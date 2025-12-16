ΗΠΑ: Οργή για το παραλήρημα Τραμπ κατά του Ρομπ Ράινερ

Η αδιανόητη ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ για τη δολοφονία του Ρομπ Ράινερ και της συζύγου του προκάλεσε όχι μόνο την οργή συναδέλφων του δολοφονημένου σκηνοθέτη και πολιτικών, αλλά και ερωτήματα για την ψυχική υγεία του αμερικανού προέδρου.

Διασημότητες και νομοθέτες και από τα δύο μεγάλα πολιτικά κόμματα των ΗΠΑ καταδίκασαν τον Τραμπ, μετά την δήλωσή του ότι ο Ράινερ πέθανε επειδή αντιπαθούσε τον Ρεπουμπλικανό πρόεδρο.

Ο 78χρονος σκηνοθέτης και η 68χρονη σύζυγός του, Μισέλ, βρέθηκαν δολοφονημένοι στο σπίτι τους στο Λος Αντζελες. Για τη δολοφονία τους συνελήφθη ο 32χρονος γιος τους, Νικ, ο οποίος πάλευε από την εφηβεία του να απεξαρτηθεί από τα ναρκωτικά.

Ο Τραμπ χρησιμοποίησε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να χαρακτηρίσει τον σκηνοθέτη «βασανισμένο και ταλαιπωρημένο». Ο Τραμπ ισχυρίστηκε επίσης ότι ο Ράινερ πέθανε «λόγω του θυμού που προκάλεσε σε άλλους με την τεράστια, αδιάλλακτη και ανίατη πάθησή του από μια ασθένεια που καταστρέφει το μυαλό, γνωστή ως ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗΣ ΤΡΑΜΠ».

Στη συνέχεια, ο αμερικανός πρόεδρος άρχισε να επαινεί τα δικά του επιτεύγματα, υποστηρίζοντας ότι η υποτιθέμενη «οργισμένη εμμονή» και η «προφανής παράνοια» του Ράινερ απέναντί του έρχονταν σε αντίθεση με τη «λαμπρή» διακυβέρνησή του. Ο Τραμπ υποστήριξε επίσης ότι είχε «ξεπεράσει όλους τους στόχους και τις προσδοκίες για μεγαλείο… με τη Χρυσή Εποχή της Αμερικής να μας περιμένει, ίσως όπως ποτέ άλλοτε».

Αργότερα τη Δευτέρα, ο Τραμπ απάντησε στην ερώτηση ενός δημοσιογράφου κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στον Λευκό Οίκο, συνεχίζοντας την επίθεσή του και χλευάζοντας τον σκηνοθέτη. «Δεν ήμουν καθόλου θαυμαστής του, ήταν ένας διαταραγμένος άνθρωπος όσον αφορά τον Τραμπ», είπε ο πρόεδρος.

«Ηξερε ότι ήταν ψέματα, στην πραγματικότητα ήταν ακριβώς το αντίθετο, αλλά είπε ότι ήμουν φίλος της Ρωσίας, ότι με ήλεγχε η Ρωσία, η φάρσα της Ρωσίας, ήταν ένας από τους ανθρώπους πίσω από αυτό. Νομίζω ότι έβλαψε τον εαυτό του από επαγγελματική άποψη, έγινε σαν τρελός», πρόσθεσε.

Προσωπικότητες του Χόλιγουντ και νομοθέτες έσπευσαν να κατακρίνουν τον Τραμπ για τα σχόλιά του που χαρακτήρισαν «μικροπρεπή» και «αηδιαστικά».

«Τι αηδιαστική και άθλια δήλωση», έγραψε ο ηθοποιός Πάτρικ Σβαρτσενέγκερ στο X.

Η Γούπι Γκόλντμπεργκ, η οποία περιέγραψε τον Ράινερ ως φίλο της και «πολύ εκπληκτικό άνθρωπο», καταδίκασε τον Τραμπ, αναφερόμενη στις επιθέσεις του εναντίον των επικριτών του ακροδεξιού πολιτικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ, ο οποίος δολοφονήθηκε τον Σεπτέμβριο.

Ο Λευκός Οίκος επιτέθηκε τότε σε όσους ανέφεραν παλιότερες δηλώσεις του Κερκ εναντίον των μεταναστών, των γυναικών και περιθωριοποιημένων ομάδων.

«Δεν καταλαβαίνω τον άνδρα στον Λευκό Οίκο. Μίλησε εκτενώς για τον Τσάρλι Κερκ και για την αγάπη, και μετά γράφει κάτι τέτοιο. Δεν ντρέπεσαι; Δεν ντρέπεσαι καθόλου; Μπορείς να πέσεις πιο χαμηλά; Δεν νομίζω», έγραψε η Γκόλντμπεργκ.

