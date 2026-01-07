Ζελένσκι -Χριστοδουλίδης: Εγγυήσεις ασφαλείας και ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ στο επίκεντρο

Με σαφές μήνυμα προς τους δυτικούς συμμάχους και με φόντο τη συνεχιζόμενη ρωσική απειλή, ο πρόεδρος της Ουκρανίας ζήτησε για άλλη μια φορά ισχυρές και νομικά δεσμευτικές εγγυήσεις ασφαλείας, ενώ παράλληλα επιδίωξε πρόοδο στις ενταξιακές διαπραγματεύσεις της χώρας του με την Ευρωπαϊκή Ενωση και αυστηρότερες κυρώσεις κατά της Μόσχας.

Ο Ζελένσκι συναντήθηκε στη Λευκωσία με τον πρόεδρο της Κύπρου Νίκο Χριστοδουλίδη, σε μια χρονική συγκυρία ιδιαίτερης σημασίας, καθώς η Κύπρος ανέλαβε την εξάμηνη εκ περιτροπής προεδρία της ΕΕ.

Μετά τη συνάντηση, σε δήλωσή του που αναρτήθηκε στην πλατφόρμα X, ο ουκρανός πρόεδρος τόνισε ότι «εργαζόμαστε ώστε κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου να σημειωθεί η μέγιστη δυνατή πρόοδος στο άνοιγμα των διαπραγματευτικών κεφαλαίων και στην πορεία ένταξης της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ενωση».

Η Ουκρανία υπέβαλε αίτηση ένταξης στην ΕΕ λίγες ημέρες μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής, τον Φεβρουάριο του 2022, επιδιώκοντας να αγκυροβολήσει πολιτικά και οικονομικά στη Δύση.

Παρά τις δυσκολίες που δημιουργεί ο πόλεμος, το Κίεβο πιέζει για επιτάχυνση της διαδικασίας, αν και αντιμετωπίζει αντιδράσεις – κυρίως από την Ουγγαρία – απέναντι σε μια «γρήγορη διαδρομή» ένταξης.

Στο επίκεντρο των συνομιλιών στη Λευκωσία βρέθηκε και το ζήτημα των κυρώσεων κατά της Ρωσίας.

«Με τον Νίκο Χριστοδουλίδη συζητήσαμε την ενίσχυση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας, οι οποίες πρέπει να παραμείνουν σε ισχύ όσο συνεχίζονται η ρωσική επιθετικότητα και η κατοχή», ανέφερε ο Ζελένσκι.

Παράλληλα, οι δύο ηγέτες συζήτησαν την ενίσχυση της αντιαεροπορικής άμυνας της Ουκρανίας, καθώς και την παραγωγή και προμήθεια μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones). «Ελπίζουμε ότι η στήριξη προς την Ουκρανία θα παραμείνει ισχυρή», πρόσθεσε.

Στο πλαίσιο των επαφών του, ο ουκρανός πρόεδρος συναντήθηκε επίσης με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα.

Οπως δήλωσε, οι συναντήσεις της Τετάρτης αποτέλεσαν ευκαιρία για συζήτηση των λεπτομερειών της συνόδου που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι την Τρίτη (06/01), όπου οι Ηνωμένες Πολιτείες στήριξαν τη συγκρότηση μιας ευρείας συμμαχίας συμμάχων της Ουκρανίας, δεσμευόμενων να προσφέρουν εγγυήσεις ασφαλείας σε περίπτωση κατάπαυσης του πυρός, ώστε να υποστηρίξουν τη χώρα εάν δεχθεί εκ νέου ρωσική επίθεση.

Ωστόσο, ο Ζελένσκι εμφανίστηκε επιφυλακτικός, σημειώνοντας ότι δεν έχει λάβει ακόμη ξεκάθαρη απάντηση από τους εταίρους της Ουκρανίας, για το ποια θα ήταν η αντίδρασή τους σε ένα ενδεχόμενο νέο ρωσικό πλήγμα.

«Οσο δεν έχουμε τέτοιες εγγυήσεις ασφαλείας, νομικά δεσμευτικές, με στήριξη από τα κοινοβούλια και από το Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών, αυτό το ερώτημα δεν μπορεί να απαντηθεί», δήλωσε, σύμφωνα με το Reuters.

Η Κύπρος, αν και στο παρελθόν διατηρούσε στενούς πολιτικούς και πολιτισμικούς δεσμούς με τη Ρωσία, έχει στηρίξει πλήρως τις κυρώσεις κατά της Μόσχας. Πολλοί στο νησί «βλέπουν» κοινά στοιχεία ανάμεσα στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και την τουρκική εισβολή στη βόρεια Κύπρο το 1974, μετά το πραξικόπημα που είχε οργανώσει τότε η στρατιωτική χούντα στην Ελλάδα.

Σε ανάρτησή του στο X μετά τη συνάντηση, ο Νίκος Χριστοδουλίδης υπογράμμισε ότι «η Κύπρος επαναβεβαιώνει την ακλόνητη δέσμευσή της στην κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας», προσθέτοντας πως «ως χώρα που εξακολουθεί να ζει με τις συνέπειες μιας παράνομης εισβολής και συνεχιζόμενης στρατιωτικής κατοχής, κατανοούμε πλήρως τι διακυβεύεται».

Τόνισε, επίσης, ότι «η Ουκρανία θα αποτελέσει κεντρική προτεραιότητα της κυπριακής Προεδρίας» και ότι η Λευκωσία θα εργαστεί για τη διασφάλιση διαρκούς στήριξης «σε όλα τα επίπεδα».

Fruitful meeting with President 🇺🇦 @ZelenskyyUa, weeks after my visit to Kyiv. Cyprus reaffirms its steadfast commitment to Ukraine’s sovereignty and territorial integrity. As a country that still lives with the consequences of illegal invasion and ongoing military occupation, we… pic.twitter.com/7Lpu3OGIea — President of the Republic of Cyprus (@PresidentCYP) January 7, 2026

Για την έναρξη της εξάμηνης κυπριακής προεδρίας θα πραγματοποιηθεί επίσημη τελετή στη Λευκωσία, στην οποία θα συμμετάσχουν και ηγέτες από τη Μέση Ανατολή, μεταξύ αυτών ο πρόεδρος του Λιβάνου Τζόζεφ Αούν.

Η παρουσία τους αναδεικνύει τη φιλοδοξία της Κύπρου να λειτουργήσει ως γέφυρα ανάμεσα στην Ευρώπη και την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

