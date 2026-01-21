Γερμανία: Κινηματογραφική ληστεία 3.000 τραπεζικών θυρίδων

Οι καταθέτες του Ταμιευτηρίου (Sparkasse) του Γκελζενκίρχεν στη δυτική Γερμανία έμαθαν για τη ληστεία από το ραδιόφωνο κατά τη διάρκεια των χριστουγεννιάτικων διακοπών τους. Οι τολμηροί ληστές είχαν τρυπήσει το θησαυροφυλάκιο του ταμιευτηρίου και κατάφεραν να διαφύγουν με το περιεχόμενο σχεδόν 3.250 θυρίδων.

Η ληστεία, την οποία ένας εκπρόσωπος της αστυνομίας παρομοίασε με την χολιγουντιανή ταινία «Η Συμμορία των Εντεκα» έγινε διεθνές πρωτοσέλιδο στις γιορτές. Η αξία των κλοπιμαίων από τις θυρίδες εκτιμάται στα 300 εκατ. ευρώ – ποσό που καθιστά τη ληστεία μια από τις μεγαλύτερες στην Ιστορία – σε μια χώρα αρκετά εξοικειωμένη με αυτές.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Guardian, η γερμανική αστυνομία πιστεύει ότι οι ληστές έδρασαν μέσα σε ένα διάστημα τεσσάρων ωρών στις 27 Δεκεμβρίου. Αφού εξασφάλισαν πρόσβαση στην τράπεζα από ένα παρακείμενο πάρκινγκ μέσω μιας παραβιασμένης εξόδου κινδύνου, στη συνέχεια άνοιξαν μια τρύπα στον τοίχο του θησαυροφυλακίου της με ένα τρυπάνι βάρους 300 κιλών.

Οι αρχές ανακάλυψαν τη διάρρηξη με καθυστέρηση 48 ωρών, όταν ενεργοποιήθηκε ένας συναγερμός πυρκαγιάς που τους οδήγησε στο σημείο. Το υλικό από το κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης δείχνει τους πέντε έως επτά δράστες με μάσκες να εγκαταλείπουν το πάρκινγκ με ένα μαύρο Audi και ένα λευκό βαν Mercedes – και τα δύο με κλεμμένες πινακίδες. Τρεις εβδομάδες αργότερα, οι ληστές παραμένουν ασύλληπτοι.

Τις ημέρες που ακολούθησαν τη ληστεία, οι πελάτες του ταμιευτηρίου συγκεντρώθηκαν έξω από αυτό εξοργισμένοι και συναισθηματικά φορτισμένοι απαιτώντας ενημέρωση. Οι καταθέτες των οποίων τα χρήματα και τα τιμαλφή έκαναν φτερά θέλουν να μάθουν γιατί τα συστήματα ασφαλείας της τράπεζας αποδείχθηκαν τόσο ανεπαρκή.

Ο Γιούργκεν Χένεμαν, δικηγόρος που έχει εκπροσωπήσει δεκάδες θύματα ληστειών τραπεζών στη Γερμανία, είπε στον Guardian ότι οι εγκληματίες γίνονται ολοένα και πιο θρασείς, καθώς οι τράπεζες δεν καταφέρνουν να αντιμετωπίσουν τα κενά στα συστήματα ασφαλείας τους. Τόνισε ότι ειδικά τα ταμιευτήρια, γίνονται στόχος με όλο και μεγαλύτερη συχνότητα, τα τελευταία 13 χρόνια.

Το 2021 υπήρξε ίσως η πιο εντυπωσιακή ληστεία των τελευταίων ετών σε ταμιευτήριο του Νόρντερστεντ, κοντά στο Αμβούργο, με τους δράστες να νοικιάζουν διαμέρισμα πάνω από την τράπεζα και να τρυπούν την τσιμεντένια οροφή για να αποκτήσουν πρόσβαση σε 650 θυρίδες. Η λεία τους κυμαινόταν ανάμεσα στα έντεκα (σύμφωνα με την τράπεζα) και τα σαράντα (σύμφωνα με τους δικηγόρους των καταθετών) εκατομμύρια ευρώ.

Μιλώντας στον Guardian, αναλυτές συστημάτων ασφαλείας ανέφεραν ότι παρά την συχνότητα των ληστειών, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της Γερμανίας εξακολουθούν να διαθέτουν ανεπαρκή συστήματα συναγερμού.

Μέχρι στιγμής, η διοίκηση των Ταμιευτηρίων Sparkasse που διαθέτουν 342 υποκαταστήματα και εξυπηρετούν περίπου 50 εκατομμύρια πελάτες, αναφέρει ότι μπορεί να αποκαλύψει ελάχιστες πληροφορίες για τη ληστεία όσο η αστυνομική έρευνα με την κωδική ονομασία «Επιχειρησιακή Ασκηση» –στην οποία συμμετέχουν 230 αστυνομικοί– βρίσκεται σε εξέλιξη.

Πάντως, το Ταμιευτήριο στο Γκελζενκίρχεν υπερασπίζεται τα μέτρα ασφαλείας του. Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρεται ότι «πληρούν τα αναγνωρισμένα διεθνή πρότυπα τεχνολογίας αιχμής», ότι συνεργάζεται με «εξειδικευμένες εταιρείες ασφαλείας» και ότι τα τελευταία δύο χρόνια «τα συστήματα συναγερμού διαρρήξεων και πυρκαγιάς έχουν επιθεωρηθεί και αναβαθμιστεί».

Αλλά για τους πελάτες που έχασαν τις οικονομίες τους, αυτά είναι απλώς λόγια. Πολλοί καταθέτες ισχυρίζονται ότι οι θυρίδες τους περιείχαν αντικείμενα αξίας 40.000 ευρώ και πάνω. Σοκαρισμένοι, ανακάλυψαν ότι η βασική ασφαλιστική σύμβασή τους καλύπτει μόλις έως 10.300 ευρώ ανά θυρίδα.

Τα περισσότερα θύματα της ληστείας χρησιμοποιούσαν τις θυρίδες για να αποθηκεύσουν τιμαλφή. Φοβούμενοι τον πληθωρισμό και την πιθανότητα πολέμου, είχαν εγκαταλείψει μετοχές και τραπεζικούς λογαριασμούς και είχαν επενδύσει σε χρυσό. Ενας συγκεκριμένος καταθέτης, σύμφωνα με τον Guardian, είχε στη θυρίδα του χρυσές ράβδους αξίας 600.000 ευρώ και ήταν όλες του οι οικονομίες για τη σύνταξή του.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News