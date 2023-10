Γάζα: Αμερικανοί, Βρετανοί, Γερμανοί και Γάλλοι νεκροί και αιχμάλωτοι της Χαμάς

Δεκάδες πολίτες άλλων χωρών φαίνεται πως βρίσκονται ανάμεσα στους 600 νεκρούς που είχαν καταμετρηθεί έως το απόγευμα της Κυριακής, στο Ισραήλ.

Σε αυτούς συγκαταλέγονται πολίτες από τις ΗΠΑ, τη Γερμανία, τη Γαλλία, τη Βρετανία, τη Νορβηγία, τον Καναδά, την Καμπότζη, την Ταϊλάνδη και άλλες χώρες.

Οι περισσότεροι από αυτούς σκοτώθηκαν σε μουσικό φεστιβάλ, που παρακολουθούσαν το βράδυ του Σαββάτου και το πρωί της Κυριακής, στην έρημο, κοντά στα σύνορα με τη Γάζα. Εκατοντάδες νέοι δέχθηκαν επίθεση με ρουκέτες και πυρά από δεκάδες παλαιστινίους τρομοκράτες, που πυροβολούσαν αδιακρίτως, ενώ πολλούς απήγαγαν και μετέφεραν στη Γάζα.

🚨JUST IN: VIDEO OF HAMAS SOLDIERS PARAGLIDING INTO ISRAEL You can see the Hamas members in the air as the attacks were kicking off, and partygoers watching them without concern, continuing to dance. This video was taken from the same rave party I posted about less than an hour… pic.twitter.com/na0UmI6ZPy — Mario Nawfal (@MarioNawfal) October 8, 2023

Από τις πληροφορίες που κυκλοφορούν στα social media και στα ισραηλινά ΜΜΕ, ενδέχεται οι νεκροί στο φεστιβάλ, το οποίο μάλιστα ήταν αφιερωμένο στην ειρήνη, να ξεπερνούν τους 250.

Does anyone have a source confirming that 250 were found dead at the music festival? pic.twitter.com/YUJ5K36vrM — J.Stokes (@JohnFrancisStok) October 8, 2023

Ο Αντονι Μπλίνκεν, υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ δήλωσε ότι ενδέχεται να έχουν σκοτωθεί πολλοί αμερικανοί πολίτες.

NOW, About 30 young Israelis who were at the rave and disappeared, have now turned up in the Netivot area of Israel, arriving on foot to meet the security forces. Another 70 are on the way. The rave party at desert near the Gaza border was one of the first places attacked. Hamas pic.twitter.com/mGc1iz5ZQs — X Tendencies (@Xtendenciess) October 8, 2023

Ο εκπρόσωπος του ουκρανικού ΥΠΕΞ έκανε γνωστό ότι δύο Ουκρανές που ζούσαν χρόνια στο Ισραήλ, σκοτώθηκαν κατά την επίθεση της Χαμάς.

"It's a festival for young people, many, many people were dying in the road". Palestinian militants have attacked people attending an outdoor party near Kibbutz Urim in southern Israel. Two partygoers have spoken to the BBC about the moment the attack took place. 📹: BBC pic.twitter.com/3lZukA2Zg6 — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) October 8, 2023

Σκοτώθηκαν επίσης δύο Ταϊλανδοί και ένας άνδρας από την Καμπότζη, που βρίσκονταν στο Ισραήλ, καθώς και μία γερμανίδα πολίτης, το γυμνό πτώμα της οποίας περιέφεραν στους δρόμους της Γάζας οι τρομοκράτες.

The father of Noa Argamani, 25, who was kidnapped from a music festival by Hamas militants along with her boyfriend Avinaton Or, has spoken out about his daughter's kidnapping According to Yaakov Argamani in an interview with Israel's Channel 12, he immediately began texting Noa… pic.twitter.com/XqLNhAZFjP — NEXTA (@nexta_tv) October 8, 2023

Πολλοί μη Ισραηλινοί ανάμεσα στους αιχμαλώτους

Ένας 20χρονος Βρετανός από το βόρειο Λονδίνο, ο οποίος υπηρετούσε στον ισραηλινό στρατό, σκοτώθηκε χθες στα σύνορα της Γάζας, επιβεβαίωσε η οικογένειά του, ενώ ένας άλλος Βρετανός αγνοείται, όπως ανακοίνωσε σήμερα η πρεσβεία του Ισραήλ στο Λονδίνο.

