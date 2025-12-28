Ενας Κένεντι, μια Χρουστσέβα και η Κρίση των Πυραύλων στην Κούβα

Τον Οκτώβριο του 1962 η ανθρωπότητα έφτασε πιο κοντά στην καταστροφή από οποιαδήποτε άλλη φορά στη σύγχρονη εποχή. Αφού ένα αμερικανικό αναγνωριστικό αεροσκάφος ανακάλυψε ότι στην Κούβα, δηλαδή λιγότερα από 100 μίλια μακριά από την αμερικανική επικράτεια, κατασκευάζονταν από τους σοβιετικούς εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυραύλων, ο πρόεδρος Τζον Κένεντι αντέδρασε άμεσα, διατάζοντας τον Εκτο Στόλο του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ να αποκλείσει το νησί.

Ακολούθησαν 13 ημέρες απίστευτης έντασης και αγωνίας, καθώς η απειλή ήταν ξεκάθαρη. Εάν ο Κένεντι ή ο Νικίτα Χρουστσόφ, ο σοβιετικός ομόλογός του, αποφάσιζε να επιτεθεί, θα ακολουθούσε μια παγκόσμια αλυσιδωτή αντίδραση πυρηνικών επιθέσεων και αντεπιθέσεων, οδηγώντας την ανθρωπότητα ακόμη και σε αφανισμό.

Εκτοτε, για τη θερμότερη στιγμή του Ψυχρού Πολέμου γράφτηκαν αμέτρητες αναλύσεις και βιβλία, ενώ γυρίστηκαν επίσης πολλά ντοκιμαντέρ και ταινίες μυθοπλασίας. Σήμερα, όμως, περισσότερα από εξήντα χρόνια μετά, στο πλαίσιο του τρίτου κύκλου του «The Bomb», μιας σειράς podcast του BBC World Service, το σχετικό υλικό εμπλουτίζεται με μια ξεχωριστή προσθήκη: μια εκτενή συνομιλία μεταξύ του Μαξ Κένεντι και της Νίνα Χρουστσέβα.

«Τι σκεφτόταν η σοβιετική πλευρά; Τι σκεφτόταν η αμερικανική πλευρά;», διερωτήθηκε η 61χρονη Χρουστσέβα, δισέγγονη του Νικίτα Χρουστσόφ και καθηγήτρια Διεθνών Σχέσεων στο New School της Νέας Υόρκης, συνομιλώντας με τον Στιούαρτ Χέριτατζ του Guardian. «Πώς μπορούν οι άνθρωποι να μισούν ο ένας τον άλλον και να στρέφονται ο ένας εναντίον του άλλου;»

«Δεν μου διέφυγε το πόσο συγκλονιστικό είναι το γεγονός ότι οι άνθρωποι μπορούν να είναι είτε φίλοι είτε θανάσιμοι εχθροί», πρόσθεσε ο 60χρονος Κένεντι, ο οποίος πέρα από δικηγόρος και συγγραφέας, είναι επίσης γιος του Ρόμπερτ Κένεντι και ανιψιός του Τζον Κένεντι.

Το πιο αξιοσημείωτο όσον αφορά την κρίση των πυραύλων στην Κούβα είναι ότι, επειδή σε μεγάλο βαθμό εκτυλίχθηκε δημοσίως, άνθρωποι σε όλον τον κόσμο μπορούσαν να παρακολουθούν την εξέλιξή της σε σχεδόν πραγματικό χρόνο, καθώς κλιμακωνόταν επικίνδυνα.

«Σχεδόν όλοι στον Λευκό Οίκο ήθελαν μια αεροπορική εισβολή», ανέφερε ο Κένεντι. «Αν είχαμε χτυπήσει τους Κουβανούς με τον Εκτο Στόλο, σίγουρα οι Ρώσοι θα εκτόξευαν ένα τακτικό πυρηνικό όπλο εναντίον του. Αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα την καταστροφή των αεροπλανοφόρων μας και τη βύθιση του μεγαλύτερου και σημαντικότερου στόλου μας. Και εμείς θα απαντούσαμε με μαζικά αντίποινα που θα τερμάτιζαν κάθε ζωή στη Γη».

Τελικά η ολική καταστροφή απετράπη κυρίως χάρη στους Κένεντι και Χρουστσόφ, οι οποίοι κατάφεραν να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους και να διαπραγματευτούν μεταξύ τους, παρότι όλοι γύρω τους ασκούσαν πίεση για αποφασιστική δράση εναντίον του αντιπάλου. Επειτα από σειρά διπλωματικών ελιγμών και τη μεσολάβηση του ΟΗΕ, ο Χρουστσόφ απομάκρυνε τους σοβιετικούς πυραύλους από την Κούβα, ενώ ο Κένεντι απέσυρε τους αμερικανικούς από την Τουρκία, με όλον τον κόσμο να δέχεται με ανακούφιση τον τερματισμό της κρίσης και να αρχίζει να ατενίζει με λίγο περισσότερη αισιοδοξία το μέλλον.

