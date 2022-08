Επιτέλους: Στη Ζαπορίζια η αποστολή της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας

Ο γενικός διευθυντής της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας (IAEA) Ραφαέλ Γκρόσι ανακοίνωσε ότι βρίσκεται καθ’ οδόν προς τον πυρηνικό σταθμό στο Ενερχοντάρ της Ζαπορίζια, έπειτα από πολυήμερες διαπραγματεύσεις με τους Ρώσους και τους Ουκρανούς.

«Ηρθε η μέρα, η αποστολή της ΙΑΕΑ στη Ζαπορίζια βρίσκεται πλέον καθ’ οδόν. Πρέπει να προστατεύσουμε την ασφάλεια του μεγαλύτερου πυρηνικού εργοστασίου της Ουκρανίας και της Ευρώπης», τόνισε ο Γκρόσι στο Twitter, διευκρινίζοντας ότι η ομάδα της οποίας θα ηγηθεί προσωπικά, θα φθάσει στο εργοστάσιο «αργότερα αυτή την εβδομάδα».

Στη φωτογραφία που συνοδεύει την ανάρτησή του, ο επικεφαλής του ΔΟΑΕ ποζάρει με την ομάδα 10 και πλέον εργαζομένων που φορούν καπελάκια και γιλέκα με τον λογότυπο του οργανισμού.

Ο Γκρόσι ζητούσε εδώ και μήνες να του δοθεί η δυνατότητα να επισκεφθεί το εργοστάσιο, προειδοποιώντας πως υπάρχει «αληθινός κίνδυνος πυρηνικής καταστροφής».

Το εργοστάσιο στη Ζαπορίζια, όπου λειτουργούν έξι από τους 15 ουκρανικούς πυρηνικούς αντιδραστήρες, καταλήφθηκε από τα ρωσικά στρατεύματα στις αρχές του Μαρτίου, μερικές ημέρες μετά την έναρξη της εισβολής, και βρίσκεται σε μικρή απόσταση από τη γραμμή του μετώπου στο νότιο τμήμα της χώρας.

Κίεβο και Μόσχα αλληλοκατηγορούνται για τους βομβαρδισμούς στην περιοχή του εργοστασίου, κοντά στην πόλη Ενερχοντάρ, πάνω στον Δνείπερο ποταμό, που θέτουν σε κίνδυνο την εγκατάσταση.

Η ουκρανική εταιρεία Energoatom, η οποία διαχειρίζεται την εγκατάσταση, προειδοποίησε το Σάββατο για τον κίνδυνο να υπάρξει διαρροή ραδιενέργειας και πυρκαγιά έπειτα από νέα πλήγματα.

The day has come, @IAEAorg's Support and Assistance Mission to #Zaporizhzhya (ISAMZ) is now on its way. We must protect the safety and security of #Ukraine’s and Europe’s biggest nuclear facility. Proud to lead this mission which will be in #ZNPP later this week. pic.twitter.com/tyVY7l4SrM

— Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) August 29, 2022