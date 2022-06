Ισπανία: Καταστροφικές πυρκαγιές με τον υδράργυρο στα ύψη

Χιλιάδες στρέμματα έγιναν στάχτη από την μανία της φωτιάς στην Ισπανία ενώ εκατοντάδες οικογένειες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους για να αποφευχθούν τα χειρότερα. Και όλα αυτά εν μέσω ενός κύματος καύσωνα που έχει μετατρέψει ολόκληρη την Ευρώπη σε καμίνι (περισσότερα εδώ και εδώ). Οι πυροσβέστες έδωσαν σκληρή και άνιση μάχη με τις φλόγες που τις τελευταίες μέρες έχουν κατακάψει περισσότερα από 74.000 στρέμματα.

Πολλά μέτωπα τέθηκαν υπό έλεγχο την Τρίτη, σε συνέχεια της βελτίωσης και των μετεωρολογικών συνθηκών. Προηγουμένως, ωστόσο, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Μετεωρολογίας είχε προειδοποιήσει ότι ολόκληρη, σχεδόν, η Ισπανία θα βρεθεί αντιμέτωπη με «ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς» λόγω της της ξηρασίας που επικρατεί έπειτα από πολυήμερο καύσωνα. Ο «συναγερμός» δεν ήχησε άδικα, όπως αποδείχθηκε.

Temperatures in #Spain have topped 40°C this week. Nearly all the country faces extreme fire risk Friday (below) as a result of the #heatwave and drought. #SaharanDust is also impacting air quality and health. Follow official warnings and protect yourself and the environment. pic.twitter.com/Yp2vBxIbbe

Σημειώνεται πως το πρώιμο κύμα καύσωνα έσπασε ορισμένα ρεκόρ στη χώρα, με το αεροδρόμιο της Βαλένθια να καταγράφει υψηλό Ιουνίου την Παρασκευή, με 39 βαθμούς Κελσίου, ξεπερνώντας τις τιμές που σημειώθηκαν το 2017, οπότε και είχε σημειωθεί το προηγούμενο ρεκόρ. Στη Μαδρίτη η θερμοκρασία σκαρφάλωσε στους 40,5 βαθμούς Κελσίου, με την Κρατική Μετεωρολογική Υπηρεσία να κάνει λόγο για τον πλέον πρώιμο μεγάλο καύσωνα εδώ και περισσότερο από τέσσερις δεκαετίες, σύμφωνα με την Washington Post.

«Αυτό που βλέπουμε σήμερα είναι δυστυχώς μια πρόγευση του μέλλοντος», εξήγησε η εκπρόσωπος του Παγκόσμιου Οργανισμού Μετεωρολογίας Κλερ Νούλις στον Independent το Σαββατοκύριακο, επισημαίνοντας πως για τα κύματα καύσωνα τέτοια εποχή ευθύνεται αποκλειστικά η κλιματική αλλαγή.

Ο διευθυντής του χρηματοδοτούμενου από την γερμανική κυβέρνηση Ινστιτούτου Πότσνταμ για την Ερευνα Κλιματικών Επιπτώσεων Γιόχαν Ρόκστρεμ, αποκάλεσε τα όσα συμβαίνουν στην Ευρώπη «νέα κανονικότητα» (σ.σ. «the new normal») και προειδοποίησε, με ανάρτησή του στο Twitter, ότι τα ακραία καιρικά φαινόμενα πρόκειται να επιδεινωθούν εάν δεν μειωθούν οι παγκόσμιες εκπομπές.

Well, here we go again. The new normal. And it will only get worse, if we do not cut global emissions by half in 8 years and reach zero in 28 years. Europe heatwave: France braces for record-breaking temperatures as Spain battles forest fires https://t.co/I1vBw3YI87

Η Σιέρα δε λα Κουλέμπρα, μια οροσειρά στην περιφέρεια της Καστίλλης – Λεόν, στη βορειοδυτική Ισπανία, υπήρξε μία από τις πλέον πληγείσες περιοχές. Κάποιοι αποκάλεσαν την πυρκαγιά «πραγματικό τέρας» καθώς, όπως είπαν «σχημάτιζε έναν πανύψηλο πορτοκαλί τοίχο που κατέτρωγε το καταπράσινο, προηγουμένως, τοπίο».

Η εικόνα στα μέτωπα ανά τη χώρα βελτιώθηκε λίγο την Κυριακή, καθώς οι θερμοκρασίες έπεσαν. Τη Δευτέρα, αεροσκάφη έριξαν νερό σε αγροτικές εκτάσεις στα δυτικά της χώρας για να καταπολεμήσουν τυχόν αναζωπυρώσεις, ενώ οι δασικές πυρκαγιές συνέχισαν να καίνε σε περιοχές όπως η Ναβάρα και η Καταλονία, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Εκατοντάδες πυροσβέστες ρίχτηκαν στη μάχη με τις φωτιές σε διάφορες περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της Θαμόρα, στα βορειοδυτικά, και της Βαλένθια, στα νοτιοανατολικά.

Αξωματούχοι της Καταλονίας δήλωσαν το Σαββατοκύριακο ότι οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης προσπάθησαν να περιορίσουν περισσότερες από 30 πυρκαγιές στην περιοχή τους, σύμφωνα με τον Guardian.

Το κύμα καύσωνα έπληξε και τη Γαλλία ενώ στη στη Βρετανία οι υγειονομικές Αρχές εξέδωσαν προειδοποιήσεις και συστάσεις προς τους πολίτες, καθώς η χώρα κατέγραψε την πιο ζεστή μέρα του χρόνου. Οι θερμοκρασίες στο Λονδίνο ξεπέρασαν τους 32 βαθμούς Κελσίου εξαιτίας αυτού που οι ειδικοί περιέγραψαν ως ένα ισχυρό κύμα ζεστού αέρα από τη Βόρεια Αφρική.

Thousands of hectares of wooded hill land have been consumed by wildfires across Spain that forced the evacuation of more than 1,700 people.

Most of Spain was at high risk of forest fire as the country endured a sixth day of an unusually early heatwave.https://t.co/8yJVZN1PIv pic.twitter.com/ZTWa2pLVrn

— Sky News (@SkyNews) June 19, 2022