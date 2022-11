«Η πτήση MH17 καταρρίφθηκε από ρωσικής κατασκευής πύραυλο»

Η πτήση MH17 της Malaysia Airlines καταρρίφθηκε το 2014 από έναν πύραυλο ρωσικής κατασκευής, ο οποίος εκτοξεύθηκε από ένα αγρόκτημα στην ανατολική Ουκρανία, έκρινε την Πέμπτη το ολλανδικό δικαστήριο όπου διεξήχθη η δίκη τεσσάρων υπόπτων για την κατάρριψη του αεροσκάφους, προσθέτοντας ότι η Ρωσία είχε σε γενικές γραμμές τον έλεγχο των αυτονομιστικών δυνάμεων στην παραπάνω περιοχή.

Η επιβατική πτήση MH17, η οποία εκτελούσε το δρομολόγιο από Αμστερνταμ προς Κουάλα Λουμπούρ, καταρρίφθηκε πάνω από την ανατολική Ουκρανία στις 17 Ιουλίου 2014, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν οι 298 επιβάτες και τα μέλη του πληρώματος. Τα θύματα της πτήσης προέρχονταν από δέκα διαφορετικές χώρες –περισσότεροι από τους μισούς ήταν ολλανδοί υπήκοοι.

Εκείνη την περίοδο, στην περιοχή λάμβανε χώρα μια σύγκρουση-προάγγελος της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, μεταξύ των φιλορώσων αυτονομιστών και των ουκρανικών δυνάμεων.

«Το δικαστήριο κρίνει ότι η MH17 καταρρίφθηκε από την εκτόξευση ενός πυραύλου BUK από ένα αγρόκτημα κοντά στο Περβομάισκ, σκοτώνοντας 283 επιβάτες και 15 μέλη του πληρώματος», δήλωσε ο προεδρεύων δικαστής Χέντρικ Στένχαϊς. «Από τα μέσα Μαΐου 2014 η Ρωσία είχε σε γενικές γραμμές τον έλεγχο πάνω από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Ντονέτσκ», προσέθεσε, αναφερόμενος στην περιοχή όπου καταρρίφθηκε η επιβατική πτήση στις 17 Ιουλίου 2014.

Οι δικαστές επέβαλαν ποινές ισόβιας κάθειρξης στους τρεις εκ των κατηγορουμένων, οι οποίοι καταδικάστηκαν για ανθρωποκτονία λόγω του ρόλου τους στην υπόθεση. Οι καταδικασθέντες, δύο πρώην αξιωματικοί των μυστικών υπηρεσιών της Ρωσίας και ένας ουκρανός ηγέτης των φιλορώσων αυτονομιστών, κρίθηκαν ένοχοι για την κατάρριψη του αεροσκάφους και τον θάνατο των 298 επιβαινόντων. Πρόκειται για τους Ρώσους Ιγκόρ Γκιρκίν, Σεργκέι Ντουμπίνσκι και τον Ουκρανό Λεοντίν Χαρτσένκο.

Οι εισαγγελείς είχαν αναφέρει ότι οι άνδρες βοήθησαν στην οργάνωση και μεταφορά ενός πυραυλικού συστήματος BUK του ρωσικού στρατού στην Ουκρανία, το οποίο χρησιμοποιήθηκε για την κατάρριψη του αεροσκάφους τη μοιραία ημέρα. Οι υποκλοπές τηλεφωνικών επικοινωνιών, που αποτελούσαν βασικό μέρος των αποδεικτικών στοιχείων, «έδειξαν» ότι οι ύποπτοι πίστευαν πως στόχευαν ουκρανικό μαχητικό.

Επιπλέον, το δικαστήριο διέταξε τους καταδικασθέντες να πληρώσουν πάνω από 16 εκατ. ευρώ ως αποζημιώσεις στους συγγενείς των θυμάτων.

Ο τέταρτος ύποπτος που δικάστηκε, ο Ρώσος Ολεγκ Πουλάτοφ, αθωώθηκε.

Dutch judges are to deliver their verdicts today in the case of the airliner shot down over eastern Ukraine.

Here's what we know about the events of July 17, 2014, when MH17 was hit by a Buk surface-to-air missile system, killing 298 people: pic.twitter.com/U8oRqzZxf3

— Radio Free Europe/Radio Liberty (@RFERL) November 17, 2022