Επί σχεδόν δύο βδομάδες, ωστόσο, όλοι οι Αμερικανοί και πολλά ακόμη εκατομμύρια άνθρωποι σε ολόκληρη τη Δύση κρατούσαν την ανάσα τους από την αγωνία. Ο δημοσιογράφος του Guardian γράφει ότι ο πατέρας του, που το 1962 ήταν μόλις 12 ετών, θυμάται ακόμα τον εαυτό του παιδί, να κουρνιάζει στο κρεβάτι του σε μια φάρμα της Βρετανίας, περισσότερα από 7.000 χιλιόμετρα μακριά από την Κούβα, ανησυχώντας ότι ανά πάση στιγμή θα μπορούσε να ξεσπάσει ένας ολέθριος τρίτος παγκόσμιος πόλεμος.

Στην αντίπαλη πλευρά, όμως, μεταξύ των απλών πολιτών επικρατούσε σχετική ηρεμία, κυρίως λόγω άγνοιας. «Είπατε ότι ο πατέρας σας τη θυμάται και ήταν μια τρομακτική στιγμή», ανέφερε η Χρουστσέβα. «Αλλά στη Σοβιετική Ενωση οι άνθρωποι δεν γνώριζαν πολλά. Μας έλεγαν διαρκώς ότι τα πράγματα ήταν υπέροχα και ευχάριστα».

Η Χρουτσέβα γεννήθηκε περίπου μία διετία μετά την Κρίση, ενώ στο σχολείο διδάχτηκε τη «σοβιετική», επίσημη και ελαφρώς παραποιημένη εκδοχή των γεγονότων. Οι δικοί της, όμως, «μου είχαν πει πόσο κρίσιμη στιγμή ήταν, επειδή επρόκειτο για μια αντιπαράθεση πρόσωπο με πρόσωπο. Κατάφεραν να την ξεπεράσουν και δεν ξεκίνησαν τον πόλεμο – κάτι που ήταν υπέροχο», είπε. Ωστόσο «για πολύ καιρό, στη ρωσική πολιτική» γινόταν λόγος για «ήττα του Χρουστσόφ, επειδή δεν ανατίναξε τις ΗΠΑ», πρόσθεσε η δισέγγονη του ηγέτη της ΕΣΣΔ από το 1953 έως το 1964.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξής τους στον Guardian, τόσο o ανιψιός του Κένεντι όσο και η δισέγγονη του Χρουστσόφ υποστήριξαν πως το ξεπέρασμα της Κρίσης των Πυραύλων θα μπορούσε να είχε λειτουργήσει ως καταλύτης για τη σφυρηλάτηση μιας πιο ουσιαστικής σχέσης μεταξύ Ουάσιγκτον και Μόσχας, εάν ο Τζον Κένεντι δεν δολοφονούνταν το 1963 και ο Χρουστσόφ δεν απομακρυνόταν από τη θέση του την επόμενη χρονιά.

Ο,τι όμως δεν κατάφεραν οι Κένεντι και Χρουστσόφ θα μπορούσαν να το καταφέρουν οι εν λόγω απόγονοί τους, με τον βρετανό δημοσιογράφο να σημειώνει πως «το γεγονός ότι ο Μαξ Κένεντι και η Νίνα Χρουστσόβα μπορούν να εμφανίζονται μαζί δημοσίως και να είναι τόσο θερμοί μεταξύ τους, πρέπει να αποτελεί σημάδι ελπίδας».

«Δεν γνωριζόμασταν πριν από αυτό το podcast», σημείωσε ο Κένεντι. «Και είναι κρίμα, επειδή ταιριάξαμε αμέσως και τώρα είμαστε φίλοι, κάτι πραγματικά σπουδαίο. Επιτέλους, μετά από 60 χρόνια που παραλίγο να καταστραφεί ο κόσμος, οι οικογένειές μας έχουν φιλικές σχέσεις. Οπότε νομίζω ότι ο κόσμος είναι λίγο πιο ασφαλής», πρόσθεσε ο ανιψιός του JFK.

Κατά πόσο, όμως, είναι πραγματικά ασφαλής ο κόσμος σήμερα; Οι δείκτες του Ρολογιού της Αποκάλυψης απέχουν μόλις 89 δευτερόλεπτα από τα μεσάνυχτα, εν μέρει επειδή οι παγκόσμιοι ηγέτες δεν είναι σε θέση να κατανοήσουν τα διδάγματα του παρελθόντος.

