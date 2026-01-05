Ανοιξε η όρεξη του Τραμπ: Ωραία ιδέα η επιχείρηση Κολομβία – χρειαζόμαστε τη Γροιλανδία

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Air Force One και όντας σε πτήση από το Μαρ-α-Λάγκο της Φλόριντα με προορισμό την Ουάσινγκτον, και με υπερβολική αυτοπεποίθηση μετά την επιτυχημένη επιχείρηση στο Καράκας, ο Τραμπ δεν έδειξε καμία αυτοσυγκράτηση: έβαλε στο στόχαστρό του την Κολομβία, την Κούβα, το Μεξικό, τη Γροιλανδία αλλά και το Ιράν.

Σχετικά με την Κολομβία άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο επίθεσης, υποστηρίζοντας ότι «είναι επίσης πολύ άρρωστη, διοικούμενη από έναν άρρωστο άνθρωπο, που του αρέσει να παράγει κοκαΐνη και να την πουλάει στις Ηνωμένες Πολιτείες και δεν θα το κάνει για πολύ ακόμα».

Ερωτώμενος εάν οι ΗΠΑ θα προχωρήσουν σε στρατιωτική επιχείρηση εναντίον της Κολομβίας, ο Τραμπ απάντησε: «Μου ακούγεται καλή ιδέα».

Ακόμα ανέφερε ότι τα μέλη των ενόπλων δυνάμεων που τραυματίστηκαν κατά τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο είναι όλα σε καλή κατάσταση.

«Η ανδρεία τους ήταν απίστευτη. Κατέβηκαν από το ελικόπτερο και οι σφαίρες έπεφταν από παντού. Όπως γνωρίζετε, ένα από τα ελικόπτερα χτυπήθηκε, αλλά τα πήραμε όλα πίσω και κανείς δεν σκοτώθηκε», είπε χαρακτηριστικά.

Ακόμα δήλωσε πως πολλοί Κουβανοί έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, προσθέτοντας ότι «δυστυχώς, υπήρξαν πολλές απώλειες από την άλλη πλευρά».

«Οι ΗΠΑ έχουν τον έλεγχο στη Βενεζουέλα»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ υπογράμμισε επίσης ότι η τρέχουσα προτεραιότητά του είναι να «διορθώσει» τη Βενεζουέλα και όχι να διεξαγάγει εκλογές, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν στο σωστό χρόνο.

Ακόμα δήλωσε ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να εξαπολύσουν μια δεύτερη στρατιωτική επίθεση στη Βενεζουέλα εάν τα εναπομείναντα μέλη της κυβέρνησης δεν συνεργαστούν με τις προσπάθειές του να «διορθώσει» τη χώρα.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι η κυβέρνησή του θα συνεργαστεί με τα εναπομείναντα μέλη του καθεστώτος Μαδούρο για την καταπολέμηση του εμπορίου ναρκωτικών και την αναμόρφωση της πετρελαϊκής βιομηχανίας, αντί να πιέσει για άμεσες εκλογές με σκοπό την εγκατάσταση νέας κυβέρνησης.

Είπε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες «έχουν τον έλεγχο» της Βενεζουέλας και «συνεργάζονται με τους ανθρώπους που μόλις ορκίστηκαν», σε μία αναφορά πιθανότατα προς την αντιπρόεδρο της χώρας Ντέλσι Ροντρίγκες, η οποία ασκεί τα καθήκοντα προέδρου και την οποία δεν κατονόμασε.

«Μην με ρωτάτε ποιος έχει τον έλεγχο, γιατί θα σας δώσω μία απάντηση που θα είναι πολύ αμφιλεγόμενη», είπε. Όταν πιέστηκε να εξηγήσει τη δήλωσή του, ανέφερε: «Σημαίνει ότι είμαστε υπεύθυνοι. Εμείς είμαστε υπεύθυνοι».

Ο Τραμπ είπε ότι δεν έχει μιλήσει ακόμα προσωπικά με τη Ροντρίγκες, αλλά άλλοι το έχουν κάνει, προσθέτοντας ότι θα της μιλήσει «την κατάλληλη στιγμή».

Είπε επίσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έδωσαν τίποτα στη Ροντρίγκες ως αντάλλαγμα για τη συνεργασία της, αλλά σημείωσε ότι «συνεργάζεται».

«Η Βενεζουέλα αυτή τη στιγμή είναι μια νεκρή χώρα. Πρέπει να την επαναφέρουμε και θα χρειαστούμε μεγάλες επενδύσεις από τις πετρελαϊκές εταιρείες για να επαναφέρουμε την υποδομή σε λειτουργία», είπε ακόμα.

