Πειραγμένες αντλίες: Πώς πρατηριούχοι έκλεβαν μαζικά τους οδηγούς – δέκα συλλήψεις

Ενα ακόμη κεφάλι από τη Λερναία Υδρα των κυκλωμάτων λαθρεμπορίας καυσίμων κατάφεραν να κόψουν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, σε συντονισμένες παράλληλες επιχειρήσεις σε πρατήρια υγρών καυσίμων σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία, Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.

Οπως διαπιστώηθηκε, οι πρατηριούχοι-μέλη του συγκεκριμένου κυκλώματος, είχαν εγκαταστήσει παράνομο λογισμικό στις αντλίες κλέβοντας συστηματικά και εκτεταμένα τους πελάτες-οδηγούς.

Με τον τρόπο αυτό, οι οδηγοί πλήρωναν για περισσότερα λίτρα καυσίμου από εκείνα που πραγματικά έμπαιναν στα ρεζερβουάρ τους. Ετσι οι εν λόγω πρατηριούχοι-μέλη του κυκλώματος, έκλεβαν από 15 μέχρι και 35 ευρώ σε κάθε γέμισμα.

Μέχρι στιγμής, από την ευρεία επιχείρηση της ΔΑΟΕ έχουν συλληφθεί δέκα άτομα, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται περισσότερες από 30 έρευνες για τον εντοπισμό πρόσθετων στοιχείων και εμπλεκομένων.

Το “κόλπο” με το παράνομα λογισμικό

Ο κεντρικός έλεγχος του συστήματος γινόταν μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή. Το παράνομο πρόγραμμα ήταν επιμελώς κρυμμένο μέσα σε περίπλοκες διαδρομές φακέλων (Έγγραφα > Αποθηκευμένες εικόνες > Νέος Φάκελος), ενώ εμφανιζόταν με παραπλανητικό εικονίδιο του προγράμματος «Radmin VPN», ώστε να αποφεύγεται ο εντοπισμός του κατά τους ελέγχους.

Τα στελέχη της ΔΑΟΕ έκαναν εφόδους σε συνολικά 30 εταιρείες και πρατήρια υγρών καυσίμων, στα οποία είχε εγκατασταθεί το παράνομο λογισμικό.

