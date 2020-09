Φινάλε (επιτέλους) για το ριάλιτι των Καρντάσιαν

Ήταν (από κάθε άποψη) ένα ιστορικό ριάλιτι σόου.

Ήταν όμως ταυτόχρονα και ένα από τα χειρότερα κομμάτια υποκουλτούρας της αμερικανικής τηλεόρασης της τελευταίας 15ετίας.

Το «Keeping Up With the Kardashians» έφτασε στο τέλος του καθώς ολοκληρώνει τον κύκλο του μετά από 14 χρόνια και 20 τηλεοπτικές σεζόν.

Την είδηση ανακοίνωσε μέσω Instagram η ίδια η Κιμ Καρντάσιαν – το πλέον προβεβλημένο μέλος της οικογένειας.

Όπως εξήγησε, η επόμενη και 20η σεζόν, που θα μεταδοθεί στις αρχές του 2021, θα είναι η τελευταία τού ριάλιτι που ξεκίνησε το 2007 και, όπως παρατηρεί ο Guardian, «σε αυτό οφείλεται η μετεωρική δημοσιότητα αρκετών μελών της οικογένειας Καρντάσιαν στον χώρο της μόδας και των καλλυντικών».

«Με βαριά καρδιά σας ανακοινώνω ότι πήραμε τη δύσκολη απόφαση ως οικογένεια να πούμε αντίο στο “Keeping Up With the Kardashians”» ξεκινά την μακροσκελή ανάρτησή της η Κιμ.

«Θα θυμόμαστε για πάντα τους αμέτρητους ανθρώπους που γνωρίσαμε» προσθέτει.

Η Καρντάσιαν, στην ανάρτησή της, ευχαριστεί και το E! Νetwork μέσω του οποίου μεταδιδόταν το ριάλιτι καθώς και τον παραγωγό.

Το τηλεοπτικό δίκτυο ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι σέβεται την «απόφαση της οικογένειας να ζήσει την ζωή της χωρίς τις κάμερές μας».

Στην ανάρτησή της στο Instagram, η 39χρονη Καρντάσιαν έγραψε:

«Στους καταπληκτικούς θαυμαστές μας: Με βαριά καρδιά πήραμε την δύσκολη απόφαση ως οικογένεια να αποχαιρετήσουμε το Keeping Up With The Kardashians. Μετά από 14 χρόνια, 20 σεζόν, εκατοντάδες επεισόδια και πολυάριθμα σόου, είμαστε ευγνώμονες σε όλους εσάς που μας παρακολουθήσατε όλα αυτά τα χρόνια – μέσα από τις καλές, τις κακές στιγμές, την ευτυχία, τα δάκρυα, τις πολλές σχέσεις και τα παιδιά. Θα ευγνωμονούμε για πάντα τις υπέροχες αναμνήσεις και τους αμέτρητους ανθρώπους που γνωρίσαμε στην πορεία. Ευχαριστώ τα χιλιάδες άτομα και επιχειρήσεις που συμμετείχαν σε αυτή την εμπειρία».

Και πρόσθεσε:

«Το πιο σημαντικό, ένα πολύ ιδιαίτερο ευχαριστώ στον Ράιαν Σίκρεστ για την πίστη του, το E! Που είναι ο συνεργάτης μας και την ομάδα παραγωγής μας στο Bunim/Murray, που έχουν περάσει αμέτρητες ώρες κινηματογραφώντας την ζωή μας. Η τελευταία μας σεζόν θα προβληθεί στις αρχές του επόμενου έτους, 2021. Χωρίς το Keeping Up With The Kardashians, δεν θα ήμουν εδώ που βρίσκομαι σήμερα. Είμαι τόσο ευγνώμων σε όλους όσους μας παρακολούθησαν και υποστήριξαν εμένα και την οικογένειά μου τα τελευταία 14 απίστευτα χρόνια. Αυτό το σόου μας έκανε αυτούς που είμαστε και θα χρωστάω πάντα σε όλους όσους έπαιξαν ρόλο στην διαμόρφωση της σταδιοδρομίας μας και στην αλλαγή της ζωής μας για πάντα. Με αγάπη και ευγνωμοσύνη, Κιμ».

Το δίκτυο E! ανεφερε σε ανακοίνωσή του:

«Το E! υπήρξε το σπίτι και η εκτεταμένη οικογένεια των Καρντάσιαν – Τζένερ για 14 χρόνια, παρουσιάζοντας τις ζωές αυτής της οικογένειας. Μαζί με όλους εσάς παρακολουθήσαμε τις ιδιαίτερες στιγμές που η οικογένεια αυτή μοιράστηκε μαζί μας. Και παρόλο που ήταν προνόμιο μας και θα μας λείψουν ολόψυχα, σεβόμαστε την απόφαση της οικογένειας να ζήσει την ζωή της χωρίς τις κάμερές μας. Δεν είναι το τελευταίο μας αντίο ακόμα, είμαστε ενθουσιασμένοι που θα ξεκινήσει η νέα σεζόν του Keeping Up With The Kardashians στις 17 Σεπτεμβρίου με τη τελευταία σεζόν να κυκλοφορεί το 2021».

Όταν ξεκίνησε το Keeping Up With the Kardashians ελάχιστοι γνώριζαν το όνομα Καρντάσιαν.

Αρχικά το ριάλιτι είχε επικεντρωθεί στην Κρις Καρντάσιαν και τις κόρες της Κιμ, Κόρτνεϊ και Κλόε, τις σχέσεις και τις επαγγελματικές αναζητήσεις τους.

Στις σεζόν που ακολούθησαν σημαντικότερο ρόλο ανέλαβαν οι Κένταλ και Κάιλι Τζένερ κερδίζοντας την ίδια φήμη με αυτή των μελών των Καρντάσιαν ενώ ξεχωριστό κεφάλαιο αποτέλεσε ο Μπρους Τζένερ, ο πατέρας της Κένταλ Τζένερ και Ολυμπιονίκης, ειδικά κατά την περίοδο αλλαγής φύλου ως Κέιτλιν Τζένερ, η οποία έφερε στο προσκήνιο το θέμα των τρανς όπως ποτέ δεν είχε συμβεί στο παρελθόν στην αμερικανική σόουμπιζ.

Μέσα από το ριάλιτι, οι θαυμαστές των Καρντάσιαν παρακολούθησαν βασικά γεγονότα στην προσωπική και επαγγελματική ζωή της οικογένειας, συμπεριλαμβανομένων των γάμων της Κιμ Καρντάσιαν με τον Κρις Χάμφρεϊ αλλά και τον Κάνιε Ουέστ, της ένοπλης ληστεία στο Παρίσι, της διάλυσης του γάμου της Κλόε με τον μπασκετμπολίστα Λαμάρ Όντομ αλλά και της αλλαγής φύλου του Μπρους Τζένερ σε Κέιτλιν Τζένερ.

Η αλήθεια είναι, βέβαια, ότι ο πιο πρόσφατος κύκλος δεν τα πήγε πολύ καλά σε τηλεθέαση.

Τον περασμένο Απρίλιο η θεαματικότητα είχε πέσει στους 871.000 θεατές, στο 4ο χειρότερο επεισόδιο όλων των εποχών.

Τη μέρα με τη μεγαλύτερη τηλεθέαση πάνω από 10,5 εκατομμύρια θεατές συντονίστηκαν για να παρακολουθήσουν το γάμο της Κιμ Καρντάσιαν με τον Κρις Χάμφρεϊ, που προβλήθηκε το 2011.