Μακρόν: Να ξεκαθαρίσει η Τουρκία τη θέση της στο ΝΑΤΟ

Το θέμα της ευρωπαϊκής αμυντικής στρατηγικής στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ συζήτησε με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, κατά τη συνάντηση που είχαν οι δύο άνδρες στο Παρίσι την Τρίτη, ενόψει της συνόδου κορυφής της Ατλαντικής Συμμαχίας στη Μαδρίτη στα τέλη του μήνα.

Στο πλαίσιο αυτής της συζήτησης, ο Μακρόν επισήμανε πως η Τουρκία πρέπει να ξεκαθαρίσει τη θέση της επί του ζητήματος, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της προεδρίας της Γαλλικής Δημοκρατίας.

Επιπλέον, ο γάλλος πρόεδρος επανέλαβε την στήριξη της χώρας του στα αιτήματα της Φιλανδίας και της Σουηδίας να ενταχθούν στην Ατλαντική Συμμαχία, υπογραμμίζοντας πως πρόκειται για χώρες με σημαντικές αμυντικές ικανότητες οι οποίες θα συμβάλουν στην ενίσχυση της σταθερότητας και της ασφάλειας της ευρωατλαντικής ζώνης. Επανέλαβε επίσης την διαθεσιμότητα της Γαλλίας να εγγυηθεί την ασφάλεια των δύο χωρών μέχρι να ενταχθούν στην Συμμαχία, σύμφωνα με το ΑΠΕ ΜΠΕ.

Very good meeting with President @EmmanuelMacron to prepare next week’s #NATOSummit in Madrid, which will strengthen #NATO at a critical time for Europe’s security. I commend #France for its strong support to #Ukraine & key contributions to our Alliance. pic.twitter.com/KvfCmvIXGr

— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) June 21, 2022