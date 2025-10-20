ΗΠΑ: Πώς θα σταματήσουν τον «βασιλιά» Τραμπ οι διχασμένοι Δημοκρατικοί;

Εκατομμύρια Αμερικανοί κατέβηκαν στους δρόμους το Σάββατο, για να διαδηλώσουν κατά του Ντόναλντ Τραμπ. Ηταν μια ευκαιρία για τους Δημοκρατικούς, τους φιλελεύθερους και ορισμένους μετριοπαθείς Ρεπουμπλικανούς, να συσπειρωθούν σε μια εποχή που η αμερικανική Αριστερά έχει ελάχιστη παρουσία στην πολιτική σκηνή.

Η συμμετοχή στις διαδηλώσεις του Σαββάτου –σε μεγάλες πόλεις όπως το Σικάγο, η Νέα Υόρκη, η Ουάσινγκτον και το Λος Αντζελες, καθώς και σε εκατοντάδες μικρότερες– ήταν μεγαλύτερη από την αναμενόμενη και ξεπέρασε την αντίστοιχη ημέρα «No Kings» («Οχι στους βασιλιάδες») του Ιουνίου.

Οι Ρεπουμπλικανοί είχαν προειδοποιήσει ότι οι διαδηλώσεις θα θεωρούνταν «αντιαμερικανικές» και ορισμένοι συντηρητικοί κυβερνήτες είχαν θέσει τις αστυνομικές δυνάμεις και την Εθνοφρουρά σε επιφυλακή για την περίπτωση βίας.

Οι μαζικές συγκεντρώσεις ήταν ειρηνικές και οι διαδηλωτές εντυπωσίασαν με τα ευφάνταστα, γεμάτα χιούμορ συνθήματα που ανέγραφαν σε αυτοσχέδια πλακάτ. Πουθενά δεν έγιναν συλλήψεις, ενώ στους δρόμους κατέβηκαν πολλές οικογένειες.

«Σήμερα, σε όλη την Αμερική, με αριθμούς που μπορεί να επισκιάσουν οποιαδήποτε ημέρα διαμαρτυρίας στην ιστορία της χώρας μας, οι Αμερικανοί λένε δυνατά και περήφανα ότι είμαστε ελεύθεροι άνθρωποι, ότι δεν μπορούν να μας εξουσιάσουν, και ότι η κυβέρνησή μας δεν πωλείται», δήλωσε ο γερουσιαστής Κρις Μέρφι στην ομιλία του στην Ουάσιγκτον.

Ο Λευκός Οίκος χλεύασε τους διαδηλωτές. «Ποιος νοιάζεται», έγραψε η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου Αμπιγκέιλ Τζάκσον σε απάντηση στα ΜΜΕ σχετικά με τις πορείες.

Ο Τραμπ πάλι, ξεπέρασε… τον εαυτό του ανεβάζοντας στο Truth Social αρκετά βίντεο που δημιουργήθηκαν με Τεχνητή Νοημοσύνη και τον έδειχναν να φοράει ένα στέμμα, συμπεριλαμβανομένου ενός όπου πετούσε με ένα τζετ και έριχνε περιττώματα στους διαδηλωτές.

Οπως ανέφερε το BBC, οι Ρεπουμπλικανοί μπορεί να υποβαθμίζουν τη σημασία των πορειών, όμως, η κλίμακα της συμμετοχής και τα χαμηλά ποσοστά του Τραμπ στις δημοσκοπήσεις –δίνουν μια ευκαιρία στους Δημοκρατικούς να ανακάμψουν από τις εκλογικές ήττες του περασμένου έτους.

Λίγοι όμως, στο στρατόπεδο των Δημοκρατικών είναι αισιόδοξοι και τονίζουν πως το κόμμα έχει ακόμα πολύ δρόμο να διανύσει μέχρι να ανακάμψει.

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι μόνο το ένα τρίτο των Αμερικανών βλέπει θετικά τους Δημοκρατικούς –το χαμηλότερο ποσοστό εδώ και δεκαετίες– και οι Δημοκρατικοί είναι διχασμένοι ως προς τον τρόπο με τον οποίο θα αντιταχθούν αποτελεσματικά στον Τραμπ, τώρα που δεν ελέγχουν πλέον κανένα Σώμα του Κογκρέσου.

