης εκλέγεται στον Βόρειο Τομέα Αθηνών, ο υπουργός Υγείας άφησε, εμμέσως πλην σαφώς, αιχμές για την στάση του κ. Δένδια που στο επίμαχο συμβάν στη Βουλή είχε σπεύσει να στηρίξει τη Ζωή Κωνσταντοπούλου «νουθετώντας» μάλιστα τον κ. Καιρίδη.
«Μη σας στενοχωρούν καμιά φορά αν λένε ότι ξεφεύγουμε. Και σε μένα το έχουν πει. Και πιθανόν και να έχουμε ξεφύγει καμιά φορά. Θέλω να πω πως πράγματι αν μιλάς και υπερασπίζεσαι ένα δύσκολο έργο, θα σου φύγει και κανένας πόντος. Για να σας το πω λίγο ανάποδα. Άμα δεν μιλάς και καθόλου, δεν θα σου ξεφύγει και τίποτα. Άρα ας μη δεχόμαστε εύκολα κριτική από αυτούς που δεν μιλούν καθόλου, εμείς που δίνουμε τη μάχη για να μένει όρθια η κυβέρνηση», είπε με νόημα απευθυνόμενος στο κομματικό ακροατήριο ο κ. Γεωργιάδης, σε μια δήλωση που όπως έκρινε το powergame.gr, το οποίο την αλίευσε, αποτέλεσε ένα ακόμη «καρφί» του υπουργού Υγείας για τον σιωπηλό, τελευταία, υπουργό Αμυνας.
[απολαύστε υπεύθυνα]
-
O Καιρίδης επιμένει: «Οποιος θέλει ας υποστηρίξει την Κωνσταντοπούλου, κακό του κεφαλιού του»
Μένουμε στην ίδια ιστορία, στο τριγωνικό επεισόδιο Καιρίδη-Κωνσταντοπούλου-Δένδια που σημειώθηκε στη Βουλή, για να πούμε ότι και σε νέες του δηλώσεις, ο Δημήτρης Καιρίδης φρόντισε να αποδοκιμάσει και πάλι την παρέμβαση που έκανε ο υπουργός Αμυνας, περιγράφοντάς την ως «άστοχη».
Σε συνέντευξή του στο Mega, στην εκπομπή «Κοινωνία ώρα Mega» (Ανθή Βούλγαρη, Ιορδάνης Χασαπόπουλος) το πρωί της Δευτέρας, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ επανήλθε στο θέμα, λέγοντας ότι «δεν έχει καμία δουλειά υπουργός να παρεμβαίνει σε κοινοβουλευτικό διάλογο».
«Οταν μιλάνε οι αρχηγοί κοινοβουλευτικών ομάδων, δεν μπορεί να παρεμβαίνει ο υπουργός», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Καιρίδης, ο οποίος πάντως ξεκαθάρισε πως «ποτέ δεν τα σπάσαμε σε προσωπικό επίπεδο με τον κ. Δένδια».
Οταν οι παρουσιαστές υπενθύμισαν στον κ. Καιρίδη την αντιπαράθεση που είχε, πριν από τα Χριστούγεννα σε μια συνεδρίαση της Επιτροπής Αμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής, με τον απόντα τότε υπουργό Αμυνας, εκείνος απάντησε: «Να μείνουμε στα θεσμικά. Ο κ. Καιρίδης ως πρόεδρος της Επιτροπής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων έκανε ό,τι έκανε πριν τα Χριστούγεννα. Μετά τα Χριστούγεννα είχαμε τον ατυχή διάλογο. Όποιος θέλει ας υποστηρίξει την Κωνσταντοπούλου, κακό του κεφαλιού του, αλλά δεν νομίζω ότι έκανε κάτι τέτοιο ο κ. Δένδιας. Ο κ. Δένδιας είναι άνθρωπος αστικής ευγένειας που έκανε μια παρέμβαση που εγώ έκρινα άστοχη».
Ακολούθως, ο κ. Καιρίδης εξέφρασε την άποψη ότι η επίμαχη φράση, «άσε μας, κουκλίτσα μου», προς τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, η οποία αποτέλεσε την αφορμή της αντιπαράθεσης με τον κ. Δένδια, «δεν είχε κανένα σεξισμό, αλλά χιούμορ, για να απαντήσει σε μια βαρύτατη κατηγορία ότι είμαστε απατεώνες».
«Ήταν ατυχές όλο το περιστατικό, έδωσε την ευκαιρία να μη μιλάμε για όσα κάνει η κυρία Κωνσταντοπούλου, αλλά για το τζαρτζάρισμα με τον υπουργό, τον οποίο εκτιμώ και στηρίζω», κατέληξε ο κ. Καιρίδης.
[απολαύστε υπεύθυνα]
-
-