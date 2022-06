Φωτιά στον ουρανό της Ιβηρικής από συντρίμμια κινεζικού πυραύλου

Ενα θεαματικό όσο και απρόσμενο θέαμα παρατήρησαν τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης κάτοικοι της Ισπανίας και της Πορτογαλίας, όταν τα απομεινάρια ενός κινεζικού διαστημικού πυραύλου που πυρακτώθηκαν κατά την είσοδό τους στην ατμόσφαιρα φώτισαν τον νυχτερινό ουρανό της ιβηρικής χερσονήσου.

Οι έκπληκτοι θεατές στις δύο χώρες ανάρτησαν πολλά βίντεο από πλήθος τοποθεσιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία προκάλεσαν και έναν καταιγισμό σχολίων, ανάμεσα στα οποία δεν έλλειψαν και οι εικασίες για θέαση μετεωρίτη ή … εξωγήινων.

Αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε σε ανάρτησή του στο Twitter πως «αυτοκίνητα σταμάτησαν σε αυτοκινητόδρομο» και οι άνθρωποι παρατηρούσαν το θέαμα στον ουρανό. «Νομίζω πως ήταν το πιο θεαματικό φαινόμενο που έχω παρατηρήσει ποτέ στον ουρανό», δήλωσε ο Μιγκέλ Κρουθ, μιλώντας στο Reuters. Ο Κρουθ είχε διαβάσει για τα συντρίμμια ενός κινεζικού πυραύλου CZ-2F και ήταν έτοιμος να καταγράψει τις εικόνες από ένα μπαλκόνι. «Δεν έτρεφα μεγάλες ελπίδες, αλλά απόψε ήμουν τυχερός», πρόσθεσε.

El material del aparato CZ-2F, que ardían al reentrar en la atmósfera, se ha podido observar desde varias ciudades de la Península en torno a las 00.30 de este martes https://t.co/GeFjzeXah2 — Materia (@materia_ciencia) June 21, 2022

Οι ευφάνταστες θεωρίες στα social media υποχώρησαν όταν έγινε γνωστό πως επρόκειτο για συντρίμμια ενός διαστημικού πυραύλου, ο οποίος είχε εκτοξευθεί στις 5 Ιουνίου και μετέφερε τρεις αστροναύτες στον κινεζικό διαστημικό σταθμό, σύμφωνα με το διεθνές πρακτορείο ειδήσεων.

Στα βίντεο που είδαν το φως της δημοσιότητας απαθανατίζονται τα κομμάτια του πυραύλου να διασχίζουν τους αιθέρες, δημιουργώντας ένα «φωτεινό μονοπάτι» στο πέρασμά τους, καθώς αναφλέγονταν και διαχωρίζονταν.

Δείτε μερικά από αυτά:

OUR NETWORK RECORDED THE CHINESE ROCKET CZ-2F REENTRY OVER SPAIN last night. The artificial bolide #SPMN200622ART exhibited many pieces, and occurred at 22h30m UTC (0h30m local time). We got many eyewitnesses and casual recordings of people.

From Estepa @AJ_Robles 👇#DoLookUp😍 pic.twitter.com/rgzMoVD40H — Red de Investigación Bólidos y Meteoritos (SPMN) (@RedSpmn) June 21, 2022

Last night the upper stage of a Chinese CZ-2F rocket re-entered over the Canary Islands. Here's a short video taken from our skycam. pic.twitter.com/YFK3l6Lrrv — Telescopio Nazionale Galileo (@TNGTelescope) June 21, 2022

In the skies of #Sevilla #Málaga and #Granada #Spain 🇪🇸 a bright trail of lights was observed, product of the re-entry of remains of the Chinese rocket Chang Zheng 2F. pic.twitter.com/hWBzyqneLi — The informant (@theinformantofc) June 21, 2022

Ma pote est à Málaga(Espagne) et m’a envoyé ça ce soir… on dirait des étoiles filantes mais elles sont à l’horizontale (comme des roquettes), et elle m’a donc dit qu’elle trouvait ça bizarre… vous avez une idée de ce que c’est???#shootingstar #UFO #spain #rocket pic.twitter.com/Xynw6dQuEQ — Vassili Turostowski (@vassilituro) June 20, 2022

