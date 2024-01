Δαμασκός: 12 οι νεκροί από το ισραηλινό πλήγμα – Οι πέντε ήταν Φρουροί της Επανάστασης

Δώδεκα άνθρωποι, μεταξύ αυτών πέντε μέλη των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν, σκοτώθηκαν το Σάββατο στη Δαμασκό από αεροπορικό βομβαρδισμό που αποδίδεται στο Ισραήλ, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που έδωσε στη δημοσιότητα την Κυριακή η μη κυβερνητική οργάνωση Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Το πλήγμα στοχοθέτησε και κατέστρεψε ένα τετραώροφο κτίριο στη συνοικία Μάζεχ, στα δυτικά της πόλης, όπου διεξαγόταν μια «συνάντηση φιλοϊρανών ηγετών», ανέφερε η ΜΚΟ που εδρεύει στη Βρετανία και διαθέτει ένα μεγάλο δίκτυο πηγών στην εμπόλεμη Συρία.

Κατά το Παρατηρητήριο ο απολογισμός των νεκρών αυξήθηκε από 10 σε 12 μετά την ανάσυρση δύο πτωμάτων από τα συντρίμμια: πρόκειται για πέντε ιρανούς συμβούλους και επτά ακόμη στρατιωτικά στελέχη, εκ των οποίων τέσσερις Σύροι, δύο Λιβανέζοι και ένας Ιρακινός.

Σύμφωνα με τους Φρουρούς της Επανάστασης, πέντε «στρατιωτικοί σύμβουλοί» του σώματος και «μέλη των συριακών δυνάμεων» σκοτώθηκαν στην επίθεση, που διαπράχθηκε, σύμφωνα με τους ίδιους, με «μαχητικά αεροσκάφη».

Το Ιράν κατηγόρησε το Ισραήλ για την επίθεση και υποσχέθηκε να πάρει εκδίκηση για τους νεκρούς του. Η Συρία επίσης δεσμεύθηκε ότι δεν θα αφήσει την επίθεση αυτή «χωρίς απάντηση».

Μέχρι και το μεσημέρι της Κυριακής το Ισραήλ δεν είχε αντιδράσει σε αυτές τις κατηγορίες.

