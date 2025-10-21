Παραδόθηκε ο δράστης της δολοφονίας του 37χρονου Βούλγαρου στο Μπουρνάζι

Παραδόθηκε το πρωί στις Αρχές ο δράστης της δολοφονίας του 37χρονου Βούλγαρου τα ξημερώματα της Δευτέρας 20 Οκτωβρίου, έξω από νυχτερινό κέντρο στο Μπουρνάζι.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, πρόκειται για Ελληνα, 21 ετών, ο οποίος το πρωί της Τρίτης εμφανίστηκε στην έδρα της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Δυτικής Αττικής, συνοδευόμενος από τον συνήγορό του, και παραδόθηκε.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, δράστης και θύμα είχαν προσωπικές διαφορές, ενώ προ 15ημέρου ο νεαρός είχε πέσει θύμα ξυλοδαρμού από τον 37χρονο που, όπως έγινε γνωστό, είχε εκτίσει ποινή φυλάκισης στο σωφρονιστικό κατάστημα Λάρισας.

