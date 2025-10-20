Ο Τραμπ απειλεί να στείλει τον στρατό και στο Σαν Φρανσίσκο!

Ο Ντόναλντ Τραμπ το έχει βρει το κόλπο: στρέφει τη μισή Αμερική έναντι της άλλης μισής. Πουλώντας το εξαιρετικά επικίνδυνο αφήγημα του «εσωτερικού εχθρού» (αφήγημα που είχε εισάγει στην προπολεμική Γερμανία ο Αδόλφος Χίτλερ, με τρομακτικές συνέπειες), ο πρόεδρος των ΗΠΑ απείλησε αυτή τη φορά να στείλει στρατό –δηλαδή μονάδες της Εθνοφρουράς– στο Σαν Φρανσίσκο, πόλη-κοιτίδα του φιλελευθερισμού και προπύργιο του Δημοκρατικού Κόμματος.

Το Σαν Φρανσίσκο προστίθεται σε μια σειρά άλλων μεγάλων πόλεων όπου κυβερνούν Δημοκρατικοί και στις οποίες έχει στείλει την Εθνοφρουρά ο Τραμπ επικαλούμενος θέματα «ασφαλείας» (συνήθως είναι κάτι που έχει δει στην τηλεόραση, χωρίς να εγείρεται όντως τέτοιο θέμα).

«Θα πάμε στο Σαν Φρανσίσκο», δήλωσε ο Τραμπ το βράδυ της Κυριακής (19.10) σε δημοσιογράφο του Fox News όταν ερωτήθηκε αν η εμβληματική πόλη της Καλιφόρνιας θα είναι η επόμενη στη λίστα του.

Αφότου επέστρεψε στην εξουσία, ο Ντόναλντ Τραμπ έστειλε τον στρατό στο Λος Αντζελες, στην πρωτεύουσα Ουάσιγκτον και στο Μέμφις, παρά τη θέση των Δημοκρατικών τοπικών αιρετών, προκειμένου, κατ’ αυτόν, να παταχτεί η παράνομη μετανάστευση και η εγκληματικότητα. Οι ενέργειές του επικρίνονται έντονα από την αντιπολίτευση.

Η ανάπτυξη στρατευμάτων στο Σικάγο και στο Πόρτλαντ ανεστάλη λόγω αποφάσεων δικαστών, που αποφάνθηκαν πως δεν υπήρχαν αξιόπιστες αποδείξεις που να δικαιολογούν τέτοιο μέτρο.

«Η διαφορά (με το Σικάγο) είναι πως στο Σαν Φρανσίσκο μάς θέλουν», διαβεβαίωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, που εξελέγη με το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Φυσικά δεν διευκρίνισε ποιοι είναι αυτοί που τον «θέλουν», σε μία πόλη που ήταν ανέκαθεν προπύργιο των Δημοκρατικών.

Πρόσφατα, ο Μαρκ Μπένιοφ, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του κολοσσού της πληροφορικής Salesforce, με έδρα το Σαν Φρανσίσκο, είχε δηλώσει πως θεωρεί ότι θα έπρεπε να αναπτυχθεί ο στρατός στην πόλη, όμως ο δήμαρχος Ντέιβιντ Λούρι και άλλοι τοπικοί αξιωματούχοι εξέφρασαν την αντίθεσή τους σε οποιοδήποτε τέτοιο μέτρο.

Έκτοτε, ο Μαρκ Μπένιοφ ανακάλεσε και ζήτησε συγγνώμη.

Το Σάββατο, στο Σαν Φρανσίσκο, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν εναντίον του αμερικανού προέδρου, και μάλιστα, οι εικόνες με τον εντυπωσιακό σχηματισμό στον οποίο συμμετείχαν εκατοντάδες διαδηλωτές, σε παραλία της πόλης, έγιναν viral, κάτι που φαίνεται να έβαλε στο στόχαστρο του Τραμπ τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Καλιφόρνιας.

Ο Τραμπ, πάντως, επανέλαβε την απειλή του να κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης για να συνεχίζει την ανάπτυξη στρατού, που επικρίνεται από την αντιπολίτευση και οργανώσεις υπεράσπισης των αστικών, πολιτικών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

«Μην ξεχνάτε, μπορώ να χρησιμοποιήσω τον νόμο περί Ανταρσίας», είπε ακόμη, αναφερόμενος σε πακέτο νομοθετημάτων που ανάγονται στο μακρινό παρελθόν και προβλέπουν την επέμβαση των ενόπλων δυνάμεων εναντίον αμερικανών πολιτών.

Η Εθνοφρουρά, σώμα εφεδρείας, εκπαιδεύονται και μπορούν να αναπτύσσονται για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, καθώς και σε στρατιωτικές επιχειρήσεις στο εξωτερικό.

Στα τέλη Σεπτεμβρίου, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωνε απευθυνόμενος σε ακροατήριο αποτελούμενο από ανώτατους αξιωματικούς των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων πως «ορισμένες από αυτές τις επικίνδυνες πόλεις» θα μπορούσαν να χρησιμεύσουν ως «πεδίο εκπαίδευσης» για στρατιωτικούς.

