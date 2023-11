«Δεκάδες νεκροί» μετά από πλήγμα στο μεγαλύτερο νοσοκομείο της Γάζας

Μια πομπή ασθενοφόρων βομβαρδίστηκε την Παρασκευή καθώς αναχωρούσε από το νοσοκομείο Αλ Σίφα, στην πόλη της Γάζας, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν «πολλοί άνθρωποι», ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας της Χαμάς.

«Ενημερώσαμε τον Ερυθρό Σταυρό, όπως προβλέπεται από το Διεθνές Φίκαιο, για τη μετακίνηση τραυματιών με ασθενοφόρα από το νοσοκομείο Αλ Σίφα», ανέφερε στη σχετική ανακοίνωσή του ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας της Χαμάς, ο Ασράφ Αλ Κούντρα.

«Στην πύλη του νοσοκομείου, στη συνέχεια στην πλατεία Ανσαρ, ο κατοχικός στρατός (σ.σ. ο στρατός του Ισραήλ) έβαλε στο στόχαστρο το κομβόι, σε περισσότερες από μία τοποθεσίες εκτός του νοσοκομείου Αλ Σίφα», πρόσθεσε.

Στην ανακοίνωση δεν γίνεται καμία αναφορά σε θύματα, ωστόσο το κανάλι Al-Aqsa TV, που πρόσκειται στην τρομοκρατική οργάνωση που διοικεί τον αποκλεισμένο θύλακα, μίλησε για «δεκάδες» νεκρούς και τραυματίες.

Νωρίτερα ο Αλ Κούντρα είχε ανακοινώσει ότι οι τραυματισμένοι Παλαιστίνιοι που είναι σε κρίσιμη κατάσταση και χρειάζεται να μεταφερθούν για νοσηλεία στην Αίγυπτο θα μετακινηθούν από την πόλη της Γάζας και το βόρειο τμήμα του θύλακα προς τον νότο.

Το πρακτορείο Reuters δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει τις παραπάνω αναφορές, ωστόσο δημοσιογράφος του AFP στο σημείο είπε πως είδε «πολλά πτώματα δίπλα σε ένα κατεστραμμένο ασθενοφόρο».

Η παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος, η οποία εργάζεται στο συγκεκριμένο νοσοκομείο, το μεγαλύτερο στον παλαιστινιακό θύλακα, κοινοποίησε φωτογραφίες οχημάτων της, ασθενοφόρων, τα οποία φέρουν ζημιές.

Targeting a PRCS ambulance while it was in front of Al-Shifa Hospital. Our colleagues were saved by a miracle 🙏 #GazaUnderAttack #NotATarget pic.twitter.com/WUJBGrsxXi

🚑❌At precisely 16:30, Israeli occupying forces launched an airstrike on Rashid Street in the western part of #Gaza, their target was a group of ambulance vehicles returning from a mission to transport injured individuals to the Rafah border, which included an ambulance… pic.twitter.com/wQRFKfrLZY

— PRCS (@PalestineRCS) November 3, 2023