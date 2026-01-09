Για την αντιπαράθεση του Δημήτρη Καιρίδη, κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας, με τον Νίκο Δένδια, υπουργό Αμυνας, ο οποίος έκρινε ότι έπρεπε να παρέμβει στη Βουλή την Πέμπτη, κατά τη συζήτηση για το νομοσχέδιο για τις Ενοπλες Δυνάμεις, για να αποκαταστήσει την τιμή της Ζωής Κωνσταντοπούλου, της γνωστής και μη εξαιρετέας προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, προκαλώντας την οργή του πρώτου, τα διαβάσατε αλλού στο Protagon – άλλωστε το γαλάζιο «μπιφ» συνεχίστηκε και στο καφενείο του κοινοβουλίου.

Το πρωί της Παρασκευής ο κ. Καιρίδης επανήλθε, όχι με μία αλλά με δύο συνεντεύξεις, στον ΑΝΤ1 και στο «Πρωινό» (Γιώργος Λιάγκας) και στο Open και στην εκπομπή «10 παντού» (Μίνα Καραμήτρου και Νίκος Στραβελάκης).

Στο Open o κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ αναγνώρισε ότι ήταν λάθος του το «άσε μας καλέ κουκλίτσα μου» που είπε στην κυρία Κωνσταντοπούλου, κυρίως όμως επειδή πήγε τη συζήτηση αλλού.

«Ηταν λάθος, αλλά το είπα στον… αέρα, για εκτόνωση», εξήγησε. Και έπειτα περιέγραψε τη συμπεριφορά της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας: «Δεν είναι πολιτικός η κυρία Κωνσταντοπούλου, είναι κατ’ επάγγελμα υβριστής. Όλοι ξέρουμε τον ρόλο της».

Στον ANT1 είπε για το ίδιο θέμα: «Η χθεσινή εικόνα ήταν ατυχής. Ωστόσο, όλοι γνωριζόμαστε σε αυτό τον τόπο και το ποιος εκπροσωπεί την πιο βάρβαρη και ακραία κοινοβουλευτική χυδαιότητα και χυδαιότητα εν γένει είναι γνωστό. Ο ρόλος της Ζωής Κωνσταντοπούλου στη Βουλή είναι γνωστός. Δεν χρειάζεται τώρα εγώ να επεκταθώ και να ανακαλέσω μετά τις βαρύτατες ύβρεις και υπαινιγμούς που έκανε χθες (…). Όποιος δίνει άλλοθι στη Ζωή είναι άστοχο και ατυχές».

Για το πώς έγινε το επεισόδιο, εξάλλου, ο κ. Καιρίδης είπε: «Ξεκίνησε με το αδιανόητο να μας κάνει παρατήρηση επειδή μιλήσαμε με τον διπλανό μας εκείνη που διακόπτει διαρκώς και μιλάει ακατάπαυστα, εκστομίζοντας τα μύρια όσα από τα έδρανα του κοινοβουλίου. Μετά με εγκάλεσε γιατί είμαι πρόεδρος της επιτροπής Εξωτερικών και Άμυνας και ότι υπάρχει ζήτημα με τον Κανονισμό -από μόνη της, τα φαντάζεται όλα αυτά. Μετά λέει ότι κάνω τη βρώμικη δουλειά. Λοιπόν, ακούστε: δουλειές κάνει η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία χρησιμοποιεί την ιδιότητα του αρχηγού πολιτικού κόμματος για να κάνει τον δικηγόρο και να βιοπορίζεται ως δικηγόρος. Δεν κάνει κάτι παράνομο, αλλά εμείς που δεν έχουμε δεύτερες δουλειές και είμαστε στη Βουλή όλη μέρα και στον αγώνα, όχι και να τα ακούμε από έναν επιχειρηματία».

Πιο ενδιαφέρον, ωστόσο, είχαν τα όσα είπε ο κ. Καιρίδης για την παρέμβαση του κ. Δένδια που στη Βουλή έσπευσε να ζητήσει συγγνώμη για λογαριασμό του, προκαλώντας την αντίδρασή του.

«Τον πρώτο λόγο στη Βουλή έχουν οι βουλευτές. Οι υπουργοί έρχονται στη Βουλή, όχι οι βουλευτές στους υπουργούς. Το έκανε απολύτως καλοπροαίρετα, όπως μου εξήγησε. Σε ζητήματα θεσμικά είμαι απόλυτος. Ο κ. Δένδιας έχει την απόλυτη εμπιστοσύνη της κοινοβουλευτικής ομάδας. Αν κάποιος όμως έπρεπε να μιλήσει χθες, αυτός ήμουν εγώ», είπε στον ANT1 o κ. Καιρίδης, ενώ στο Open αναφέρθηκε και σε ένα άλλο πρόσφατο περιστατικό, σε συνεδρίαση της Επιτροπής, όταν είχε ζητήσει εξηγήσεις για την απουσία του κ. Δένδια, προκαλώντας τότε την αντίδραση του υφυπουργού Αμυνας, Θανάση Δαβάκη (βλέπε σχετική Βαβέλ, εδώ).

«Τα έχουν μπερδέψει εκεί στο Πεντάγωνο, και νομίζουν ότι είναι στον στρατό» σχολίασε ο κ. Καιρίδης, λέγοντας πως «δεν μπορεί να ανακαλέσει στην τάξη υφυπουργός (Αμυνας) πρόεδρο Επιτροπής. Ο πρόεδρος Επιτροπής ανακαλεί υπουργούς και συναδέλφους. Ο πρόεδρος της Επιτροπής προεδρεύει. Και δεν το λέω με υπεροψία, αλλά για να μην μπερδεύουμε τους θεσμικούς μας ρόλους του καθενός. Του κ. Δαβάκη του ξέφυγε»…

