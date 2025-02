Η πολιτική είναι μια μάχη να ξεχωρίσεις –ακόμα και όχι για τους καλύτερους λόγους, ή όχι για τους πιο ουσιαστικούς. Ο Χάρης Δούκας, λοιπόν, δήμαρχος Αθηναίων και διεκδικητής, προ μηνών, της αρχηγίας του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, μολονότι γνωρίζεις ότι δεν έχεις ποτέ μια δεύτερη ευκαιρία να κάνεις μια καλή πρώτη εντύπωση –και η πρώτη χάθηκε μέσα στην αποφορά και το σκουπιδομάνι του περασμένου καλοκαιριού– κάνει ό,τι μπορεί.

Ετσι, την Παρασκευή ήταν o κ. Δούκας ήταν σε φάση love is in the air, λόγω Αγίου Βαλεντίνου. Και βγήκε για περιπολία με τους άνδρες και τις γυναίκες της Δημοτικής Αστυνομίας, αλλά παράλληλα με τις κλήσεις για παράνομη στάθμευση τοποθέτησε στα παρμπρίζ των οχημάτων μια ραγισμένη καρδιά με ένα κοινωνικό μήνυμα και τίτλο «Δεν μ’ αγαπάς!».

Ο ίδιος εξήγησε, σε ανάρτησή του στο Facebook ότι «αγάπη είναι να μην παρκάρεις αντικοινωνικά».