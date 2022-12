Ηταν μια χαρούμενη ημέρα η Τρίτη στην Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Οχι δεν λύθηκε το Μεταναστευτικό, αλλά, παρουσία του υπουργού Νότη Μηταράκη, οι εργαζόμενοι στο κτίριο «Κεράνη», στόλισαν το χριστουγεννιάτικο δέντρο.

Και δεν ήταν ένας συνηθισμένος στολισμός δέντρου, με λαμπιόνια, μπάλες, άντε και κάνα Ρούντολφ το Ελαφάκι. Ηταν ένα ρεσιτάλ αυτοαναφορικότητας του υπουργού. Διότι όμως μας ενημέρωσε το σχετικό βίντεο που ανήρτησε το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, στα social media, οι ενθουσιασμένοι υπάλληλοι της ΥΠΥΤ στόλισαν το δέντρο με μπάλες που είχαν το πρόσωπο του υπουργού.

Υπήρξε βέβαια μια σπέκουλα από το σύστημα ΣΥΡΙΖΑ, ότι ο κ. Μηταράκης έβαλε τους υπαλλήλους της ΥΠΥΤ να φτιάξουν μπάλες με τη φάτσα του. Δεν ήταν ακριβώς έτσι: οι μπάλες με τις οποίες στολίστηκε το δέντρο είχαν τα πρόσωπα όλων των εργαζομένων, αλλά είχαν και του υπουργού που δεν τον είδαμε να κάθεται να τη φτιάχνει μόνος του –κάποιος δημόσιος υπάλληλος ανέλαβε το κρίσιμο αυτό έργο.

Διότι στο προσεκτικά σκηνοθετημένο βίντεο που είχε και ως σάουντρακ το «All I Want For Christmas Is You» της Μαράια Κάρεϊ –πάλι καλά που δεν είχε εκείνη την άθλια ελληνική διασκευή από τους ONE του «Last Christmas»– το πρόσωπο του υπουργού στη χριστουγεννιάτικη μπάλα κυριαρχεί. Στην ουσία το μισό βίντεο είναι ένα how to do it, πώς να φτιάξεις μπάλα για το έλατο με τη φάτσα του κ. Μηταράκη.