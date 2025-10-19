128
Ο βασιλιάς Τραμπ στο μαχητικό του αεροσκάφος...
Κόσμος

Πρωτοφανές: Ο Τραμπ έριξε… περιττώματα σε διαδηλωτές με AI βίντεο

Ο 79χρονος αμερικανός πρόεδρος φαίνεται πως συνεχίζει να ενθουσιάζεται με τα νέα κόλπα της Τεχνητής Νοημοσύνης και δημοσιεύει κάθε λογής βίντεο που προφανώς ταιριάζει με την αισθητική του

19 Οκτωβρίου 2025
Η πολιτική χυδαιότητα σε νέα επίπεδα: ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται ότι δεν… ενθουσιάστηκε από τα εκατομμύρια των Αμερικανών που κατέκλυσαν τους δρόμους εκατοντάδων πόλεων το Σάββατο με το σύνθημα «No Kings» («Οχι βασιλιάδες»).

Ετσι, την Κυριακή απάντησε, κατά την προσφιλή του συνήθεια, με ένα βίντεο φτιαγμένο με Τεχνητή Νοημοσύνη (AI). Σε αυτό εικονίζεται ο ίδιος ως βασιλιάς σε μαχητικό αεροσκάφος να πετάει περιττώματα στους διαδηλωτές που κατέβηκαν το Σάββατο, μαζικά στους δρόμους πόλεων και κωμοπόλεων σε όλες τις ΗΠΑ.

Οι διαδηλωτές που συγκεντρώθηκαν για να καταγγείλουν τις αυταρχικές πολιτικές του αμερικανού προέδρου, άγγιξαν σύμφωνα με τους διοργανωτές τα επτά εκατομμύρια.

