Ευρωπαίοι σοσιαλδημοκράτες: PES, PES, κάποιοι θα μας ψηφίσουν

Τα προβλήματα της ευρωπαϊκής σοσιαλδημοκρατίας επιχείρησε να αναδείξει ρεπορτάζ του Politico. Αφορμή έλαβε από το πρόσφατο συνέδριο του PES (Party of European Socialists), δηλαδή της παράταξης της Ευρωβουλής στην οποία συμμετέχουν τα λεγόμενα κεντροαριστερά κόμματα της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Την περασμένη εβδομάδα, λοιπόν, οι επικεφαλής των κομμάτων που καλύπτει η ομπρέλα του PES συναθροίστηκαν στο Αμστερνταμ και έκαναν έναν απολογισμό της πορείας τους. Ο ιστότοπος των Βρυξελλών ήταν σκληρός και χαρακτήρισε «φθίνουσα παντού στην Ευρώπη» την επιρροή των σοσιαλδημοκρατών.

Πάντως, από τις τοποθετήσεις και από τα «πηγαδάκια» βγήκαν κάποια συμπεράσματα «για τους νικητές και τους χαμένους» της σοσιαλδημοκρατικής υπόθεσης, όπως έγραψε το Politico. Διότι αυτές καθαυτές οι αποφάσεις του συνεδρίου ήταν προειλημμένες: «Ολα όσα έπρεπε να ψηφίσει το συνέδριο είχαν ήδη αποφασιστεί εκ των προτέρων και κεκλεισμένων των θυρών, έτσι πολλοί από τους συγκεντρωθέντες εκεί είδαν το συνέδριο ως ένα είδος απλής συζήτησης». Το ρεπορτάζ δεν εξήγησε, βέβαια, τους λόγους αυτής της καραμπινάτης… δημοκρατικότητας, ούτε ποιος την επέβαλε στους σοσιαλιστές ηγέτες.

Το μέλλον της σοσιαλδημοκρατίας απασχόλησε «συζητήσεις σε πάνελ και μεμονωμένους ομιλητές», ιδίως «οι επερχόμενες εκλογές σε Ολλανδία και Σουηδία», χώρες όπου «η σοσιαλδημοκρατία ευελπιστεί να ανακτήσει την εξουσία». Με δηλητηριώδη ειρωνεία το Politico έγραψε ότι «ερμήνευσε τους ρούνους», δηλαδή αποκρυπτογράφησε κάποιες ανησυχίες και πολιτικές στροφές ή πιρουέτες, λεκτικές τουλάχιστον. Ως γνωστόν, οι ρούνοι ήταν το αρχαίο σύστημα γραφής των βορείων λαών της Ευρώπης, ένα δήθεν θεϊκής προέλευσης αλφάβητο, που συμπωματικά… αποθεώθηκε από τα (και αλαφροΐσκιωτα, εκτός των άλλων) γερμανικά Ες Ες.

Ακροδεξιά, Γκλικσμάν, Σάντσεθ, εργαζόμενοι

Κατά το ρεπορτάζ, στους «νικητές» του συνεδρίου (αυτών των «φτερωτών ομιλιών») περιλαμβάνεται η Ακροδεξιά, διότι οι σοσιαλδημοκράτες που μίλησαν την έβαλαν στη θέση του αντιπάλου δέους των. «Δεν μπορούμε να επιστρέψουμε σε αυτό το σκοτεινό παρελθόν, θα πολεμήσουμε την Ακροδεξιά με όλη μας τη δύναμη» είπε ο επανεκλεγείς στο πόστο τού προέδρου του PES, Σουηδός Στέφαν Λεβέν. Συνάγεται ότι ο «αντιακροδεξιός αγώνας» θα είναι «η κεντρική αποστολή της σοσιαλδημοκρατίας τα επόμενα χρόνια». Οπως σχολίασε ο ιστότοπος, «θα χρησιμοποιήσουν την αντίθεσή τους προς την Ακροδεξιά ως οδικό χάρτη για τη δική τους ανανέωση».

