Τρίκαλα: 18χρονος έπνιξε τη μητέρα του και ειδοποίησε την Αστυνομία

φωτ. αρχείου | ΙΝΤΙΜΕnews
Νεκρή μέσα στο σπίτι της  σε χωριό των Τρικάλων, βρέθηκε το μεσημέρι της Τρίτης 54χρονη γυναίκα. Τις Αρχές ειδοποίησε ο 18χρονος γιος της λέγοντας ότι σκότωσε την ίδια του τη μητέρα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο κατά δήλωσή του μητροκτόνος, ο οποίος ζούσε με τον πατέρα του καθώς οι γονείς του ήταν διαζευγμένοι, φέρεται να έπνιξε την 54χρονη μητέρα του με πετσέτα και αμέσως μετά κάλεσε την Αστυνομία και ομολόγησε την πράξη του.

«Σκότωσα την μητέρα μου. Ελάτε να με συλλάβετε», φέρεται να είπε στους αστυνομικούς.

Ο 18χρονος συνελήφθη και στο σπίτι κλήθηκε ιατροδικαστής.

