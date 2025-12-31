Οι Κυκλάδες λένε όχι στα ξενοδοχεία-τέρατα υπό τον μανδύα της «στρατηγικής επένδυσης»

Το ένα μετά το άλλο, τα νησιά των Κυκλάδων, βάζουν φραγμό στην υπέρμετρη άναρχη δόμηση, υπό τον μανδύα των στρατηγικών επενδύσεων στο τομέα του Τουρισμού.

Μία από τις «κλασικές», ήτοι δοκιμασμένες, μεθόδους που ακολουθούνται για την ανάπτυξη τέτοιων επενδυτικών πλάνων, είναι αυτή της συνένωσης εκτάσεων σε εκτός σχεδίου περιοχές, με σκοπό την ανέγερση ολόκληρων τουριστικών οικισμών που πόρρω απέχουν σε κλίμακα και ύφος σε σχέση με τους υφιστάμενους στα κυκλαδονήσια.

Καθώς τα Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια μπαίνουν στην τελική ευθεία, νησιά όπως η Μήλος, η Σέριφος και η Αντίπαρος χαράσσουν πλέον κοινή γραμμή

Οι διαδοχικές παρεμβάσεις των τοπικών αρχών δυναμώνουν τη φλόγα της συζήτησης αναφορικά με τη σκοπιμότητα πριμοδότησης τέτοιου είδους φαραωνικών επενδύσεων σε περιοχές κορεσμένες τουριστικά, όπως οι Κυκλάδες.

Ηδη τα δημοτικά συμβούλια σε Μήλο, Σέριφο και Αντίπαρο είπαν βροντερό « όχι» στις μεγάλες τουριστικές αναπτύξεις που απειλούν όπως πρόδηλο είναι, την ταυτότητα και την ίδια τη φυσιογνωμία τους.

Στη Μήλο, εξετάζοντας τα σενάρια των Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΕΠΣ) Δυτικών Κυκλάδων, το δημοτικό συμβούλιο επεσήμανε την ανάγκη προστασίας του μοναδικού φυσικού και γεωλογικού τοπίου του νησιού, σε συνδυασμό με τη διασφάλιση βιώσιμων αναπτυξιακών προοπτικών.

Το δημοτικό συμβούλιο Μήλου επικαλείται την ανάγκη «να ελεγχθεί η ραγδαία μεγέθυνση ξενοδοχειακών κλινών και να αποτραπεί, μέσω του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου, αλλά και μέσω άμεσων διοικητικών μέτρων έως την έκδοση και θέση σε ισχύ του Προεδρικού Διατάγματος του ΕΠΣ (όπως η αναστολή χορήγησης οικοδομικών αδειών και οικοδομικών εργασιών μέχρι τη θεσμοθέτηση του, με υπουργική απόφαση). Κρίνει, δε, σκόπιμη την απαγόρευση οργανωμένων τουριστικών υποδοχέων που συνδυάζουν τουρισμό και real estate, όπως τα Ήπια Σύνθετα Τουριστικά Καταλύματα και τα Τουριστικά Χωριά μέσω ΕΣΧΑΣΕ, καθώς «συνιστούν τον σοβαρότερο κίνδυνο για το τοπίο και την ταυτότητα των νησιών».

Μεταξύ των βασικών προτάσεων, η καθιέρωση ζώνης απόλυτης προστασίας στον βόρειο άξονα του νησιού, η επέκταση της τουριστικής ζώνης ανατολικά του Αδάμαντα, καθώς και η διεύρυνση της ζώνης προστασίας στην ανατολική Μήλο, καθώς και η επιβολή αυστηρών όρων δόμησης κατά μήκος της ακτογραμμής, με πρόβλεψη αποκλειστικά ισόγειων κτιρίων σε ζώνη πλάτους 150–200 μέτρων από τη θάλασσα.

