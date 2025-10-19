Πρωτοφανές: Ο Τραμπ έριξε… περιττώματα σε διαδηλωτές με AI βίντεο

Η πολιτική χυδαιότητα σε νέα επίπεδα: ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται ότι δεν… ενθουσιάστηκε από τα εκατομμύρια των Αμερικανών που κατέκλυσαν τους δρόμους εκατοντάδων πόλεων το Σάββατο με το σύνθημα «No Kings» («Οχι βασιλιάδες»).

Ετσι, την Κυριακή απάντησε, κατά την προσφιλή του συνήθεια, με ένα βίντεο φτιαγμένο με Τεχνητή Νοημοσύνη (AI). Σε αυτό εικονίζεται ο ίδιος ως βασιλιάς σε μαχητικό αεροσκάφος να πετάει περιττώματα στους διαδηλωτές που κατέβηκαν το Σάββατο, μαζικά στους δρόμους πόλεων και κωμοπόλεων σε όλες τις ΗΠΑ.

Trump posts AI video showing him literally dumping shit on America pic.twitter.com/qZ2ZC6s8EW — Aaron Rupar (@atrupar) October 19, 2025

Οι διαδηλωτές που συγκεντρώθηκαν για να καταγγείλουν τις αυταρχικές πολιτικές του αμερικανού προέδρου, άγγιξαν σύμφωνα με τους διοργανωτές τα επτά εκατομμύρια.

