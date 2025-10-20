Η Ρις Γουίδερσπουν και συγγραφέας: Το πρώτο της μυθιστόρημα

Η σταρ του Χόλιγουντ Ρις Γουίδερσπουν μεγάλωσε με έναν πατέρα που ήταν λάτρης των ταινιών του Τζέιμς Μποντ. Αποτέλεσμα, να έχει δει και η ίδια όλες τις ταινίες του διασημότερου πράκτορα.

Ομως ως παιδί είχε κάποιες απορίες. Μία εξ αυτών ήταν γιατί τα «κορίτσια του Μποντ» κυκλοφορούσαν πολύ συχνά με μπικίνι και προσπαθούσε να συνδέσει το πώς η σέξι εμφάνιση βοηθά κάποιον να… εξιχνιάσει ένα έγκλημα.

Ολα τα παραπάνω πιθανώς να αποτέλεσαν έναυσμα για να γράψει ένα θρίλερ, το «Gone Before Goodbye», όπου πρωταγωνίστρια είναι μια γυναίκα που διαθέτει κάποιες ιδιαίτερες ικανότητες.

Η διάσημη σταρ μίλησε για την εμπειρία της ως συγγραφέα στο BBC, με το νέο της βιβλίο να έχει ήδη κυκλοφορήσει στις ΗΠΑ. Το έγραψε σε συνεργασία με τον Χάρλαν Κόμπεν (ο οποίος επίσης συμμετείχε στη συνέντευξη στο βρετανικό δίκτυο) και αφηγείται την ιστορία της Μάγκι, μιας ταλαντούχας χειρουργού που παγιδεύεται σε μια θανατηφόρα συνωμοσία.

Δηλώνει πως ήταν ιδιαίτερα ανήσυχη κατά τη διάρκεια της συγγραφής, αλλά πλέον αισθάνεται ικανοποιημένη που τα κατάφερε. Αλλωστε διαχειρίζεται και ένα κλαμπ για βιβλιόφιλους: τονίζει ότι το πιο σημαντικό είναι το πώς θα δεχτούν το βιβλίο οι άλλοι συγγραφείς. «Τρέφω τεράστιο σεβασμό για τους συγγραφείς», αναφέρει στο BBC.

Αποκαλύπτει, δε, ότι το επαγγελματικό υπόβαθρο των γονιών της την ενέπνευσε για τους χαρακτήρες του πρώτου της μυθιστορήματος. «Μεγάλωσα σε μια ιατρική-στρατιωτική οικογένεια, σε στρατιωτική βάση, περιτριγυρισμένη από γιατρούς και νοσηλευτές του στρατού. Υπήρχε αυτή η αίσθηση προσφοράς — ότι αυτό που έκαναν είχε σημασία, τόσο για την ανθρωπότητα όσο και για τη χώρα τους».

«Και οι δύο πιστεύουμε ότι οι γιατροί είναι ήρωες», προσθέτει ο Κόμπεν, του οποίου η σύζυγος είναι παιδίατρος. «Είναι πραγματικά σπουδαίο επάγγελμα». Στο βιβλίο, η Μάγκι έχει χάσει την ιατρική της άδεια ύστερα από μια σειρά τραγωδιών, αλλά βρίσκει μια δεύτερη ευκαιρία χάρη σε έναν παλιό συνάδελφο.

Το θέμα των επαγγελματικών αποτυχιών είναι γνώριμο για τη Γουίδερσπουν, που μετά το Οσκαρ το 2006 και το διαζύγιό της το 2008 πρωταγωνίστησε σε μια σειρά ταινιών που δεν είχαν την αναμενόμενη επιτυχία.

Το 2014 είχε δηλώσει σε συνέντευξή της στην εκπομπή «60 λεπτά» του CBS ότι ο χωρισμός της επηρέασε την καριέρα της: «Δεν μπορείς να είσαι δημιουργικός όταν νιώθεις ότι το μυαλό σου είναι… ομελέτα. Είχα χαθεί επαγγελματικά, δεν έκανα πράγματα που με πάθιαζαν».

Ρωτήθηκε από το BBC αν η προσωπική της εμπειρία την ενέπνευσε για την πλοκή του βιβλίου και απάντησε: «Πιστεύω ότι κάθε σπουδαία ιστορία έχει έναν ήρωα που έχει πιάσει πάτο. Εμείς απλώς ξεκινήσαμε την ιστορία από εκεί. Ηταν ένα υπέροχο σημείο εκκίνησης, γιατί από εκεί, μόνο προς τα πάνω μπορείς να κινηθείς».

