Πώς ένα παιδικό κλιπ… έβαλε τους δημιουργούς του στο χρηματιστήριο

Oταν ο Κιμ Μιν-Σεκ έδωσε το πράσινο φως, τον Ιούνιο του 2016, για τη δημοσίευση ενός κλιπ 90 δευτερολέπτων με ένα παιδικό τραγούδι, δεν μπορούσε καν να φανταστεί την τεράστια επιτυχία του. Το βίντεο έγινε παγκόσμιο φαινόμενο, με πάνω από 16 δισεκατομμύρια προβολές – το δημοφιλέστερο μέχρι σήμερα στο YouTube.

Το τραγούδι ήταν το «Baby Shark» (καρχαρίας μωρό). Γοήτευσε τα μικρά παιδιά και η επιτυχία του έθεσε τα θεμέλια για τον δημιουργό του, Pinkfong, να γίνει μια επιχείρηση στο χώρο των media, αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων.

«Δεν περιμέναμε να ξεχωρίσει από τα άλλα μας περιεχόμενα», δήλωσε ο Κιμ, διευθύνων σύμβουλος της Pinkfong, στο BBC, μιλώντας από τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στη Σεούλ. «Εγινε ένα σημαντικό σημείο καμπής, που έθεσε τις βάσεις για το παγκόσμιο ταξίδι μας».

Την Τρίτη αυτό το ταξίδι οδήγησε την Pinkfong στο χρηματιστήριο της Νότιας Κορέας, όπου οι μετοχές της αυξήθηκαν κατά περισσότερο από 9% με την πρώτη τους εμφάνιση, ανεβάζοντας την αξία της στα 400 εκατ. δολάρια (περίπου 345 ευρώ)

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2010 με την ονομασία SmartStudy και δημιουργούσε ψηφιακό περιεχόμενο για παιδιά έως 12 ετών. Είχε μόλις τρεις υπαλλήλους, συμπεριλαμβανομένου του Κιμ και του διευθυντή τεχνολογίας Ντονγκγού Σον.

Ηταν τόσο μικρό το γραφείο τους που δεν περίμεναν ποτέ ότι θα έβγαζαν χρήματα από αυτό, είπε ο Κιμ. Η Pinkfong πέρασε από αρκετές σημαντικές αλλαγές και τελικά εστίασε σε περιεχόμενο για νήπια.

Η εταιρεία μεγάλωσε, έφτασε τους 100 υπαλλήλους και έδωσε προτεραιότητα σε απλούστερα παιχνίδια και περιεχόμενο βασισμένο στη μάθηση. «Και τότε εμφανίστηκε το Baby Shark», είπε ο Κιμ.

Η εταιρεία είναι γνωστή ως The Pinkfong Company από το 2022, ονομασία εμπνευσμένη από μια χαρούμενη και περίεργη αλεπού που εμφανιζόταν σε ένα από τα πρώτα της κινούμενα σχέδια. Σήμερα απασχολεί περίπου 340 υπαλλήλους, με γραφεία στο Τόκιο, στη Σαγκάη και στο Λος Αντζελες.

Η επιτυχία του «Baby Shark»

Το «Baby Shark» προέρχεται από τις ΗΠΑ της δεκαετίας του ’70, και το τραγουδούσαν συχνά στα καλοκαιρινά κατασκηνωτικά προγράμματα για παιδιά. Το τραγούδι, που επαναλαμβάνει τη φράση «Baby shark, doo, doo, doo, doo, doo, doo», είναι «ελκυστικό για τα παιδιά, αλλά μάλλον ενοχλητικό για τους ενήλικες», δήλωσε στο BBC ο αναλυτής μέσων ενημέρωσης Κέβιν Τσάου, από το Nanyang Technological University.

«Είναι σαν ένα τραγούδι K-pop (κορεατική ποπ). Εχει πολύ γρήγορο, ρυθμικό και εθιστικό», εξήγησε, με εύκολη μελωδία, ώστε να τη θυμούνται τα μικρά παιδιά.

Το βίντεο δεν έγινε αμέσως επιτυχία. Εκτινάχθηκε μόνο όταν η χορευτική ρουτίνα του παρουσιάστηκε σε παιδικές εκδηλώσεις στη νοτιοανατολική Ασία, σημείωσε το BBC. Βίντεο με παιδιά και ενήλικες να χορεύουν με το τραγούδι άρχισαν να διαδίδονται στο διαδίκτυο και τελικά το κλιπ έγινε viral.

Στο γραφείο της Pinkfong επικρατούσε μια «ατμόσφαιρα γιορτής», καθώς η ομάδα παρακολουθούσε τον αριθμό των προβολών να εκτοξεύεται, είπε ο Κιμ. Τον Νοέμβριο του 2020, το κλιπ «Baby Shark» κατέκτησε τον τίτλο του πιο προβεβλημένου στο YouTube.

Εφερε στην εταιρεία το ήμισυ των εσόδων της στα χρόνια αμέσως μετά την κυκλοφορία του βίντεο και έγινε εφαλτήριο για νέο περιεχόμενο και εμπορεύματα, είπε.

Ωστόσο η Pinkfong αντιμετώπισε μια νομική πρόκληση το 2019, όταν κατηγορήθηκε για λογοκλοπή του έργου ενός αμερικανού συνθέτη. Το Ανώτατο Δικαστήριο της Νότιας Κορέας απέρριψε την υπόθεση, αφού η εταιρεία υποστήριξε ότι η εκδοχή της προήλθε από ένα λαϊκό τραγούδι που δεν έχει πνευματικά δικαιώματα.

Η δικαστική νίκη, είπε ο Κιμ, έδωσε ώθηση στην εταιρεία, καθώς οι μετοχές της εισήχθησαν στο χρηματιστήριο. Πρόσθεσε ότι η αίτηση για εισαγωγή στο χρηματιστήριο είχε υποβληθεί πριν από την ανακοίνωση της απόφασης.

Αλλες θυγατρικές της Pinkfong, όπως το Bebefinn και το Sealook, αναπτύσσονται ραγδαία, αλλά η εταιρεία πρέπει να αποδείξει ότι η επιτυχία της δεν βασίζεται μόνο στο «Baby Shark», είπε η Μιν Γιουνγκ Κιμ, λέκτορας Διοίκησης Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο της Κορέας.

Το κοινό στο οποίο στοχεύει η εταιρεία αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα, καθώς τα μικρά παιδιά τείνουν να παρακολουθούν το ίδιο υλικό επανειλημμένως, είπε.

Ο Κιμ Μιν-Σεκ επιμένει ότι η επιχείρησή του μπορεί να αναπτυχθεί και πέρα από το «Baby Shark», το οποίο σήμερα αντιπροσωπεύει περίπου το ένα τέταρτο των εσόδων της Pinkfong.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η εταιρεία συγκέντρωσε σχεδόν 52 εκατ. δολάρια κατά την είσοδό της στο χρηματιστήριο και σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει αυτά τα χρήματα για να επεκτείνει τη σειρά ταινιών και χαρακτήρων της.

Η εταιρεία στοχεύει επίσης να γίνει ένας «τεχνολογικά προσανατολισμένος» δημιουργός περιεχομένου, χρησιμοποιώντας τα πρότυπα προβολής και άλλα δεδομένα για να διαμορφώσει τα νέα της έργα.

Η Pinkfong έχει ήδη επιτύχει «αυτό που πολλοί δημιουργοί ονειρεύονταν πάντα», δήλωσε ο ίδιος.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News