Φρίκη στη Γάζα: Παλαιστίνιοι περιέφεραν σε καρότσα το γυμνό πτώμα μίας γερμανίδας τουρίστριας

Συγγενείς της 30χρονης Γερμανίδας αναγνώρισαν το γυμνό της πτώμα σε βίντεο που δείχνει Παλαιστινίους να την περιφέρουν σαν λάφυρο πάνω σε καρότσα φορτηγού στους δρόμους της Γάζας, ενώ οι τρομοκράτες πατούσαν πάνω της.

Το αλαλάζον πλήθος περικύκλωσε τους ένοπλους άνδρες με πολεμικές στολές, οι οποίοι φώναζαν «Αλλάχ Ακμπάρ» (ο θεός είναι μεγάλος) από το πίσω μέρος του φορτηγού.

The German mother of #ShaniLouk , the girl whose body was seen in the back of a pick-up truck driven by Palestinian #terrorists to #Gaza , confirmed she had seen her daughter on the video. She shows Shani's #German 🇩🇪 passport at the end! What will German Government do about it? https://t.co/Xpd7yJnkpo pic.twitter.com/doVkAIjrwc

Μερικοί από το πλήθος, μεταξύ των οποίων και νεαροί, έφτυσαν το πτώμα της γυναίκας πριν το φορτηγό αναπτύξει ταχύτητα.

Η οικογένειά της δήλωσε ότι αναγνώρισε το πτώμα της Σάνι Λουκ στο βίντεο, από τα τατουάζ και τα μαλλιά της.

🚨JUST IN: VIDEO OF HAMAS SOLDIERS PARAGLIDING INTO ISRAEL

You can see the Hamas members in the air as the attacks were kicking off, and partygoers watching them without concern, continuing to dance.

This video was taken from the same rave party I posted about less than an hour… pic.twitter.com/na0UmI6ZPy

— Mario Nawfal (@MarioNawfal) October 8, 2023