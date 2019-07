Η περιγραφή του επεισοδίου Βαρουφάκη στο Charles de Gaulle από αυτόπτη μάρτυρα

Το Twitter έδιξε να αντιπαρέρχεται τα περί «ξενοφοβίας και ανεγκέφαλης καταστολής» που κατήγγειλε ο Γιάνης Βαρουφάκης με αφορμή το επεισόδιο στο διεθνές αεροδρόμιο του Παρισιού, Charles de Gaulle, και μάλλον στάθηκε περισσότερο στο ισχυρό «εγώ» του επικεφαλής του ΜέΡΑ25 που έκανε για μία ακόμη φορά αισθητή την παρουσία του.

Δεν ήταν άλλωστε η πρώτη φορά που ο πρώην υπουργός Οικονομικών ενεπλάκη σε έναν τέτοιο άγριο καβγά, αφού το 2015 είχε πρωταγωνιστήσει σε αντίστοιχο περιστατικό, όταν από λάθος, τού ζήτησαν να περάσει από έλεγχο λίγο πριν από συνάντησή του με τον γενικό γραμματέα του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών.

To επεισόδιο Βαρουφάκη στο Charles de Gaulle, πάντως, αποτέλεσε και πάλι πηγή έμπνευσης για δεκάδες tweets (ακολουθεί ένα μικρό best of).

Σε αγώνα μεταξύ Μπαρούφακη κ’ Τσακ Νόρις, θα το έπαιζα άσσο

Είμαστε όλοι save #Βαρουφακης

Ο Βαρουφάκης γιατί δεν ονόμασε το κόμμα του «Ξέρεις ποιος είμαι εγώ;»

Βαρουφακης …θα το πω,άλλη μια φορά:Μπορείτε να με θαυμάζετε,αλλά δεν μπορείτε να με αγγίζετε…

Η Γαλλική Αστυνομία να ζητήσει πάραυτα συγγνώμη από όλους μας! (γιατί προφανώς, δεν έκανε καλά τη δουλειά της και τον αμόλησε!)

Ο Βαρουφάκης έβαλε σε εφαρμογή το όνομα του κόμματός του. Ρεαλιστική Ανυπακοή. Α ναι, ξέχασα το πρώτο κομμάτι. Μοστράροντας Εαυτόν. Πάντα. Θα πεθάνει αλλιώς.

Φταίει ο αστυνομικός που δεν γνώρισε αμέσως ότι πρόκειται για την μετενσάρκωση του Louis XIV #Βαρουφακης

Βαρουφακης: «Μου άσκησε βία με τον αγκώνα του!» > #Θεοπουλα: «Η κοντή θέλει να με δηλητηριάσει!»

Το διαβατήριο σας παρακαλώ. Είμαι ο Γιάνης Βαρουφάκης. Συγνώμη, δεν ήξερα..

Σε φαντάζομαι ρε μπαγάσα σε ουρά 200 μέτρων μπροστά από ΑΤΜ με capital controls να περιμένεις να τραβήξεις (μόνο) 60 ευρώ από τον λογαριασμό σου. Σκοτώνεις άνθρωπο μιλάμε, δεν είσαι εσύ για τέτοια!!! #αναρχικος_βιομηχανος #βαρουφακης

Από το επεισόδιο με τον αστυνομικό επιβεβαιώνεται ότι και καλημέρα να πεις στον #Βαρουφακης , θα σε έχει ηχογραφήσει με το κινητό του. Παθολογική περίπτωση

#Βαρουφακης feeling Neymar in Charles de Gaulle airport pic.twitter.com/VYA3USMHhv — Banos (@deep_spoon) July 15, 2019

Το κρύβουν τα κανάλια άλλα παρολίγο να αναβληθεί η εθνική επέτειος της Γαλλίας λόγω Γιάνη #Βαρουφακης pic.twitter.com/WnAFIdJ5Ss — jk (@jktrkzs) July 14, 2019

Oσο για το τι πραγματικά έγινε στην αίθουσα ελέγχου του αεροδρομίου του Παρισιού, η εφημερίδα «Τα Νέα» μάς μεταφέρει την περιγραφή των γεγονότων όπως τα έζησε ένας εκ των συνεπιβατών του κ. Βαρουφάκη στο αεροσκάφος της Aegean:

«Το Σάββατο 13 Ιουλίου, στις 14.10, μπήκα στην πτήση της Aegean Airlines από την Αθήνα με προορισμό το Παρίσι Charles de Gaulle, τερματικό σταθμό 1. Κατά την άφιξή μας στις 17.30 τοπική ώρα – το αεροπλάνο είχε καθυστέρηση – παίρνω την αποσκευή μου από την καμπίνα του αεροπλάνου και κατευθύνομαι προς την έξοδο.

