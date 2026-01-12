Για τις σχέσεις και –το κυριότερο– τις φιλοδοξίες του Αδωνι Γεωργιάδη, υπουργού Υγείας και αντιπροέδρου της ΝΔ, και του Νίκου Δένδια, υπουργού Αμυνας, θα τα έχετε πληροφορηθεί: εδώ και μήνες ο πρώτος φροντίζει να σχολιάζει τα του δεύτερου, και έτσι πλασάρεται μαζί του ως ένα πρώτο δίδυμο δελφίνων στη Νέα Δημοκρατία.

Τελευταίο επεισόδιο σε αυτή την ιδιότυπη συνύπαρξη είναι τα όσα έσπευσε να παρατηρήσει ο κ. Γεωργιάδης, στην σκιά του γαλάζιου «μπιφ» που είχε ο κ. Δένδιας με τον Δημήτρη Καιρίδη, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της ΝΔ την περασμένη Πέμπτη στη Βουλή.

Κατά τη διάρκεια εκδηλώσεων για την κοπή της πίτας στις τοπικές οργανώσεις της ΝΔ στη Μεταμόρφωση και στα Βριλήσσια, την Κυριακή, εκδηλώσεις στις οποίες ήταν παρών και ο κ. Καιρίδης, που όπως και ο κ. Γεωργιάδης εκλέγεται στον Βόρειο Τομέα Αθηνών, ο υπουργός Υγείας άφησε, εμμέσως πλην σαφώς, αιχμές για την στάση του κ. Δένδια που στο επίμαχο συμβάν στη Βουλή είχε σπεύσει να στηρίξει τη Ζωή Κωνσταντοπούλου «νουθετώντας» μάλιστα τον κ. Καιρίδη.

«Μη σας στενοχωρούν καμιά φορά αν λένε ότι ξεφεύγουμε. Και σε μένα το έχουν πει. Και πιθανόν και να έχουμε ξεφύγει καμιά φορά. Θέλω να πω πως πράγματι αν μιλάς και υπερασπίζεσαι ένα δύσκολο έργο, θα σου φύγει και κανένας πόντος. Για να σας το πω λίγο ανάποδα. Άμα δεν μιλάς και καθόλου, δεν θα σου ξεφύγει και τίποτα. Άρα ας μη δεχόμαστε εύκολα κριτική από αυτούς που δεν μιλούν καθόλου, εμείς που δίνουμε τη μάχη για να μένει όρθια η κυβέρνηση», είπε με νόημα απευθυνόμενος στο κομματικό ακροατήριο ο κ. Γεωργιάδης, σε μια δήλωση που όπως έκρινε το powergame.gr, το οποίο την αλίευσε, αποτέλεσε ένα ακόμη «καρφί» του υπουργού Υγείας για τον σιωπηλό, τελευταία, υπουργό Αμυνας.

[απολαύστε υπεύθυνα]