Η καριέρα της έχει έκτοτε ανακάμψει. Μέσω της εταιρείας παραγωγής της, Hello Sunshine, έχει δώσει έμφαση σε δυναμικούς γυναικείους χαρακτήρες, μέσα από σειρές όπως «The Morning Show» και «Big Little Lies», όπου ήταν παραγωγός και πρωταγωνίστρια.

Η Γουίδερσπουν εξηγεί πόσο σπάνιο είναι να βλέπεις έναν γυναικείο χαρακτήρα όπως η Μάγκι, που δεν βασίζεται στη σεξουαλικότητά της, αλλά στις δεξιότητές της.

«Μεγάλωσα βλέποντας ταινίες του Τζέιμς Μποντ, ο πατέρας μου είχε εμμονές με αυτές, αλλά πάντα αναρωτιόμουν γιατί [οι γυναίκες] φορούσαν όλες μπικίνι και τι σχέση είχε αυτό με τη λύση του εγκλήματος», τονίζει. «Αν επρόκειτο να γράψω ένα θρίλερ, θα ήθελα τη γυναίκα να βρίσκεται στο επίκεντρο. Θα ήθελα να έχει ένα μοναδικό σύνολο δεξιοτήτων που όλος ο κόσμος θα επιθυμούσε — αλλά η ίδια να μην το συνειδητοποιεί. Και δεν θα χρειάζεται να πυροβολεί ή να δέρνει κακούς. Θα είναι απλώς πολύ έξυπνη, πολύ διορατική, και μια εξαιρετική χειρουργός».

Ωστόσο, προσθέτει, ο κινηματογράφος έχει ακόμη δρόμο να διανύσει για να προσφέρει περισσότερους τέτοιους ρόλους σε γυναίκες. «Ιδρυσα τη Hello Sunshine το 2011 επειδή δεν έβλεπα περίπλοκες, βαθιές ιστορίες για γυναίκες στον κινηματογράφο. Ηθελα απλώς να αξιοποιήσω τις σχέσεις μου από 30 χρόνια καριέρας και να ρίξω φως σε γυναίκες που ήταν έτοιμες για αυτές τις ευκαιρίες», τονίζει στο BBC.

Σύμφωνα με το βρετανικό δίκτυο, τα μυθιστορήματα διασημοτήτων έχουν γίνει μόδα τα τελευταία χρόνια, με ονόματα όπως ο Κιάνου Ριβς και η Μίλι Μπόμπι Μπράουν να εκδίδουν βιβλία. Συχνά αυτά γράφονται κυρίως από συγγραφείς-συνεργάτες, με ελάχιστη συμμετοχή της διασημότητας. Ο Ριβς, για παράδειγμα, είχε παραδεχθεί ότι το βιβλίο του γράφτηκε κυρίως από τον βρετανό συγγραφέα επιστημονικής φαντασίας Τσάινα Μίεβιλ.

Ομως η Γουίδερσπουν και ο Κόμπεν επιμένουν ότι δεν συνέβη κάτι τέτοιο στη δική τους περίπτωση. Η ίδια είχε την αρχική ιδέα και, όπως λένε, συμμετείχαν και οι δύο ενεργά στη συγγραφή – τόσο πολύ που, όπως σχολιάζει η Γουίδερσπουν, «δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε ποιος είχε γράψει ποιο κομμάτι».

Αρκετά βιβλία του Κόμπεν έχουν μεταφερθεί πρόσφατα στη μικρή οθόνη, με το «Δις εξαμαρτείν» («Fool Me Once») να είναι αυτή τη στιγμή μια από τις πιο δημοφιλείς σειρές του Netflix. Θα έχει την ίδια τύχη και το «Gone Before Goodbye»;

«Ναι, πιστεύω ότι μια μέρα θα προσαρμοστεί για την οθόνη», προβλέπει ο Κόμπεν. «Εχω κάποια στο μυαλό μου που πιστεύω ότι θα ήθελε να παίξει η Μάγκι, αλλά δεν θα πω ποια». Στο ερώτημα αν εννοεί τη Γουίδερσπουν, απαντά «ναι».

Οταν ρωτήθηκε αν βλέπει τον εαυτό της στη Μάγκι, η Γουίδερσπουν απάντησε: «Κάθε χαρακτήρας που υποδύομαι είναι κομμάτι της προσωπικότητάς μου. Η προσωπικότητά μου είναι σαν μια μεγάλη πίτα και κάθε χαρακτήρας είναι ένα κομμάτι της πίτας».