Ο Τραμπ απέρριψε την ιδέα ότι η Ροντρίγκες έχει αντιδράσει στις Ηνωμένες Πολιτείες, παρά τα σχόλιά της ότι η επιχείρηση αποτελεί κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου και της κυριαρχίας της Βενεζουέλας.

«Ακούτε διαφορετικό πρόσωπο από αυτό που ακούω εγώ», είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Αναφερόμενος στο Μεξικό είπε ότι «κάτι πρέπει να κάνουμε», εάν δεν συνεργαστεί ενώ σχετικά με την Κούβα απέκλεισε μία στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ, καθώς όπως είπε μοιάζει έτοιμη να καταρρεύσει από μόνη της.

Κατά τον Τραμπ θα είναι δύσκολο για την Αβάνα να «αντέξει» χωρίς να λάβει το πετρέλαιο της Βενεζουέλας. «Δεν νομίζω ότι χρειαζόμαστε καμία δράση. Φαίνεται ότι καταρρέει», είπε χαρακτηριστικά.

«Χρειαζόμαστε τη Γροιλανδία»

Σχετικά με τη Γροιλανδία επέμεινε ότι «τη χρειαζόμαστε για την ασφάλεια των ΗΠΑ».

«Χρειαζόμαστε τη Γροιλανδία. Αυτή τη στιγμή είναι στρατηγικής σημασίας. Η Γροιλανδία είναι γεμάτη με ρωσικά και κινεζικά πλοία», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους στο Air Force One. «Χρειαζόμαστε τη Γροιλανδία από άποψη εθνικής ασφάλειας, και η Δανία δεν θα είναι σε θέση να την κρατήσει», προσέθεσε.

H δήλωση του Τραμπ προκάλεσε την έντονη αντίδραση της δανής πρωθυπουργού, Μέτε Φρέντερικσεν, που κάλεσε τις ΗΠΑ «να σταματήσουν τις απειλές τους» περί προσάρτησης της νήσου.

Η Φρέντερικσεν ζήτησε «έντονα από τις ΗΠΑ να σταματήσουν τις απειλές τους εναντίον ενός ιστορικού συμμάχου και εναντίον μιας άλλης χώρα και ενός άλλου λαού που έχουν δηλώσει ξεκάθαρα ότι δεν είναι προς πώληση.

»Πρέπει να το πω πολύ ξεκάθαρα στις Ηνωμένες Πολιτείες: δεν έχει κανένα νόημα να μιλάτε για την ανάγκη των ΗΠΑ να πάρουν τον έλεγχο της Γροιλανδίας. Οι ΗΠΑ δεν έχουν το δικαίωμα να προσαρτήσουν καμία από τις τρεις χώρες του Βασιλείου της Δανίας», πρόσθεσε.

Η Φρέντερικσεν υπενθύμισε ότι το Βασίλειο της Δανίας, το οποίο περιλαμβάνει τα νησιά Φερόες και τη Γροιλανδία, «αποτελεί μέλος του ΝΑΤΟ και κατά συνέπεια καλύπτεται από την εγγύηση ασφαλείας της Συμμαχίας».

«Δεν πιστεύω τον Πούτιν»

Αναφορικά με το Ιράν, ο αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε ότι θα «χτυπηθεί πολύ σκληρά» αν σκοτωθούν διαδηλωτές. «Παρακολουθούμε την κατάσταση πολύ προσεκτικά. Αν αρχίσουν να σκοτώνουν ανθρώπους όπως έκαναν στο παρελθόν, νομίζω ότι θα δεχτούν σκληρό χτύπημα από τις Ηνωμένες Πολιτείες», είπε χαρακτηριστικά.

Όσον αφορά την Ουκρανία δήλωσε ότι δεν πιστεύει πως το Κίεβο επιτέθηκε στην κατοικία του Πούτιν. «Δεν πιστεύω ότι έλαβε χώρα αυτή η επίθεση», δήλωσε ο Τραμπ. «Κάτι συνέβη αρκετά κοντά, αλλά δεν είχε καμία σχέση με αυτό», προσέθεσε.

Η Μόσχα κατηγόρησε το Κίεβο ότι προσπάθησε να επιτεθεί σε κατοικία του Πούτιν στη βόρεια περιοχή Νόβγκοροντ της Ρωσίας με 91 μακράς εμβέλειας drone, και δήλωσε ότι η Ρωσία θα επανεξετάσει τη διαπραγματευτική της θέση στις συνεχιζόμενες συνομιλίες με τις ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Η Ουκρανία και οι δυτικές χώρες αμφισβήτησαν την εκδοχή της Ρωσίας.

