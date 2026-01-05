Tραμπ: Ετοιμη να «πέσει» η Κούβα- 32 πολίτες της σκοτώθηκαν στην επέμβαση στη Βενεζουέλα

Ο Ντόναλντ Τραμπ έκρινε ότι μάλλον δεν χρειάζεται στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ εναντίον της Κούβας, επειδή η κυβέρνηση της Αβάνας μοιάζει έτοιμη να πέσει: αυτά είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ την Κυριακή (04.01), μιλώντας σε δημοσιογράφους που τον συνόδευαν στο Air Force One.

Ο Τραμπ επανέλαβε ότι μεγάλος αριθμός μελών του προσωπικού φύλαξης του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, που αποτελείτο ιδίως από υπηκόους της Κούβας, σκοτώθηκε στην αμερικανική επιχείρηση αιχμαλώτισης και απαγωγής του σοσιαλιστή πολιτικού στο Καράκας τα ξημερώματα του Σαββάτου.

«Ξέρετε, σκοτώθηκαν πολλοί Κουβανοί χθες», είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στο προεδρικό αεροσκάφος. Υπήρξαν «δυστυχώς πολλοί νεκροί στην άλλη πλευρά», προσέθεσε.

Όντως και η Αβάνα επιβεβαίωσε τις απώλειες: Συνολικά 32 πολίτες της Κούβας σκοτώθηκαν το Σάββατο κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής επιχείρησης των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, στην πρωτεύουσα Καράκας και σε άλλες πόλεις, ανακοίνωσε η κουβανική κυβέρνηση.

«Εξαιτίας της εγκληματικής επίθεσης που διαπράχθηκε από την κυβέρνηση των ΗΠΑ εναντίον της Μπολιβαριανής Δημοκρατίας της Βενεζουέλας (…) έχασαν τη ζωή τους 32 Κουβανοί κατά τη διάρκεια μαχών», ανέφερε η κυβέρνηση του προέδρου της Κούβας, Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ, με ανακοίνωσή της που αναγνώστηκε στην κρατική τηλεόραση.

Οι στρατιωτικοί των κουβανικών επαναστατικών ενόπλων δυνάμεων και στελέχη του υπουργείου Εσωτερικών εκτελούσαν αποστολές στη Βενεζουέλα «κατόπιν αιτήματος των ομολόγων οργάνων» της χώρας, στενού συμμάχου της Κούβας, διευκρίνισε η κυβέρνηση της Αβάνας, προσθέτοντας ότι κηρύσσει διήμερο εθνικό πένθος σήμερα, Δευτέρα 5η Ιανουαρίου, και αύριο, Τρίτη 6η Ιανουαρίου, σε ένδειξη φόρου τιμής στους πεσόντες και ότι λεπτομέρειες για τις κηδείες τους θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες.

Οι στρατιωτικοί «εκπλήρωσαν με αξιοπρέπεια και ηρωισμό το καθήκον τους κι έπεσαν αφού πρόβαλαν σθεναρή αντίσταση, σε μάχη με τους επιτιθέμενους ή εξαιτίας βομβαρδισμών», κατά την ανακοίνωση της Αβάνας.

«Τιμή και δόξα στους γενναίους κουβανούς μαχητές που έπεσαν πολεμώντας τους τρομοκράτες με αυτοκρατορική στολή», υπερθεμάτισε μέσω X ο πρόεδρος Ντίας-Κανέλ.

Το Καράκας, τουλάχιστον ως αυτό το στάδιο, δεν έχει δημοσιοποιήσει απολογισμό των νεκρών και των τραυματιών στην επίθεση των ΗΠΑ. Πηγή της εφημερίδας New York Times στην κυβέρνηση στο Καράκας έκανε λόγο μιλώντας υπό τον όρο να μην κατονομαστεί την ημέρα της επίθεσης για περίπου 40 νεκρούς.

Η Κούβα και η Βενεζουέλα έχουν στενές σχέσεις από τα τέλη της δύσκολης δεκαετίας του 1990, η οποία έχει περιγραφεί από τους Κουβανούς ως «ειδική περίοδος». Τούτο διότι με την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης και γονατισμένη από το μακροχρόνιο αμερικανικό εμπάργκο, η Κούβα βρέθηκε τότε απομονωμένη και με τρομακτικά οικονομικά προβλήματα στα όρια της εξαθλίωσης –τότε την κράτησε όρθια η ηγετική μορφή του Φιντέλ Κάστρο, ώσπου στα τέλη των 90s να ανέλθει στην εξουσία της Βενεζουέλας ο Ούγκο Τσάβες.

Η έλευση ενός μπολιβαριανού ηγέτη στην ηγεσία του Καράκας έλυσε το οξύ ενεργειακό πρόβλημα της Κούβας: ο Κάστρο έστειλε γιατρούς στη Βενεζουέλα και ο Τσάβες βαρέλια με πετρέλαιο στην Κούβα.

Το 2002, απόπειρα πραξικοπήματος εναντίον του ηγέτη της Βενεζουέλας είχε οδηγήσει στην αποστολή Κουβανών στο Καράκας για να εγγυώνται την ασφάλειά του.

Αλλά ο Τσάβες πέθανε το 2013, ο Μαδούρο αποδείχτηκε πως δεν ήταν Τσάβες και τα πράγματα επιδεινώθηκαν τα τελευταία χρόνια

Η Κούβα αντιμετωπίζει τα τελευταία πέντε χρόνια σοβαρή οικονομική κρίση με βασικές εκφάνσεις την έλλειψη συναλλάγματος και καυσίμων και τις συνεχείς διακοπές της ηλεκτροδότησης, λόγω του συνδυαστικού αντίκτυπου της σκλήρυνσης των αμερικανικών κυρώσεων, της μείωσης του τουρισμού και των διαρθρωτικών αδυναμιών της κεντρικά σχεδιασμένης οικονομίας της.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, που έχει καταγωγή από την Κούβα, χαρακτήρισε την κυβέρνηση στην Αβάνα «τεράστιο πρόβλημα». Μιλώντας στο NBC News, είπε πως δεν θέλει να επιδοθεί σε σεναριολογία για τα «επόμενα βήματα», αλλά «νομίζω πως δεν είναι κανένα μυστήριο πως δεν είμαστε πολύ φίλοι του κουβανικού καθεστώτος, που, παρεμπιπτόντως, είναι αυτό που ενίσχυε τον Μαδούρο».

Ο κ. Ρούμπιο, δηλωμένος εχθρός της επανάστασης των Κάστρο, πιέζει εδώ και δεκαετίες η Ουάσιγκτον να ασκήσει πιο σκληρή πολιτική έναντι της Αβάνας, από την περίοδο που ήταν γερουσιαστής στη Φλόριντα.

Η σχέση ΗΠΑ-Κούβας χαρακτηρίζεται από εντάσεις από τα χρόνια της νικηφόρας επανάστασης υπό τον Φιδέλ Κάστρο το 1959, που ανέτρεψε τη δικτατορία του Φουλχένσιο Μπατίστα. Το επιφυλακτικό εγχείρημα του δημοκρατικού πρώην προέδρου Μπαράκ Ομπάμα να υπάρξει κάποια αναθέρμανση των σχέσεων της Ουάσιγκτον με την Αβάνα ακυρώθηκε μόλις ανέλαβε ο Ντόναλντ Τραμπ την πρώτη του θητεία (2017-2021).

