Ξεκίνησαν οι απολύσεις ομοσπονδιακών υπαλλήλων στις ΗΠΑ, εν μέσω shutdown

Η αντιπαράθεση στην Ουάσινγκτον γύρω από το παρατεταμένο «λουκέτο» της ομοσπονδιακής κυβέρνησης λαμβάνει νέα διάσταση, καθώς ο Λευκός Οίκος προχώρησε στις πρώτες απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων, έπειτα από δέκα ημέρες διακοπής λειτουργίας του κράτους.

Ο διευθυντής του Γραφείου Προϋπολογισμού του Λευκού Οίκου, Ράσελ Βοτ, ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι η κυβέρνηση Τραμπ έχει ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία απολύσεων στον δημόσιο τομέα.

«Οι περικοπές προσωπικού ξεκίνησαν», έγραψε χαρακτηριστικά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χρησιμοποιώντας τον όρο RIFs (Reductions in Force – μειώσεις προσωπικού). Ο Βοτ δεν έδωσε περαιτέρω λεπτομέρειες για το ποιοι εργαζόμενοι επηρεάζονται ή ποια τμήματα πλήττονται πρώτα.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε επανειλημμένα απειλήσει να απολύσει ομοσπονδιακούς υπαλλήλους από τη στιγμή που τα κονδύλια της κυβέρνησης εξαντλήθηκαν, την 1η Οκτωβρίου, αφήνοντας εκατοντάδες χιλιάδες εργαζομένους χωρίς αμοιβή, έγραψε το Reuters.

Ο ίδιος έχει υπονοήσει ότι οι περικοπές ενδέχεται να επικεντρωθούν κυρίως σε «δημοκρατικές υπηρεσίες», όπως τις χαρακτήρισε, εντείνοντας τις πολιτικές αντιδράσεις στην Ουάσιγκτον.

Συνδικαλιστικές ενώσεις που εκπροσωπούν τους ομοσπονδιακούς υπαλλήλους έχουν ήδη προσφύγει στη Δικαιοσύνη, υποστηρίζοντας ότι οποιαδήποτε απόλυση εν μέσω shutdown είναι παράνομη και παραβιάζει την εργατική νομοθεσία.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις του Λευκού Οίκου, περίπου 300.000 πολιτικοί ομοσπονδιακοί υπάλληλοι αναμένεται να χάσουν τη δουλειά τους μέσα στο έτος, στο πλαίσιο της εκστρατείας συρρίκνωσης του δημόσιου τομέα που έχει δρομολογήσει ο αμερικανός πρόεδρος.

Υπάλληλοι του υπουργείου Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών (HHS) ήταν μεταξύ εκείνων που επηρεάστηκαν, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του HHS, Αντριου Νίξον.

Οι απολύσεις αυτές αποτελούν τις πρώτες μαζικές απολύσεις ομοσπονδιακών υπαλλήλων κατά τη διάρκεια διακοπής χρηματοδότησης στη σύγχρονη ιστορία των ΗΠΑ. Στις προηγούμενες αναστολές λειτουργίας των ομοσπονδιακών υπηρεσιών οι υπάλληλοι είχαν τεθεί σε καθεστώς προσωρινής αργίας (furloughs).

Κατά τη διάρκεια του shutdown οι 2,3 εκατομμύρια εργαζόμενοι στις ομοσπονδιακές υπηρεσίες δεν λαμβάνουν το μισθό τους, όπως συμβαίνει με 1,3 εκατ. στρατιωτικούς.

«Πιστεύουμε ότι όχι μόνο είναι ανήθικο και ανάλγητο, αλλά και παράνομο να προχωρά σε μειώσεις προσωπικού εν μέσω “λουκέτου”», δήλωσε την Παρασκευή στο Καπιτώλιο η Δημοκρατική βουλευτής του Μέριλαντ, Σάρα Ελφρεθ.