Οι διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους το Σάββατο για διάφορους λόγους. Η επιθετική πολιτική του Τραμπ για τη μετανάστευση, οι δασμοί, οι περικοπές στην κυβέρνηση, η εξωτερική του πολιτική, η ανάπτυξη της Εθνοφρουράς σε πόλεις των ΗΠΑ και η παραβίαση των κανόνων κατά την άσκηση της προεδρικής εξουσίας, είναι όλα θέματα που έχουν προκαλέσει συχνά ανησυχία και οργή στις ΗΠΑ.

Ομως, μέρος της απογοήτευσης στράφηκε και προς τα ηγετικά στελέχη των Δημοκρατικών. «Απλά το δεχόμαστε και δεν εκφράζουμε την άποψή μας», δήλωσε το Σάββατο στο NBC News ένας διαδηλωτής στην Ουάσινγκτον. «Ξέρετε, νομίζω ότι πρέπει να παλέψουμε πιο σκληρά. Δυστυχώς, η ευγενική προσέγγιση δεν λειτουργεί».

Οι Δημοκρατικοί έχουν υιοθετήσει πιο μαχητική στάση απέναντι στην συνεχιζόμενη διακοπή λειτουργίας της κυβέρνησης, η οποία πρόκειται να εισέλθει στην τέταρτη εβδομάδα. Δεν είναι διατεθειμένοι να εγκρίνουν μια βραχυπρόθεσμη παράταση των τρεχουσών ομοσπονδιακών δαπανών χωρίς μια διακομματική συμφωνία για την αντιμετώπιση του ζητήματος των επιδομάτων υγείας για τους Αμερικανούς με χαμηλό εισόδημα, τα οποία λήγουν στο τέλος του έτους.

Λόγω των κοινοβουλευτικών κανόνων της Γερουσίας, οι Δημοκρατικοί έχουν κάποια εξουσία παρά το γεγονός ότι είναι μειοψηφία –και, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, το κοινό φαίνεται να αποδίδει τουλάχιστον την ίδια, αν όχι μεγαλύτερη, ευθύνη για το αδιέξοδο, στον Τραμπ και στους Ρεπουμπλικανούς.

Ωστόσο, η στρατηγική αυτή ενέχει και κινδύνους. Τα προβλήματα από τη διακοπή λειτουργίας της κυβέρνησης θα αυξάνονται με την πάροδο των εβδομάδων.

Πολλοί ομοσπονδιακοί υπάλληλοι δεν έχουν λάβει τους μισθούς τους και αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες. Η χρηματοδότηση για την επισιτιστική στήριξη των χαμηλόμισθων αναμένεται να εξαντληθεί. Το αμερικανικό δικαστικό σύστημα περιορίζει τις δραστηριότητές του. Και η κυβέρνηση Τραμπ χρησιμοποιεί τη διακοπή για να διατάξει νέες περικοπές στο ομοσπονδιακό εργατικό δυναμικό και να αναστείλει τις εγχώριες δαπάνες, στοχεύοντας τις δημοκρατικές πολιτείες και πόλεις.

Η πραγματικότητα είναι ότι οι ηγέτες των Δημοκρατικών στη Γερουσία θα πρέπει τελικά να βρουν μια διέξοδο από την κρίση. Ωστόσο, ενδέχεται να δυσκολευτούν να καταλήξουν σε όρους που θα είναι αποδεκτοί από τους διαδηλωτές που βγήκαν στους δρόμους το Σάββατο.

«Αν συμφωνήσουμε με τον Πρόεδρο Τραμπ, δεν θέλουμε την επόμενη εβδομάδα να απολύσει χιλιάδες ακόμη άτομα, να ακυρώσει προγράμματα οικονομικής ανάπτυξης και να καταργήσει τα κονδύλια για τη δημόσια υγεία», δήλωσε στο NBC ο Δημοκρατικός γερουσιαστής της Βιρτζίνια, Τιμ Κέιν. «Γι’ αυτό προσπαθούμε να καταλήξουμε σε μια συμφωνία που θα είναι πραγματικά συμφωνία».

Το τεστ του Νοεμβρίου

Υπάρχει πιθανότητα η διακοπή λειτουργίας της κυβέρνησης να συνεχιστεί και στις αρχές Νοεμβρίου, όταν οι ψηφοφόροι σε ορισμένες πολιτείες θα προσέλθουν στις κάλπες για πρώτη φορά από τις προεδρικές εκλογές του περασμένου έτους.

Οι εκλογές για κυβερνήτες και πολιτειακά νομοθετικά Σώματα θα μπορούσαν να αποτελέσουν ένα βαρόμετρο για το αν η οργή κατά του Τραμπ, θα μετατραπεί σε εκλογική επιτυχία για τους Δημοκρατικούς.