Αντίστοιχα, στη Σέριφο, μεταξύ άλλων, το νέο προτεινόμενο πλαίσιο των Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων περιλαμβάνει σαφείς ρυθμίσεις για τον περιορισμό της τουριστικής ανάπτυξης μεγάλης κλίμακας, με απαγόρευση χωροθέτησης οργανωμένων τουριστικών συγκροτημάτων, ή/και της δημιουργίας υποδομών κρουαζιέρας.

Παράλληλα, όπως αναφέρει ο Οικονομικός Ταχυδρόμος καθορίζονται ζώνες αυξημένης περιβαλλοντικής προστασίας, με έμφαση στις παράκτιες περιοχές και στο ορεινό ανάγλυφο του νησιού, καθώς και περιοχές ελεγχόμενης δόμησης γύρω από τους υφιστάμενους οικισμούς. Οι ρυθμίσεις αφορούν επίσης τη διατήρηση της φυσιογνωμίας των παραδοσιακών οικισμών και τον καθορισμό χρήσεων γης συμβατών με τις υφιστάμενες δραστηριότητες.

Η Σέριφος προτείνει αυστηρή και πλήρη απαγόρευση της ιδιωτικής πολεοδόμησης και αποκλεισμός των στρατηγικών επενδύσεων ή σχημάτων, που συνδυάζουν τουρισμό και κατοικία (Σύνθετα Τουριστικά Καταλύματα, ΕΣΧΑΣΕ).

«Το τουριστικό μοντέλο του νησιού οφείλει να στηρίζεται σε ήπια ανάπτυξη, με ενίσχυση των ειδικών και εναλλακτικών μορφών τουρισμού, που ανταποκρίνονται στη διεθνή ζήτηση για αυθεντικές πολιτιστικές εμπειρίες και διασφαλίζουν υψηλότερη προστιθέμενη αξία ανά επισκέπτη», αναφέρεται στη σχετική απόφαση.

Απαγορευτικό μπαίνει εξάλλου σε μικρές και μεγάλες πισίνες, με εξαίρεση την κατασκευή μίας μόνο πισίνας σε οργανωμένες τουριστικές μονάδες.

Η πρόταση του δήμου επιτρέπει, τέλος, τα υπόσκαφα μόνο σε περίπτωση οικοπέδου, του οποίου η κλίση υπερβαίνει το 35%.

Στην Αντίπαρο, οι αντίστοιχες αποφάσεις αφορούν αναστολή αδειοδότησης στρατηγικών επενδύσεων που δεν έχουν την αποδοχή των τοπικών κοινωνιών, καθώς και τη θεσμοθέτηση υποχρεωτικής συμμετοχής των δήμων στην έγκριση τέτοιων έργων.

Συγκεκριμένα, το δημοτικό συμβούλιο Αντιπάρου αποφάσισε ομόφωνα:

-Την αναστολή κάθε διαδικασίας αδειοδότησης στρατηγικών επενδύσεων που δεν έχουν τη συναίνεση των τοπικών κοινωνιών.

-Την κατοχύρωση θεσμικά της υποχρεωτικής συμμετοχής των Δήμων στη γνωμοδότηση και την έγκριση τέτοιων έργων.

-Τη θέσπιση κανόνα σύμφωνα με τον οποίο κανένα επενδυτικό σχέδιο δεν μπορεί να υλοποιηθεί χωρίς έλεγχο φέρουσας ικανότητας και πλήρη συμβατότητα με τα Ειδικά ή Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια.

-Την εξέταση, σε θεσμικό επίπεδο, της κατάργησης του πλαισίου των στρατηγικών επενδύσεων και της απαγόρευσης όλων των μορφών που συνδυάζουν τουρισμό και real estate στον νησιωτικό χώρο, όπου οι αντοχές της γης και των κοινωνιών είναι πεπερασμένες.υπέρ της ήπιας ανάπτυξης, την ώρα που ισχυρά κεφάλαια συνεχίζουν να χτυπούν την πόρτα.

Ζητείται τέλος από την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Νοτίου Αιγαίου να αναλάβει άμεσα πρωτοβουλία για κοινό ψήφισμα των δήμων των Κυκλάδων.