«Δεν έχω εμπιστοσύνη στους ηγέτες της Αμερικής και της Ρωσίας», δήλωσε ο Κένεντι. «Ο πρόεδρος Χρουστσόφ οργάνωσε την πολιτική άμυνα του Στάλινγκραντ. Είδε ο ίδιος, από πολύ κοντά, τις φρικαλεότητες του πολέμου. Ο πρόεδρος Κένεντι [ο οποίος πολέμησε στον B΄ Παγκόσμιο Πόλεμο] έχασε δύο μέλη του πληρώματός του. Είδε τον θάνατο κατάματα. Αυτή η υπηρεσία προς τη χώρα νομίζω πως έχει μεγάλη σημασία. Ο Πούτιν έχει απειλήσει επανειλημμένως ότι θα κάνει χρήση πυρηνικών όπλων. Και ο Τραμπ δεν έχει καθόλου εμπειρία. Οπότε ανησυχώ πραγματικά για το μέλλον μας, που έχει αφεθεί στα χέρια αυτών των δύο πολύ περιορισμένων δυνατοτήτων ανδρών».

«Η πραγματικότητα ήταν πολύ πιο απτή την εποχή της Κρίσης. Τόσο ο Κένεντι όσο και ο Χρουστσόφ γνώριζαν τι εστί πόλεμος. Οπότε, και για τους δύο, το να έκαναν το βήμα που θα προκαλούσε έναν τρίτο παγκόσμιο πόλεμο ήταν αδιανόητο. Γι’ αυτό τερματίστηκε τόσο γρήγορα [η κρίση], επειδή και οι δύο φοβόντουσαν ότι κάποιος, ενδεχομένως κάποιος τρίτος, θα έκανε κάποιο λάθος», σημείωσε από την πλευρά της η Νίνα Χρουστσέβα.

«Αλλά τώρα η μισή μας πραγματικότητα δεν είναι απτή. Θέλω να πω, ο αμερικανός πρόεδρος είναι άνθρωπος των ριάλιτι σόου. Και καθώς στην παρούσα φάση τα πράγματα πηγαίνουν αρκετά καλά για εκείνον από στρατιωτική άποψη, έχουμε δει τον Πούτιν τρεις φορές με τη στρατιωτική του στολή […] Ολα αυτά είναι για επίδειξη», πρόσθεσε.

«Αξίζει να αναφέρω πως όταν η Νίνα μιλάει για τον Πούτιν, ανησυχώ μήπως όταν ταξιδέψει στη Ρωσία θα μπορούσε να της συμβεί κάτι κακό, επειδή υπάρχει μια τόσο πραγματική απειλή αντιποίνων», συνέχισε ο Μαξ Κένεντι. Οσο για την κατάσταση στην πατρίδα του, «πάντα ένιωθα απόλυτα ασφαλής στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά τώρα έχουμε έναν πρόεδρο που επιδιώκει να εκδικηθεί τους πολιτικούς του αντιπάλους. Αυτό είναι πολύ ανησυχητικό», είπε.

Τι θα μπορούσαν, όμως, να διδαχθούν οι σημερινοί ηγέτες, που κρατούν στα χέρια τους τις τύχες του κόσμου, από την Κρίση των Πυραύλων; «Καταρχάς, το πόσο σημαντικό είναι οι ηγέτες να αναζητούν κάθε πιθανή οδό προς την ειρήνη προτού πάνε σε πόλεμο, κάτι που δεν βλέπουμε να συμβαίνει αυτή τη στιγμή στη Βενεζουέλα», απάντησε ο Κένεντι.

Το δεύτερο που επισήμανε είναι ότι σε μια διαπραγμάτευση με στόχο την επίλυση μιας κρίσης, τα κύρια εμπλεκόμενα μέρη πρέπει να προσπαθούν να μπουν το ένα στη θέση του άλλου. «Το στρατιωτικοβιομηχανικό σύμπλεγμα πίεζε τον πρόεδρο Κένεντι, οπότε ήξερε ότι μάλλον θα πιεζόταν και ο Χρουστσόφ. Και οι δύο προσπαθούσαν να καταλάβουν τι χρειαζόταν ο άλλος. Τελικά ο πρόεδρος Κένεντι και ο Νικίτα Χρουστσόφ τα κατάφεραν».

«Η ευθύνη της ηγεσίας είναι κάτι που μας λείπει», συμπλήρωσε η Νίνα Χρουστσέβα. «Η Κρίση είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα του πώς, όταν πλησιάζεις σε πόλεμο, στην πραγματικότητα απομακρύνεσαι από τον πόλεμο. Ο πόλεμος είναι κάτι που δεν πρέπει να συμβαίνει υπό οποιεσδήποτε συνθήκες. Πρόκειται πραγματικά για ένα μάθημα περί ηγεσίας. Και αναρωτιέμαι αν οι σημερινοί ηγέτες είναι πρόθυμοι να το εμπεδώσουν».

