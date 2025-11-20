Πέθανε ο επιχειρηματίας Πάνος Μαρινόπουλος

Την τελευταία του πνοή, από ανοξαιμική εγκεφαλοπάθεια, άφησε ο επιχειρηματίας Πάνος Μαρινόπουλος.

Ηταν 74 ετών.

Ο Πάνος Μαρινόπουλος ήταν μέλος της ομώνυμης οικογένειας, η οποία δραστηριοποιήθηκε για δεκαετίες στους κλάδους του λιανεμπορίου μέσω της ομώνυμης αλυσίδας λιανικής και της φαρμακοβιομηχανίας ΦΑΜΑΡ.

Είχε σπουδάσει στην Φαρμακευτική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και στη συνέχεια στο Ινστιτούτο Πολιτικών Επιστημών στο Παρίσι.

Ο Πάνος Μαρινόπουλος είχε διατελέσει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σε διάφορες εταιρείες του ομίλου, όπως: Famar S.A. (φαρμακοβιομηχανία), Αφοί Μαρινόπουλοι, ΤΙΤΑΝ.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News