Η Jewish News έγραψε ότι ο Ναθάνιελ Γιανγκ είναι ένας από τους πολλούς ισραηλινούς στρατιώτες που σκοτώθηκαν στην τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς.

Η οικογένειά του ανέφερε στο Facebook: «Είμαστε συντετριμμένοι που πρέπει να μοιραστούμε μαζί σας ότι ο μικρός αδελφός μας Ναθάνιελ Γιανγκ σκοτώθηκε χθες στα σύνορα της Γάζας».

Η πρεσβεία ανακοίνωσε ότι ένας δεύτερος Βρετανός αγνοείται από νωρίς το Σάββατο.

Η μητέρα του, Λίζα, δήλωσε στην Jewish News ότι ο 26χρονος Τζέικ Μάρλοου ήταν υπεύθυνος για την ασφάλεια στο μουσικό φεστιβάλ στην έρημο κοντά σε κιμπούτς, στο οποίο επιτέθηκαν δεκάδες ένοπλοι Παλαιστίνιοι και ότι τελευταία φορά είχε επικοινωνία μαζί του μέσω γραπτού μηνύματος.

«Δούλευε στην ασφάλεια στο ρέιβ και με πήρε στις 04:30 να μου πει ότι εκτοξεύονται όλες αυτές οι ρουκέτες. Μετά, περίπου στις 05:30, μου έστειλε γραπτό μήνυμα που έλεγε, “έχω πολύ κακό σήμα, όλα ΟΚ, θα σε ενημερώνω, στο υπόσχομαι” και ότι με αγαπάει», είπε η μητέρα του.

Η Τζίπι Χοτόβελι, η ισραηλινή πρεσβευτής στο Ηνωμένο Βασίλειο, είπε νωρίτερα στο δίκτυο Sky News ότι ένας βρετανός πολίτης βρίσκεται στη Γάζα, αλλά δεν τον κατονόμασε.

«Γνωρίζω ότι το Ισραήλ κάνει τα πάντα για να διασφαλίσει ότι όλοι οι αιχμάλωτοι που αυτή τη στιγμή βρίσκονται στα χέρια της Χαμάς, θα απελευθερωθούν», είπε η ίδια.

Ο πατέρας ενός αμερικανού-ισραηλινού πολίτη δήλωσε ότι αγνοείται. Ο 23χρονος Χερς Γκόλμπεργκ-Πόλιν βρισκόταν στο μουσικό φεστιβάλ όταν έστειλε μήνυμα στους γονείς του στην Καλιφόρνια ότι τους αγαπά και ότι ζητεί συγγνώμη.

Στη Γαλλία, ο γάλλος βουλευτής Μεγιέρ Χαμπίμπ είπε ότι ένας 26χρονος Γαλλοϊσραηλινός πιθανόν να συγκαταλέγεται στους αιχμαλώτους της Χαμάς.

«Ένας 26χρονος Γάλλος, ο Αβιοντάν Τ., με καταγωγή από το Μπορντό, αναμφίβολα απήχθη στο νότιο Ισραήλ από τη Χαμάς ενώ συμμετείχε στο μουσικό φεστιβάλ», έγραψε στην πλατφόρμα Χ ο βουλευτής αναφερόμενος στο ρέιβ πάρτι στην έρημο όπου εργαζόταν και ο αγνοούμενος Βρετανός.

«Είναι πρόωρο να επιβεβαιώσουμε αυτές τις πληροφορίες», σχολίασε από την πλευρά της η γαλλίδα πρωθυπουργός Ελιζαμπέτ Μπορν το πρωί κατά τη διάρκεια συνέντευξης στο δίκτυο BFMTV.

Παράλληλα, μία μητέρα, η Ντορόν Κατς Ασερ, με τα δύο ανήλικα παιδιά της, που έχει ισραηλινή και γερμανική υπηκοότητα, βρίσκεται επίσης ανάμεσα στους αιχμαλώτους της Χαμάς, σύμφωνα με τον σύζυγό της, που την αναγνώρισε σε βίντεο με ομήρους.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News