Με εκπλήσσει το γεγονός ότι έχει σχηματιστεί ουρά στη γέφυρα: συνήθως οι επιβάτες συνεχίζουν απευθείας μέχρι τον έλεγχο διαβατηρίων από την αστυνομία, ο οποίος υπάρχει από τα τρομοκρατικά χτυπήματα του 2015 και ειδικά για πτήσεις από Μέση Ανατολή (η δικιά μας ερχόταν αρχικά από την Αίγυπτο).

Ακούω λοιπόν στη γέφυρα τις κραυγές ενός ανθρώπου, τον οποίο δεν βλέπω αμέσως, να λέει στα αγγλικά: «Don’t touch me, you have no right!», «Let me go!», δηλαδή «Μη με αγγίζεις, δεν έχεις κανένα δικαίωμα!», «Ασε με!».

Ολοι οι επιβάτες κοιτάζουν, βγαίνοντας από το αεροπλάνο, με περιέργεια τη σκηνή. Καθώς προχωράω, βλέπω την Αστυνομία Συνόρων, η οποία πραγματοποιεί ελέγχους διαβατηρίων απευθείας στην έξοδο της γέφυρας που οδηγεί στον τερματικό σταθμό. Βλέπω τέσσερις ή πέντε αστυνομικούς, δύο από τους οποίους πλαισιώνουν έναν άνθρωπο στην αριστερή πλευρά, κοντά στον τοίχο.

Είναι φαλακρός και φοράει τζιν και ένα λευκό μπλουζάκι. Δεν τον αναγνωρίζω αμέσως.

Συνεχίζει στα αγγλικά: «You have no right to do this, you are a disgrace to the French nation!». Δηλαδή «Δεν έχετε κανένα δικαίωμα να το κάνετε αυτό, είστε η ντροπή του γαλλικού έθνους!».

Τα λόγια του μοιάζουν να απευθύνονται ειδικά σε έναν αστυνομικό και του λέει: «I am not following you, I don’t trust you. You are violent and you are rude. You are a problematic member of the police force!». Δηλαδή «Δεν σας ακολουθώ, δεν σας εμπιστεύομαι. Είστε βίαιοι και είστε σκληροί. Είστε προβληματικό μέλος της αστυνομίας!».

παρίσι πριν λίγες ώρες pic.twitter.com/hBY6Zc5j0s — Λα Βίτα Τεμπέλα (@giuseppe_vieri) July 14, 2019

Φτάνει επιτέλους η σειρά μου και δείχνω το διαβατήριό μου στην αστυνομικό που πραγματοποιεί έλεγχο. Πιο κάτω φτάνω στο επίπεδο των υπόλοιπων αστυνομικών και του ανθρώπου που περικυκλώνουν. Ετσι περνάω ακριβώς δίπλα από αυτόν που φωνάζει.

Τα βλέμματά μας συναντώνται για μια στιγμή και τον αναγνωρίζω αμέσως: είναι ο Γιάνης Βαρουφάκης, πρώην υπουργός Οικονομικών της Ελλάδας. Δεν με ενδιαφέρει ιδιαίτερα η ελληνική πολιτική σκηνή, αλλά θυμάμαι που έβλεπα το πρόσωπό του στα γαλλικά δελτία ειδήσεων κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων μεταξύ της ΕΕ και της Ελλάδας το 2015.

Καθώς απομακρύνομαι, τον ακούω να φωνάζει: «You are a disgrace to your country! Call your superior officer!». Δηλαδή «Είστε ντροπή στη χώρα σας! Καλέστε τον ανώτερό σας!». Η πρώτη ιδέα που μου ήρθε στο μυαλό, εφόσον η αστυνομία ήταν παρούσα στην έξοδο του αεροπλάνου, ήταν ότι τον περίμενε να τον συλλάβει για οποιονδήποτε λόγο. Αποδείχθηκε αργότερα ότι πρόκειται για απλό αστυνομικό έλεγχο στα σύνορα. Ο Βαρουφάκης στη συνέχεια έσπρωξε έναν αστυνομικό, άναψε η κουβέντα, η αστυνομία κατέσχεσε το διαβατήριό του και το έβαλε στην άκρη.

Αφού έφυγα, μου είπαν οι δημοσιογράφοι ότι ο αστυνομικός θα ασκήσει μήνυση κατά του πρώην υπουργού».