Eurovision: Η Κλαυδία με την «Αστερομάτα» στον τελικό [βίντεο]

Εντυπωσίασε η εμφάνιση της ελληνικής συμμετοχής στον Β’ ημιτελικό της Eurovision 2025 με την Κλαυδία και το τραγούδι «Αστερομάτα» που διεκδίκησε και κέρδισε το «εισιτήριο» για τον μεγάλο τελικό του Σαββάτου.

Με μία καθηλωτική ερμηνεία και μια σκηνική παρουσία που ενθουσίασε τους θαυμαστές της Eurovision, η Κλαυδία έκλεψε τις εντυπώσεις στον δεύτερο ημιτελικό, που πραγματοποιήθηκε στη Βασιλεία.

Η Ελλάδα εμφανίστηκε στην 7η θέση με την ατμοσφαιρική μπαλάντα, την «Αστερομάτα», μια δημιουργία σε σύνθεση των Arcade και της Κλαυδίας και στίχους των Arcade. Creative director της ελληνικής συμμετοχής είναι ο Φωκάς Ευαγγελινός.

Τη δημιουργική ομάδα της σκηνικής εμφάνισης συνθέτουν οι: Χρήστος Μαγκανάς (video artist), Deux Hommes (fashion designer), Γιάννης Μουρίκης (set designer), Γιώργος Τέλλoς (light designer).

Την Κλαυδία πλαισιώνει στη σκηνή η Χριστίνα Καλιακάτσου. Συνεργάτης του Φωκά Ευαγγελινού είναι ο Χρήστος Νικολάου. Make-up artists & Hair styling: Δημήτρης Πινίρος, Θάνος Λιατίφης (The Men Artists). Stylist: Τέσσυ Κομμένη. Vocal coach: Μάχη Νιλ.

Υπενθυμίζεται ότι η ελληνίδα τραγουδίστρια συμμετείχε στον εθνικό τελικό που διοργάνωσε η ΕΡΤ τον περασμένο Ιανουάριο και το τραγούδι ψηφίστηκε από το κοινό ως το καλύτερο για να εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον διαγωνισμό.

Στη Eurovision 2025 συμμετέχουν 37 χώρες, από τις οποίες οι έξι συμμετέχουν απευθείας στον μεγάλο τελικό, δηλαδή οι λεγόμενες «Big Five» (Γαλλία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία, Ιταλία), καθώς και η διοργανώτρια Ελβετία. Στον α’ ημιτελικό εμφανίζονται και ψηφίζουν η Ισπανία, η Ιταλία και η Ελβετία, ενώ στον Β’ Ημιτελικό η Γαλλία, η Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Τα τραγούδια που προκρίθηκαν στους δύο ημιτελικούς καθορίστηκαν αποκλειστικά και μόνο από την ψήφο του κοινού. Το κοινό στην Ελλάδα, μάλιστα, θα μπορεί για πρώτη φορά φέτος να ψηφίσει και online μέσω του www.esc.vote, καθώς και με τηλεφωνική κλήση και SMS.

Τα σχόλια που έκαναν την εμφάνισή τους στο Twitter ήταν ιδιαίτερα θετικά για την εμφάνιση της Κλαυδίας, με τους θαυμαστές τους διαγωνισμού να εκφράζουν ενθουσιασμό τους για την ελληνική αποστολή. Το BBC σχολίασε την εμφάνισή της σε ανάρτηση που έκανε στον επίσημο λογαριασμό του στο Instagram. Αφού δημοσίευσε το βίντεο με την Κλαυδία πάνω στη σκηνή της Eurovision, έγραψε: «Η απόδοση της Κλαυδίας είναι απλά μαγευτική».

0 backing vocals, 0 insults, 0 nudity

100% pure talent, an emotional ethnic and powerful ballad, touching on themes of displacement & survival, with references of refugee experiences. WE LOVE YOU KLAVDIA, VOTE #07 GREECE 🇬🇷 #eurovisiongr #eurovision2025pic.twitter.com/pn5ECUK66B

— . (@AMOURHWASA) May 15, 2025