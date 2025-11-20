Από τα ακυρωτήρια μέχρι τις λεωφορειολωρίδες – Η ΤΝ στα Μέσα Μεταφοράς

Η εισιτηριοδιαφυγή βρέθηκε στο επίκεντρο της ενημέρωσης του αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών Κώστα Κυρανάκη προς την ειδική μόνιμη κοινοβουλευτική επιτροπή Ερευνας και Τεχνολογίας της Βουλής, ως ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα για το πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να αλλάξει τον τρόπο λειτουργίας των αστικών συγκοινωνιών.

Οπως τόνισε, η αξιοποίηση καμερών και συστημάτων ΤΝ επιτρέπει πλέον τον άμεσο εντοπισμό «διπλοπερασμάτων» στα ακυρωτήρια, δημιουργώντας σήμανση για κάθε παράβαση.

Η καταπολέμηση της εισιτηριοδιαφυγής, είπε, δεν αποτελεί απλώς ζήτημα δικαιοσύνης αλλά βασικό εργαλείο βελτίωσης του μεταφορικού έργου. «Αν το σύνολο των επιβατών πληρώνουν κανονικά το εισιτήριό τους, υπάρχουν περισσότεροι διαθέσιμοι πόροι, ώστε να αυξηθούν οι συρμοί και η ποιότητα και η συχνότητα να είναι καλύτερες», επισήμανε.

Η τεχνολογική αναβάθμιση στα συστήματα πληρωμών έχει ήδη αποδώσει εντυπωσιακά αποτελέσματα, με την Αθήνα να καταγράφει αύξηση κατά ένα εκατομμύριο ευρώ στις εισπράξεις, ενώ η εντατικοποίηση των ελέγχων αποτυπώνεται στην εκτόξευσή τους από 1.020.000 το 2021 σε 4.981.000 μέχρι τον Οκτώβριο του 2025.

«Εχοντας την ΤΝ, ως σύμμαχο στον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε τις μεταφορές στις αστικές συγκοινωνίες, μπορούμε συνεχώς να τις βελτιώνουμε», υπογράμμισε ο κ. Κυρανάκης.

Στο πλαίσιο αυτό, ανακοίνωσε την άμεση εφαρμογή συστήματος που θα καταγράφει με ακρίβεια τα δρομολόγια των συρμών του μετρό της Αθήνας. Μέσω αυτοματοποιημένων αναφορών, το υπουργείο θα διαθέτει απόλυτα αξιόπιστα δεδομένα για χρονοσυχνότητες, πυκνότητα δρομολογίων και στιγμές συνωστισμού στις αποβάθρες, επιτρέποντας στο επιτελείο να κατανοεί καλύτερα τα σημεία πίεσης κατά τη διάρκεια της εβδομάδας και να αναδιαμορφώνει τη δρομολόγηση προς όφελος των επιβατών.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην προώθηση της ηλεκτροκίνησης, σημειώνοντας ότι έως τον Μάρτιο του 2026 η Αθήνα θα διαθέτει 1.075 νέα λεωφορεία. Το ένα τρίτο αυτών θα είναι ηλεκτρικά, άλλο ένα τρίτο θα κινείται με φυσικό αέριο και τα υπόλοιπα, λίγο περισσότερα από το ένα τρίτο, θα είναι νέας, φιλοπεριβαλλοντικής τεχνολογίας diesel.

Ηδη στη Θεσσαλονίκη, όπως σημείωσε, η διαφορά από την αύξηση του στόλου και των δρομολογίων είναι αισθητή.

Με τη βοήθεια ειδικών αλγόριθμων και καμερών που τοποθετούνται στο εμπρόσθιο μέρος των λεωφορείων, προχωρά επίσης ο εντοπισμός παραβάσεων στις λεωφορειολωρίδες.

Ο αναπληρωτής υπουργός εξήγησε ότι η καθαρή λεωφορειολωρίδα συνεπάγεται σημαντική βελτίωση στους χρόνους άφιξης και στη συνολική απόδοση των δρομολογίων.

Το σύστημα εφαρμόζεται ήδη, με τις πρώτες κλήσεις να αποστέλλονται μέσω gov.gr από τον επόμενο μήνα.

Το δίκτυο θα εμπλουτιστεί με κάμερες της Αττικής Οδού και σύντομα θα περιλαμβάνει 600 κάμερες αποκλειστικά για τις λεωφορειολωρίδες.

Τέλος, ο κ. Κυρανάκης ανακοίνωσε τη λειτουργία της νέας εφαρμογής report.oasa.gr, μέσω της οποίας οι πολίτες μπορούν σε πραγματικό χρόνο να αναφέρουν προβλήματα που εντοπίζουν: από ζητήματα σε στάσεις, οχήματα και καθυστερήσεις, έως περιστατικά κακής συμπεριφοράς.

Μέσα σε έναν μήνα έχουν ήδη υποβληθεί περισσότερες από 3.000 καταγγελίες, με το 70% να έχει απαντηθεί.

Οι περισσότερες αναφορές αφορούν τα λεωφορεία σε ποσοστό 78%, ενώ 7% σχετίζονται με το μετρό, άλλο 7% με τα τρόλεϊ, 5% με τον ηλεκτρικό, 2% με το τραμ και 1% με τις υπόλοιπες υπηρεσίες του ΟΑΣΑ.

Το υπουργείο, όπως προκύπτει από τις ανακοινώσεις, ποντάρει δυναμικά στην ΤΝ και στις ψηφιακές υποδομές, προσδοκώντας ότι ο συνδυασμός ελέγχου, διαφάνειας και πραγματικών δεδομένων θα οδηγήσει σε ένα μεταφορικό σύστημα πιο αξιόπιστο, πιο πράσινο και τελικά πιο φιλικό προς τον πολίτη.