Πριν από τέσσερα χρόνια, ένας Ρεπουμπλικανός κέρδισε τις εκλογές για κυβερνήτη στη Βιρτζίνια, περιοχή που συνήθως ψηφίζει Δημοκρατικούς στις προεδρικές εκλογές, δείχνοντας τη δυσαρέσκεια, τότε, των ψηφοφόρων προς τον Τζο Μπάιντεν.

Αυτή τη φορά, η υποψήφια των Δημοκρατικών –η πρώην βουλευτής Αμπιγκέιλ Σπάνμπεργκερ– προηγείται του Ρεπουμπλικανού αντιπάλου της στις δημοσκοπήσεις.

Στο Νιου Τζέρσεϊ, όπου επίσης ψηφίζουν για κυβερνήτη, τον Νοέμβριο, αναμένεται νικητής με μικρή διαφορά. Ο Τραμπ έχασε εκεί στις προεδρικές εκλογές του περασμένου έτους, αλλά το περιθώριο της ήττας –λιγότερο από 6%– ήταν δραματικά μειωμένο σε σύγκριση με τη νίκη του Μπάιντεν με 16% το 2020 και της Χίλαρι Κλίντον με 14% το 2017.

Στη συγκέντρωση του No Kings στο Μοντκλέρ του Νιου Τζέρσεϊ, ο πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής των Δημοκρατικών, Κεν Μάρτιν, προέτρεψε τους συμμετέχοντες να ψηφίσουν στις επερχόμενες εκλογές. «Το σημαντικό είναι να αλλάξεις την κατάσταση και να ανακτήσεις κάποια δύναμη», είπε.

Οι εκλογές του Νοεμβρίου θα είναι ένα τεστ για το αν η αντιπάθεια προς τον Τραμπ αρκεί για να πείσει τους αριστερούς ψηφοφόρους να υποστηρίξουν τους υποψηφίους των Δημοκρατικών, σημείωσε το BBC.

Ωστόσο, αυτές οι εκλογές είναι απλώς το προοίμιο των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου 2026, οι οποίες θα αποφασίσουν ποιο κόμμα θα ελέγχει τα δύο Σώματα του Κογκρέσου και θα μπορούσαν να προσφέρουν στους Δημοκρατικούς έναν πραγματικό έλεγχο της εξουσίας του Τραμπ για τα τελευταία δύο χρόνια της προεδρικής θητείας του.

Η προτεραιότητα στις διαδηλώσεις του Σαββάτου ήταν η ενότητα γύρω από το μήνυμα «Σταματήστε τον Τραμπ». Λιγότερο σημαντικό, τουλάχιστον προς το παρόν, ήταν το τι θα μπορούσαν να κάνουν οι Δημοκρατικοί μόλις επιστρέψουν στην εξουσία.

Ωστόσο, υπάρχουν κάποιες ενδείξεις ότι εξακολουθούν να υπάρχουν ρωγμές εντός της κομματικής συμμαχίας, ανέφερε το BBC.

Για παράδειγμα, η περιοδεία της Κάμαλα Χάρις για την προώθηση του βιβλίου της διακόπτεται τακτικά από φιλοπαλαιστινιακούς διαδηλωτές που αντιτίθενται στην πολιτική που ακολούθησε η κυβέρνηση Μπάιντεν για τον πόλεμο στη Γάζα.

Οι κεντρώες προτάσεις να δοθεί έμφαση στα οικονομικά ζητήματα έναντι των κοινωνικών πολιτικών –συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των τρανς ατόμων– έχουν προκαλέσει καταδίκες από πολλούς στην Aριστερά.

Το Μέιν, η Μασαχουσέτη, η Καλιφόρνια και το Μίσιγκαν είναι πιθανό να έχουν αμφίρροπες προκριματικές εκλογές για να καθορίσουν τους υποψηφίους των Δημοκρατικών στις εκλογές του επόμενου έτους –αντιπαραθέτοντας τους παλαιότερους πολιτικούς του κατεστημένου με τους νεότερους υποψηφίους και τους φιλελεύθερους με τους κεντρώους.

Αυτές οι μάχες θα μπορούσαν να ανοίξουν παλιές πολιτικές πληγές που είναι δύσκολο να επουλωθούν. Σε αυτή την περίπτωση, οι πορείες από μόνες τους μπορεί να μην είναι αρκετές για να λύσουν τα προβλήματα που ταλανίζουν τους Δημοκρατικούς, εκτιμούν οι αναλυτές.