Ωστόσο υπήρξαν και σύνεδροι που «παρουσιάστηκαν πιο πρόθυμοι να παίξουν στο δεξιό λαϊκιστικό πεδίο, δίνοντας στα θέματα της μετανάστευσης και της εθνικής ταυτότητας σοσιαλιστική χροιά». Οπως ο γάλλος, άκρως φιλόδοξος σοσιαλδημοκράτης Ραφαέλ Γκλικσμάν, που είπε ότι «πρέπει να ανταποκριθούμε στην ανησυχία περί εθνικής ταυτότητας, αλλά χωρίς να συμμεριζόμαστε τις εμμονές της Ακροδεξιάς» και πως «στη Γαλλία πρέπει να πούμε κάτι για το τι σημαίνει να είσαι Γάλλος». Και οι ρουμάνοι σοσιαλδημοκράτες θα τροποποιήσουν το καταστατικό τους, αφαιρώντας το «αριστερό» πρόσημό τους και προσθέτοντας τη λέξη «κεντροαριστερό».

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, συνέχισε το Politico την αναφορά στους «νικητές», πολλοί ηγέτες εθνικών κομμάτων επαίνεσαν τον πρωθυπουργό της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ για τα επιτεύγματά του: «Ενίσχυσε την οικονομία, μειώνοντας την ανισότητα. Εδειξε ότι η σοσιαλδημοκρατία δουλεύει. Αύξησε μισθούς και συντάξεις, φορολόγησε τους πλούσιους, επένδυσε μαζικά στην κλιματική μετάβαση, νομιμοποίησε χιλιάδες μετανάστες και πάει καλά στα γκάλοπ, παρά τα επτά χρόνια διακυβέρνησης». Το ρεπορτάζ δεν παρέλειψε ότι όρθιοι οι σύνεδροι καταχειροκρότησαν τον Σάντσεθ, ο οποίος κυβερνά χάρις στην υποστήριξη κομματιδίων που ονειρεύονται απόσχιση επαρχιών από το ισπανικό κράτος.

Τέλος, στους «νικητές» του συνεδρίου περιλαμβάνονται και οι εργαζόμενοι. Πολλοί σοσιαλδημοκράτες ηγέτες τούς θυμήθηκαν «και δήλωσαν ότι το κύριο πρόβλημα της σοσιαλδημοκρατίας είναι ότι οι πολιτικοί εκπρόσωποί της ξέχασαν τις ρίζες τους στα εργατικά κινήματα». Κατόπιν αυτού «ορκίστηκαν να ακούσουν ξανά τις ανησυχίες των εργαζομένων και να διπλασιάσουν τις επενδύσεις στο κράτος πρόνοιας». Περισσότερο από τους άλλους εμφανίστηκε ως εργατοπατέρας ο Γκλικσμάν: «Πρέπει να επαναφέρουμε τους εργαζομένους στον πυρήνα των αποφάσεών μας. Οι εργαζόμενοι ψηφίζουν τώρα την Ακροδεξιά, αυτή είναι η σκληρή αλήθεια. Το κάνουν επειδή οι επιλογές που έγιναν [από σοσιαλδημοκράτες κυβερνώντες] ήταν εις βάρος των εργαζομένων» είπε.

Συμπερασματικά, σημείωσε το Politico, το PES «ως πυρήνα τού προεκλογικού προγράμματός του καθόρισε τα βασικά στοιχεία της σοσιαλδημοκρατίας», δηλαδή «την υγειονομική περίθαλψη, τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την προσιτή στέγαση και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας». Και σε αυτό το σημείο το ρεπορτάζ πέρασε στους «χαμένους» του συνεδρίου, υποστηρίζοντας τη θέση ότι οι σοσιαλδημοκράτες δεν κατάφεραν να συμφωνήσουν στον τρόπο αντιμετώπισης της μετανάστευσης.

