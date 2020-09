Η «γοργόνα» του πόλο βγήκε στη στεριά

View this post on Instagram

Από χθες πού μοιραστήκα μαζί σας την απόφαση μου να μην είμαι τη σεζόν που έρχεται στις πισίνες με την ομάδα μου τον Ολυμπιακό και με την εθνική μας ομάδα πραγματικά η αγάπη και η εκτίμηση που εισπράττω από εσάς είναι τεράστια. Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ! Προσπαθώ να απαντήσω στα μηνύματα όλων! Πραγματικά με συγκινείτε με τα λόγια και την αγάπη σας και μου υπενθυμίζεται πάλι την ουσία. Αυτή πού κι εγώ πάντα έψαχνα στα πράγματα και νομίζω τη βρήκα! Αυτή η φωτογραφία είναι ίσως η αγαπημένη μου και η πιο χαρακτηριστική μου μέσα σ’αυτά τα χρόνια. Όχι γιατί δείχνω αψεγάδιαστη, γιατί μάλλον ταλαιπωρημένη δείχνω απ την υπερπροσπάθεια, ούτε για την ποιότητα της εικόνας γιατί είναι θολή χωρίς φίλτρα. Αλλά για την ουσία. Για τη στιγμή που απαθανατίζει και το βλέμμα στα μάτια μου που δείχνει την πίστη! Τελικός παγκοσμίου στην Σανγκάη, είναι πρώτη επίθεση του αγώνα με την Κίνα και σκοράρω απ’ το φουνταριστό. Ήξερα ότι δεν το χάναμε το χρυσό, κι έτσι κι έγινε, γίναμε παγκόσμιες πρωταθλήτριες εκείνη τη μέρα! Εκείνο που δεν ήξερα όμως τότε ήταν πόσο μεγάλο ήταν αυτό και πόσο γεμάτη από τέτοιες στιγμές θριάμβου θα ήταν η καριέρα μου. Πραγματικά αν κάποιος μου έλεγε όταν ξεκινούσα, την πρώτη μου μέρα στην πισίνα πού θα έφτανε αυτό το ταξίδι δε θα μπορούσα να το φανταστώ. Χρυσό παγκόσμιο, καλύτερη παίχτρια στον κόσμο, καλύτερη παίχτρια στην Ευρώπη, 6 ευρωπαϊκοί τίτλοι, 3 ασημένια ευρωπαϊκά, χρυσό world league και Europa cup, Ολυμπιακοί Αγώνες, 11 πρωταθλήματα Ελλάδας, πρώτη σκόρερ στην ιστορία της Α1 γυναικών και άλλα πολλά.. Είμαι γεμάτη! Είμαι ευγνώμων! Είμαι περήφανη γι’αυτήν την πορεία. Όχι μόνο για τις επιτυχίες γιατί σίγουρα δεν υπήρχαν μόνο τέτοιες αλλά γιατί πάντα στηριζόμουν στις δυνάμεις μου, στη δουλειά μου, στην πίστη στο όνειρο μου πού κανείς δε μπόρεσε να μου το χαλάσει. Πάντα είχα πίστη και τα κατάφερα! Για μένα ένας κύκλος κλείνει. Η πισίνα όμως δε θα με χάσει ούτε εγώ εκείνη. Θα βρίσκομαι στην πισίνα του @alma_club_ προπονώντας τα παιδιά της ομάδας του Ολυμπιακού Αλίμου. Θα προσπαθήσω να περάσω σ’αυτά τα παιδιά όλα όσα διδάχτηκα κι έμαθα μέσα απ’όλη αυτή την πορεία αλλά και κάτι βασικό. Να έχουν πίστη και αγάπη σ’αυτό που κάνουν! Αυτή είναι η ουσία!