Η OpenAI αλλάζει πορεία : 27% στη Microsoft

Η OpenAI παραχωρεί στη Microsoft μερίδιο 27%, στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσής της η οποία ανοίγει τον δρόμο για τη μετατροπή του δημιουργού του ChatGPT σε κερδοσκοπική επιχείρηση.

Η νέα συμφωνία προβλέπει ότι η Microsoft αποκτά συμμετοχή αξίας περίπου 135 δισ. δολαρίων στην OpenAI και θα διατηρήσει πρόσβαση στην τεχνολογία της έως το 2032.

Το Bloomberg αναφέρει ότι τους τελευταίους μήνες η OpenAI αναδιαμορφώνει τη νομική της υπόσταση ώστε να αποκτήσει χαρακτηριστικά κερδοσκοπικού οργανισμού, καθώς μέχρι τώρα λειτουργούσε με υβριδικό καθεστώς μη κερδοσκοπικού οργανισμού με εμπορικό βραχίονα.

«Η OpenAI ολοκλήρωσε την ανακεφαλαιοποίησή της, απλοποιώντας τη δομή της», δήλωσε στο Bloomberg ο Μπρετ Τέιλορ, πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας. «Ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός διατηρεί τον έλεγχο του κερδοσκοπικού σκέλους και έχει πλέον απευθείας πρόσβαση σε σημαντικούς πόρους», πρόσθεσε.

Η OpenAI Foundation, ο μη κερδοσκοπικός πυλώνας της εταιρείας, θα λάβει μετοχικό πακέτο αξίας περίπου 130 δισ. δολαρίων, το οποίο θα αξιοποιήσει για τη χρηματοδότηση ερευνητικών έργων με στόχο – μεταξύ άλλων – την επιτάχυνση ιατρικών ανακαλύψεων.

Ο συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της OpenAI, Σαμ Αλτμαν, δεν θα λάβει προσωπικό μερίδιο στο νέο σχήμα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Οι μετοχές της Microsoft σημείωσαν άνοδο έως 4,2% την Τρίτη, φτάνοντας τα 553,72 δολάρια, καθώς πολλοί αναλυτές της Wall Street θεωρούσαν τη ρευστότητα της σχέσης με την OpenAI ως σημείο αβεβαιότητας για τον τεχνολογικό κολοσσό.

Αναλυτής της Bloomberg Intelligence, σχολίασε ότι η διατήρηση από τη Microsoft των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας της OpenAI για προϊόντα και μοντέλα έως το 2032 είναι το σημαντικότερο στοιχείο της νέας συμφωνίας. «Η Microsoft χρησιμοποιεί ήδη μοντέλα της OpenAI ή της Anthropic στα προϊόντα Copilot, ενώ αναπτύσσει τα δικά της», πρόσθεσε.

Ενα από τα βασικά σημεία τριβής στις πολύμηνες διαπραγματεύσεις αφορούσε το τι θα συμβεί όταν η OpenAI επιτύχει AGI – τεχνητή νοημοσύνη που υπερβαίνει τον άνθρωπο στις περισσότερες παραγωγικές εργασίες. Με τη νέα συμφωνία, το όριο αυτό θα πρέπει να επιβεβαιώνεται από ανεξάρτητη επιτροπή ειδικών, και από τη στιγμή που επιτευχθεί, η Microsoft δεν θα λαμβάνει πλέον ποσοστό από τα έσοδα της OpenAI.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News