Μετανάστες, δημοκρατικότητα, αποβολή Φίτσο

Κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης, το περασμένο Σάββατο, η επικεφαλής του σουηδικού σοσιαλδημοκρατικού κόμματος, Μαγκνταλένα Αντερσον, δήλωσε ότι κλειδί για την επιτυχία του κόμματός της στα γκάλοπ είναι η σκλήρυνση της θέσης του στο ζήτημα της μετανάστευσης. «Είμαστε πολύ πιο αυστηροί στη μετανάστευση και στο έγκλημα από ό,τι ήμασταν πριν, λόγω της κατάστασης που επικρατεί στη Σουηδία. Δεχθήκαμε περισσότερους πρόσφυγες από οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα το 2015. Τώρα πέφτουν πολλοί πυροβολισμοί, αυτό πρέπει να το λάβουμε σοβαρά υπ’ όψιν». Ωστόσο υπήρξε αντίλογος.

Η επικεφαλής του ιταλικού Δημοκρατικού Κόμματος (Partito Democratico), Eλι Σλάιν, προωθεί την ανθρωπιστική προσέγγιση στη μετανάστευση και δίνει έμφαση στην ένταξη, όχι στις απελάσεις. «Η Σλάιν απέρριψε την Αντερσον υποστηρίζοντας ότι οι Σοσιαλιστές δεν μπορούν να νικήσουν την Ακροδεξιά ‘‘τρέχοντας πίσω από την ατζέντα της Ακροδεξιάς’’». Μαζί της συντάχθηκε και ο Σάντσεθ: «Για να είμαστε αξιόπιστοι πρέπει να παραμείνουμε πιστοί στις αρχές μας. Δεν μπορούμε να αποδεχτούμε το πλαίσιο της Ακροδεξιάς, δεν μπορούμε να απαρνηθούμε τις πεποιθήσεις μας για λόγους πολιτικής ευκολίας».

Δεύτερος «χαμένος» του συνεδρίου, πάντα κατά το Politico, ήταν η δημοκρατικότητα. «Ολα όσα έπρεπε να ψηφίσει το συνέδριο είχαν ήδη αποφασιστεί εκ των προτέρων και κεκλεισμένων των θυρών, έτσι πολλοί σύνεδροι αντιμετώπισαν τη μάζωξη ως ένα είδος συζήτησης. Ο Λεβέν επανεξελέγη πρόεδρος με ψηφοφορία, την περασμένη Παρασκευή το βράδυ, αν και δεν είχε κανέναν αντίπαλο. Η ομάδα των αντιπροέδρων του παραμένει σε μεγάλο βαθμό αμετάβλητη και συμφωνήθηκε από τους ηγέτες των κομμάτων κεκλεισμένων των θυρών κατά τη διάρκεια ενός δείπνου και χωρίς ανοιχτή ψηφοφορία.

»Οι σύνεδροι επικύρωσαν τα ψηφίσματα με άτυπη ανάταση χειρών, δίχως ονομαστική κλήση, δίχως να τηρηθούν αρχεία και δίχως γραμματεία καταμέτρησης του αποτελέσματος. Η όλη διαδικασία άφησε ελάχιστα περιθώρια για δημόσιες διαφωνίες, πόσο μάλλον για λογοδοσία. Επίσης, οι σοσιαλδημοκράτες απέκλεισαν το κόμμα του πρωθυπουργού της Σλοβακίας, Ρόμπερτ Φίτσο.

»Η συμμετοχή του στο PES είχε ήδη ανασταλεί τον Οκτώβριο του 2023 και οι ευρωβουλευτές του είχαν αποβληθεί από τη σοσιαλδημοκρατική ομάδα της Ευρωβουλής. Ο Φίτσο αντέδρασε στην αποβολή του κόμματός του ως εξής: ‘‘Αν μας τιμωρούν επειδή ορίσαμε τον γάμο ως μοναδική ένωση μεταξύ άνδρα και γυναίκας, επειδή είπαμε ότι υπάρχουν μόνο δύο φύλα και ότι σε αυτά τα ζητήματα το εθνικό δίκαιο υπερισχύει του ευρωπαϊκού, αν για αυτόν τον λόγο αποβληθήκαμε, τότε η αποβολή μας μάς τιμά’’».

