ΕΟΔΥ: Χιλιάδες οι επιθέσεις σκύλων κάθε χρόνο στη χώρα

Χιλιάδες είναι κάθε χρόνο στη χώρα μας τα περιστατικά επιθέσεων σκυλιών σε ανθρώπους.

Στην πρώτη επίσημη καταγραφή, ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) υπολόγισε ότι το 2023 συνολικά 2.820 περιστατικά αναζήτησαν ιατρική φροντίδα σε δημόσια νοσοκομεία και δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, μετά από δάγκωμα σκύλου, αντιστοιχώντας σε 26,9 περιστατικά ανά 100.000 κατοίκους. Οι ειδικοί του οργανισμού επισημαίνουν ότι τα περιστατικά μπορεί να είναι σημαντικά περισσότερα από όσα καταγράφηκαν, αν ληφθεί υπόψη ότι μόνο το 47% των νοσοκομείων και το 36% της πρωτοβάθμιας περίθαλψης έστειλε δεδομένα για τη μελέτη, όπως επίσης ότι δεν συμπεριλήφθηκαν περιστατικά που κατέφυγαν σε ιδιωτικές δομές υγείας.

Η συχνότητα των περιστατικών ανά γεωγραφική περιφέρεια της χώρας κυμάνθηκε από 3 έως 73 περιστατικά ανά 100.000 κατοίκους για το έτος της μελέτης. Τα πιο πολλά περιστατικά συνέβησαν τον Απρίλιο και περιόδους καλοκαιρίας, ενώ τα λιγότερα τον Οκτώβριο.

Εξι στις δέκα περιπτώσεις (63%) αφορούσε ένα μόνο δάγκωμα, ενώ το 51% των τραυμάτων εντοπίστηκε στα κάτω άκρα. Αιμορραγία παρατηρήθηκε στο 75% των περιστατικών ενώ στα υπόλοιπα δεν σημειώθηκε εκροή αίματος.

Τα δαγκώματα αφορούσαν συχνότερα την ηλικιακή ομάδα 60–69 ετών (29 περιπτώσεις ανά 100.000), ενώ τα παιδιά 1–9 ετών ήταν τα σπανιότερα θύματα δαγκώματος (11 περιπτώσεις ανά 100.000).

Τα παιδιά, ωστόσο, εμφάνιζαν συχνότερα τραύματα στην κεφαλή και τον τράχηλο τα οποία συνηθέστερα προκαλούνταν από δεσποζόμενους σκύλους.

Εξάλλου, τα συμβάντα που οφείλονταν σε αδέσποτους και δεσποζόμενους σκύλους είχαν σχεδόν ίδια συχνότητα.

Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, στην πλειονότητά τους οι ασθενείς εμφάνισαν ήπια κλινική εικόνα, φέροντας επιπόλαια τραύματα και μόνον στο 9% των περιπτώσεων οι τραυματισμοί ήταν βαρύτεροι. Ορισμένοι ασθενείς (5%) χρειάστηκε να παραμείνουν στο νοσοκομείο για νοσηλεία.

Τα νοσοκομεία που συμμετείχαν στην έρευνα αντιμετώπισαν κατά μέσο όρο 19 περιστατικά ετησίως (1 έως 123 περιστατικά ανά νοσοκομείο), ενώ οι μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας 14 περιστατικά (1 έως 116 ανά μονάδα).

Τα παραπάνω στοιχεία υπογραμμίζουν ότι αυτού του είδους οι τραυματισμοί αποτελούν σημαντικό αλλά υποτιμημένο ζήτημα δημόσιας υγείας, αναφέρουν οι επιστήμονες του ΕΟΔΥ, υπενθυμίζοντας παράλληλα τη σημασία της πρόληψης και της υπευθυνότητας. Η εκπαίδευση για το πώς προσεγγίζουμε έναν σκύλο, η αποτροπή εγκατάλειψης ζώων και η συνεπής εφαρμογή των προγραμμάτων στείρωσης και υιοθεσίας είναι μέτρα που προστατεύουν τόσο εμάς όσο και τους ίδιους τους σκύλους.