Ο Δημοκρατικός κυβερνήτης της Καλιφόρνιας, Γκάβιν Νιούσομ, έγραψε στο X: «Αυτός (ο Τραμπ) είναι ένας άρρωστος άνθρωπος».

Επαναλαμβάνοντας τα λόγια του Νιούσομ, ο βουλευτής Μάξγουελ Αλεχάντρο Φροστ, Δημοκρατικός από τη Φλόριντα, είπε: «Τι αξιοθρήνητο σκουπίδι».

Ο γερουσιαστής των ΗΠΑ Κρις Μέρφι, Δημοκρατικός από το Κονέτικατ, είπε: «Εχει χάσει τα λογικά του. Τώρα λέει ότι ο Ρομπ και η Μισέλ Ράινερ προκάλεσαν τον ίδιο τους τον φόνο επειδή δεν τον υποστήριξαν. Τόσο άρρωστος».

Η Δημοκρατική βουλευτής Ζόι Λόφγκρεν, από την Καλιφόρνια, χαρακτήρισε τα σχόλια του Τραμπ «ένα νέο χαμηλό για αυτόν τον μικρόψυχο, μισητό άνθρωπο. Το κόμμα του πρέπει να το καταδικάσει».

Ομοίως, η Ρεπουμπλικανή βουλευτής Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν, άλλοτε φανατική υποστηρίκτρια του Τραμπ και μετέπειτα αντίπαλή του, έγραψε: «Αυτή είναι μια οικογενειακή τραγωδία, δεν έχει να κάνει με πολιτική ή πολιτικούς εχθρούς».

Η Γκριν αναφέρθηκε επίσης στην πάλη του Νικ Ράινερ με τον εθισμό: «Πολλές οικογένειες έχουν ένα μέλος τους με προβλήματα εθισμού στα ναρκωτικά και ψυχικής υγείας. Είναι απίστευτα δύσκολο και πρέπει να αντιμετωπίζεται με ενσυναίσθηση, ειδικά όταν καταλήγει σε δολοφονία».

Ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής Τόμας Μάσι εξέφρασε παρόμοια άποψη. Ο εκπρόσωπος του Κεντάκι είπε: «Ανεξάρτητα από το πώς αισθανόσασταν για τον Ρομπ Ράινερ, αυτός είναι ένας ακατάλληλος και ασεβής λόγος για έναν άνθρωπο που μόλις δολοφονήθηκε βάναυσα».

Ο Μάσι είπε επίσης ότι προκαλεί οποιονδήποτε στο κόμμα του –συμπεριλαμβανομένου του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς και του Λευκού Οίκου– να υπερασπιστεί το σχόλιο του Τραμπ.

Ο Ράινερ ήταν από καιρό ένθερμος επικριτής του Τραμπ. Σε συνέντευξή του στο Variety το 2017, είπε ότι ο Τραμπ ήταν «διανοητικά ακατάλληλος» για να είναι πρόεδρος. Ο Ράινερ προειδοποίησε επίσης, μιλώντας στον Guardian, ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να ολισθήσουν σε αυταρχικό καθεστώς αν ο Τραμπ κατάφερνε να εκλεγεί για δεύτερη θητεία το 2024 –κάτι που τελικά συνέβη.

«Βλέπουμε τους αυταρχικούς ηγέτες να κάνουν την εμφάνισή τους σε όλο τον κόσμο», είπε τότε ο Ράινερ. «Αν εμείς (οι ΗΠΑ) καταρρεύσουμε, υπάρχει κίνδυνος να καταρρεύσει η δημοκρατία σε όλο τον πλανήτη».

Παρά τις επικρίσεις του για τον Τραμπ και τα ακροδεξιά χριστιανικά εθνικιστικά κινήματα, ο Ράινερ εξέφρασε «απόλυτη φρίκη» και καταδίκασε κατηγορηματικά την πολιτική βία μετά τον πυροβολισμό του Κερκ.

«Είναι απίστευτο αυτό που του συνέβη», δήλωσε ο Ράινερ τότε. «Αυτό δεν πρέπει να συμβεί ποτέ σε κανέναν. Δεν με νοιάζει ποιες είναι οι πολιτικές πεποιθήσεις σας. Αυτό είναι απαράδεκτο. Δεν είναι λύση για την επίλυση προβλημάτων».

Αξίζει να σημειωθεί ότι η φωτογράφος σύζυγος του Ράινερ, Μισέλ –πρώην Μισέλ Σίνγκερ πριν από τον γάμο τους– είχε φωτογραφίσει τον Τραμπ στο Μανχάταν, για το εξώφυλλο του βιβλίου του «The Art of the Deal», που κυκλοφόρησε το 1987.

