Πιερρακάκης για πρόεδρος του Εurogroup: Τιμητική αλλά πρόωρη η συζήτηση, λέει ο ίδιος

Αναλυτικά η απάντηση του υπουργού: Τέσσερις σκέψεις θα μοιραστώ με αφορμή την ερώτησή σας. Πρώτη σκέψη: Είναι εξαιρετικά τιμητικό νομίζω για τη χώρα μας, αν το σκεφτεί κανείς δέκα χρόνια μετά το ρίσκο της Ελλάδας να φύγει παραλίγο από το ευρώ – όπου υπήρχε για πολλούς από εμάς η έννοια «μένουμε Ευρώπη» – το πώς αναδύεται το όνομα της Ελλάδος ως μιας υποψήφιας χώρας για την προεδρία ενός τόσο σημαντικού ευρωπαϊκού θεσμού όπως το Eurogroup. Ενός θεσμού, που και στη χώρα μας τα δύσκολα χρόνια, βιώσαμε τον ρόλο τον οποίο παίζει. Και αυτό από μόνο του εγώ θα έλεγα ότι είναι τιμητικό. Δείχνει την τεράστια απόσταση που έχει διανύσει η χώρα αντικειμενικά. Και μόνο που υπάρχει αυτή η συζήτηση – και σίγουρα είναι κάτι το οποίο μας ικανοποιεί – μας δίνει συνολικά ώθηση για να κάνουμε ακόμα περισσότερες αλλαγές, να πάμε τη χώρα μας ακόμα περισσότερο μπροστά. Η δεύτερη σκέψη αφορά τον απερχόμενο Πρόεδρο, τον Paschal Donohoe, ο οποίος ήταν ένας εξαιρετικός Πρόεδρος του Eurogroup, ένας φίλος και για τη χώρα μας, εγώ θα σας πω, και ένας προσωπικός μου φίλος. Τον εκτιμούμε πάρα πολύ, έπαιξε καταλυτικό ρόλο συνολικά για την Ευρώπη με τον τρόπο ηγεσίας του, με διαπραγματεύσεις οι οποίες πολλές φορές δεν γίνονται με ανοιχτές τις κάμερες, αλλά με ζητήματα τα οποία πρέπει να λυθούν όχι απλώς σε ώρες, αλλά σε λεπτά. Ο Paschal έπαιξε αυτό το ρόλο καταλυτικά και σημαντικά και θέλω να το υπογραμμίσω. Τρίτον, το Eurogroup παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Εμείς το μάθαμε, στην Ελλάδα ξέρετε περισσότερο, τα δύσκολα χρόνια των Μνημονίων. Παίζει έναν τεράστιο ρόλο για το πώς θα πάει η Ευρώπη συνολικά μπροστά. Έχουμε αυτή τη στιγμή μπροστά μας ανοιχτά άπειρα ζητήματα, με πιο χαρακτηριστικό την Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, αυτό που παλιά λέγαμε Ένωση Κεφαλαιαγορών, Τραπεζική Ένωση, όλα αυτά συναπαρτίζουν την Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων. Έχει πάρα πολλές άλλες μεταρρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν συνολικά στις οικονομίες των χωρών της Ευρωζώνης. Οι τεχνολογικές αλλαγές παίζουν πλέον τεράστιο ρόλο στην οικονομία, το πώς τα ενσωματώνουμε, λοιπόν, αυτά στον μεταξύ μας διάλογο, στην οργάνωση αυτών των συζητήσεων, τι κάνει το ECOFIN, τι κάνει το Eurogroup, πώς αυτά τα δύο δρουν συμπληρωματικά και όχι εναλλακτικά, όλα αυτά είναι θέματα που πρέπει όλοι οι Υπουργοί Οικονομικών το επόμενο διάστημα να τα συζητήσουμε. Και εδώ θα σας πω ότι η Ελλάδα έχει μια πολύ μεγάλη αξιοπιστία στο τραπέζι λόγω της μεγάλης πορείας που έχουμε διανύσει και που περιεγράφη πριν και από εσάς στην ερώτησή σας. Λένε σε μια φράση που είναι για νέους συγγραφείς μια σύσταση: «Δείξε, μη λες». Εμείς δείξαμε όλα αυτά τα χρόνια, όχι μόνο σε δημοσιονομικό επίπεδο και σε μεταρρυθμιστικό επίπεδο, ειδικά για την Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, εγώ θα σας πω ότι καλά-καλά χθες η κίνηση που ολοκληρώθηκε με τη Euronext είναι μεγάλο κομμάτι, είναι μια ψήφος εμπιστοσύνης δική μας προς την Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων. Οι κινήσεις που γίνονται στο τραπεζικό σύστημα, το ίδιο. Πιστεύουμε σε μια μεγαλύτερη ενιαία Ευρώπη και το δείχνουμε στο πεδίο. Και έτσι, ανεξάρτητα από το εδώ και το τώρα αυτής της συζήτησης, αυτό παίζει μεγάλο ρόλο για την ελληνική θέση συνολικά στο πώς όλα αυτά τα ζητήματα και όλες αυτές οι μεταρρυθμίσεις θα εξελιχθούν. Τέταρτη παρατήρηση και τελευταία: οποιαδήποτε άλλη συζήτηση είναι εξαιρετικά πρόωρη. Θα υπάρξουν διαδικασίες, θα υπάρξουν αρχαιρεσίες, θα γίνουν οι σχετικές διαβουλεύσεις του Eurogroup σε επίπεδο Υπουργών Οικονομικών, θα γίνουν de facto διαβουλεύσεις σε επίπεδο ηγετών κρατών και Κυβερνήσεων, και εμείς θα έχουμε και μια συζήτηση εντός του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Όταν φτάσει εκείνη η ώρα, θα είμαστε σε θέση να πούμε περισσότερα. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι για εμάς τώρα σημασία έχει να κάνουμε τη δουλειά μας, να την κάνουμε καλά. Σήμερα είμαστε εδώ για να συζητήσουμε έναν προϋπολογισμό που είναι τόσο κοινωνικός όσο και αναπτυξιακός και αντανακλά όλες αυτές τις κατακτήσεις που ανέφερα πριν και αντανακλά και τις προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας και την πολλή δουλειά που εκκρεμεί ακόμη να γίνει. Οπότε θα το αφήσουμε εκεί για την ώρα και θα πω ότι η ελληνική οικονομία συνεχίζει και κινείται με αυτοπεποίθηση και το ίδιο θα πρέπει να γίνει συνολικά στην Ευρώπη.

