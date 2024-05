ΗΠΑ: $13 δισ. για τα νέα πολεμικά αεροσκάφη Doomsday

Η Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι ανέθεσε σύμβαση ύψους 13 δισεκατομμυρίων δολαρίων στη Sierra Nevada Corp για την ανάπτυξη του διαδόχου του E-4B, γνωστού ως το αεροσκάφος «Doomsday» (Ημέρα της Κρίσης), το οποίο θεωρητικά μπορεί να βγει αλώβητο ακόμα και σε έναν πυρηνικό πόλεμο.

Το νέο αεροσκάφος φέρει την κωδική ονομασία Survivable Airborne Operations Center (SAOC) και προορίζεται να αντικαταστήσει το παλιό αεροσκάφος της δεκαετίας του 1970, το οποίο θα αποσυρθεί, δήλωσε εκπρόσωπος της Πολεμικής Αεροπορίας στο Reuters.

Οι εργασίες για την κατασκευή του SAOC θα γίνουν στο Κολοράντο, τη Νεβάδα και το Οχάιο και αναμένεται να ολοκληρωθούν το 2036, σύμφωνα με την αμερικανική Πολεμική Αεροπορία.

Για το νέο οπλικό σύστημα θα χρησιμοποιηθεί ένα εμπορικό αεροσκάφος, το οποίο θα έχει τροποποιηθεί για να ανταποκρίνεται στις στρατιωτικές απαιτήσεις.

E-4B Doomsday Plane Replacement Concept Art Has Some Interesting Features The Survivable Airborne Operations Center concept from Sierra Nevada Corp. has major similarities and differences with its E-4B predecessor. Story: https://t.co/U6KwmupzeP — Tyler Rogoway (@Aviation_Intel) April 29, 2024

Το Reuters τον Δεκέμβριο είχε αναφέρει ότι η Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ απέρριψε τη χρήση ενός Boeing -όπως είναι τα παλιά αεροσκάφη- και έτσι άνοιξε τον δρόμο στον ανταγωνισμό για την ανάπτυξη του διαδόχου του Nightwatch E-4B.

Το E-4B χρησιμοποιείται για τις μετακινήσεις του αμερικανού υπουργού Άμυνας. Εχει σχεδιαστεί ως κινητό στρατηγείο, ικανό να αντέχει πυρηνικές εκρήξεις και ηλεκτρομαγνητικά φαινόμενα, επιτρέποντας στους ηγέτες των ΗΠΑ να στέλνουν εντολές στον στρατό σε περίπτωση εθνικής έκτακτης ανάγκης.

WW III in mind, $13 Billion "Doomsday Plane" Replacement for US E-4B Nightwatch aircraft The E-4B Nightwatch is a modified Boeing 747 that serves as an airborne command post for the US to respond to nuclear attacks. Equipped with advanced communication systems and protection… pic.twitter.com/qhL2I53N37 — Frontier India (@frontierindia) April 29, 2024

Το E-4B είναι επίσης ικανό να ανεφοδιάζεται στον αέρα και διαθέτει αίθουσες συνεδριάσεων και ενημερώσεων και προηγμένο εξοπλισμό επικοινωνίας.

Η Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ χρησιμοποιεί σήμερα τέσσερα αεροσκάφη E-4B, με τουλάχιστον ένα σε επιφυλακή ανά πάσα στιγμή.

The next generation presidential #doomsday plane will

be built by #SierraNevada Corp. The US Department of the #AirForce has awarded a $13 billion contract to the Nevada-based company to build the Survivable Airborne Operations Center (SAOC) that will replace the aging E-4B… pic.twitter.com/efMtEiPHDn — Mike Kalil (@mikekalilmfg) April 27, 2024

Η συντήρηση του στόλου των τροποποιημένων Boeing 747-200 είναι πλέον δύσκολη και δαπανηρή καθώς τα ανταλλακτικά τους σπανίζουν.

Τα παλιά E-4B αναμένεται να φτάσουν στο τέλος της υπηρεσίας τους στις αρχές της επόμενης δεκαετίας.

