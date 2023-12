Γαλλία και UNICEF καταδικάζουν τους βιασμούς ισραηλινών γυναικών από την Χαμάς

Η γαλλίδα υπουργός αρμόδια για την Ισότητα ανδρών και γυναικών, Μπερανζέρ Κουιγιάρ, κατήγγειλε «τους μαζικούς βιασμούς» που διαπράχθηκαν «εναντίον ισραηλινών γυναικών» κατά την τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου.

«Δεν πρέπει να διστάσουμε ούτε δευτερόλεπτο να αναγνωρίσουμε τους μαζικούς βιασμούς που πραγματοποιήθηκαν σε βάρος των ισραηλινών γυναικών. Μερικές ακρωτηριάστηκαν», δήλωσε η Κουιγιάρ την Τετάρτη, στον ραδιοσταθμό Radio J.

«Ο βιασμός χρησιμοποιείται ως όπλο πολέμου όποιες κι αν είναι οι συγκρούσεις», δήλωσε η υπουργός, η οποία χαρακτήρισε «αφόρητο να διαφοροποιείς ανάλογα με τη σύγκρουση, ανάλογα με την καταγωγή των προσώπων που μπορεί να τον υποστούν».

«Στη βία σε βάρος των γυναικών ανήκουν επίσης οι βιασμοί που έγιναν σε ισραηλινές γυναίκες», υπογράμμισε η υπουργός, εκφράζοντας τη λύπη της για το γεγονός ότι «ένα μικρό, αλλά θορυβώδες μέρος» του φεμινιστικού κινήματος θα ήθελε να μην μιλάμε γι’ αυτούς.

O OHE, φεμινιστικές ενώσεις και διεθνείς φεμινιστικές οργανώσεις κατηγορήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στη διάρκεια διαδηλώσεων, κυρίως στο Παρίσι και τη Νέα Υόρκη, ότι καθυστέρησαν να καταδικάσουν αυτές τις σεξουαλικές κακοποιήσεις και ότι το έκαναν στο ελάχιστο.

Οι ισραηλινές αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για τη σεξουαλική κακοποίηση γυναικών από τους τρομοκράτες της Χαμάς στη διάρκεια της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου, ενώ ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, την Τρίτη, αναφέρθηκε στο θέμα μιλώντας σε δημοσιογράφους μετά από συνάντησή του με ομήρους που απελευθερώθηκαν.

Αντίστοιχη έρευνα διεξήγαγε το Παρατηρητήριο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, τις πρώτες εβδομάδες μετά την τρομοκρατική επίθεση στο Ισραήλ, με ομάδα που έστειλε στη χώρα.

Η διευθύντρια της UNICEF καταδίκασε τις «σεξουαλικές βιαιότητες» που διαπράχθηκαν στις 7 Οκτωβρίου εναντίον ισραηλινών γυναικών, μια καταδίκη την οποία το Ισραήλ θεώρησε καθυστερημένη και ανεπαρκή, επειδή «δεν ανέφερε» τους δράστες των βιαιοτήτων αυτών, δηλαδή τους τρομοκράτες της Χαμάς.

«Οι αφηγήσεις για σεξουαλικές βιαιότητες που διαπράχθηκαν στις 7 Οκτωβρίου στο Ισραήλ είναι φρικτές», έγραψε την Τρίτη στο Twitter, η διευθύντρια της UNICEF, Κάθριν Ράσελ.

«Οι επιζήσασες πρέπει να ακουστούν, να υποστηριχθούν και να έχουν περίθαλψη. Οι κατηγορίες πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο έρευνας σε βάθος. Καταδικάζουμε τη βία που βασίζεται στο φύλο και όλες τις μορφές βίας σε βάρος γυναικών και κοριτσιών», πρόσθεσε.

