Νορβηγία: Ο ταχυδρόμος ίσως να χτυπάει μόνο μία φορά

Οι Νορβηγοί, οι οποίοι προχωρούν ταχύτατα στην υιοθέτηση των ψηφιακών λύσεων, είναι πιθανόν να βλέπουν τον ταχυδρόμο να περνάει από το σπίτι μόνο μία φορά την εβδομάδα, αν η πρόταση της κυβέρνησης υιοθετηθεί από το Κοινοβούλιο.

Ο υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών Γιον-Ιβαρ Νίγκορντ πρότεινε να μειωθεί η συχνότητα των παραδόσεων αλληλογραφίας, η οποία πραγματοποιείται μέρα παρά μέρα στη σκανδιναβική χώρα.

«Λαμβάνουμε όλο και λιγότερες επιστολές με το ταχυδρομείο και όλο και λιγότερες εφημερίδες διανέμονται» δήλωσε, σύμφωνα με ανακοίνωση, όπως μετέδωσε το Γαλλικό Πρακτορείο.

Εάν η πρότασή του συγκεντρώσει μια πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο, η αλληλογραφία θα διανέμεται στο μέλλον μία φορά και οι εφημερίδες τουλάχιστον τρεις φορές την εβδομάδα.

Ωστόσο, όσοι θέλουν πιο συχνές παραδόσεις αλληλογραφίας θα μπορούν να υποβάλλουν σχετικό αίτημα.

Ενα τέτοιο μέτρο θα επέτρεπε στο κράτος να εξοικονομήσει περισσότερο από ένα δισεκατομμύριο κορώνες (85 εκατ. ευρώ) ετησίως, σύμφωνα με την κυβέρνηση των Εργατικών.

Το 2023, ο όγκος των επιστολών που παραδόθηκαν είχε μειωθεί κατά περισσότερο από 80% σε σχέση με την αρχή της χιλιετίας, σύμφωνα με τα νορβηγικά Ταχυδρομεία. Πέρυσι μειώθηκε περαιτέρω, κατά 11,4% σε σχέση με το 2023.

